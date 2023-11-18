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Бруно Женезио покинет пост наставника «Ренна»

вчера, 15:26

Главный тренер «Ренна» Бруно Женезио собирается подать в отставку в ближайшие дни. Специалист считает, что больше ничего не может дать команде. Также сообщается, что Женезио устал и хочет проводить больше времени с семьёй.

57-летний француз возглавляет «Ренн» с марта 2021 года. Под его руководством команда провела 124 игры, в которых одержала 63 победы (25 ничьих и 36 поражений). На данный момент «Ренн» занимает 13-ю строчку в Лиге 1.

Приемником Женезио станет Жульен Стефан. Последним местом работы специалиста был «Страсбур», который он покинул в январе 2023 года. Стоит отметить, что Стефан уже возглавлял «Ренн» и выигрывал с ним Кубок Франции.

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Все комментарии
wae7nb7b9s4d
wae7nb7b9s4d
вчера в 17:34
Уважение вызывает то что тренер сам подаёт в отставку,понимая что больше ничем помочь команде не может
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