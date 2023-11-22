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Скалони может покинуть сборную Аргентины

вчера, 09:28

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони признался, что размышляет на тему ухода из национальной команды.

Мне нужно подумать о том времени, которое я провожу в сборной. Становится очень сложно продолжать побеждать. Это не прощание, но мне нужно подумать. Я скажу это президенту (АФА) и игрокам. Этой команде нужен тренер, обладающий энергией.

Напомним, вчера в отборочном матче к чемпионату мира 2026 года сборная Аргентины переиграла сборную Бразилии.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ НЕ ЭГО И С Т (раскрыть)
вчера в 23:13
Плюс после КА возможно уйдут из сборной многие ветераны - Отаменди, Ди Мария, Пеццелья, Акунья, возможно Месси. А заменить толком и некем. Не дотягивают пока сменщики по уровню, а других пока нет.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 13:35
Не энергии, а мотивации.. Энергией подзарядись у подопечных и болельщиков.. От побед действительно можно устать..
Dima salev
Dima salev
вчера в 12:58
Не выдержал давление и ответственность.
83u4vwx7vwa9
83u4vwx7vwa9
вчера в 12:53
Засцал.
Дилогия "Катар -2" вряд ли скоро выйдет в свет.
протон
протон
вчера в 11:28
Если это правда, то очень жаль... Пришёл, сделал ротацию среди игроков, пригласил новых молодых парней ( Альварес, Энцо, Молина, МакАлисстер и др) и выстроил крепкую команду во главе с Месси. И в итоге за полтора года выиграли: ЧМ, Копа Америка, Финалиссима. Напоминает ситуацию с Пеп Гвардиолой, когда от него тоже ожидали все гораздо больше, после требла и 2 ЛЧ за 4 сезона...

В целом мне кажется, что после Копа Америка 24 Месси, Скалони, Ди Мария, Отаменди уйдут из сборной...
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 11:10
Тяжело оставаться на этом уровне. Люди ждут дальнейших побед, а сделать это очень трудно.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 10:33
Если чувствует себя, как выжатый лимон, то верно.
adekvat
adekvat
вчера в 10:19
Уйдет будут всегда хорошим словом вспоминать.
3x662rb6qby2
3x662rb6qby2
вчера в 09:38
Похоже цену себе набивает
6g6yyykxp35q
6g6yyykxp35q
вчера в 09:30
Дномяра поди тёзку погнал
Гость
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