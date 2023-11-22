Скалони может покинуть сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины признался, что размышляет на тему ухода из национальной команды.

Мне нужно подумать о том времени, которое я провожу в сборной. Становится очень сложно продолжать побеждать. Это не прощание, но мне нужно подумать. Я скажу это президенту (АФА) и игрокам. Этой команде нужен тренер, обладающий энергией.