Скалони может покинуть сборную Аргентины

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что размышляет на тему ухода из национальной команды.
Мне нужно подумать о том времени, которое я провожу в сборной. Становится очень сложно продолжать побеждать. Это не прощание, но мне нужно подумать. Я скажу это президенту (АФА) и игрокам. Этой команде нужен тренер, обладающий энергией.
Напомним, вчера в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года сборная Аргентины переиграла сборную Бразилии.
Дилогия "Катар -2" вряд ли скоро выйдет в свет.
Дилогия "Катар -2" вряд ли скоро выйдет в свет.
В целом мне кажется, что после Копа Америка 24 Месси, Скалони, Ди Мария, Отаменди уйдут из сборной...
В целом мне кажется, что после Копа Америка 24 Месси, Скалони, Ди Мария, Отаменди уйдут из сборной...