Бруно Женезио покинет пост наставника «Ренна»

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вчера, 15:26

Главный тренер «Ренна» собирается подать в отставку в ближайшие дни. Специалист считает, что больше ничего не может дать команде. Также сообщается, что Женезио устал и хочет проводить больше времени с семьёй.

57-летний француз возглавляет «Ренн» с марта 2021 года. Под его руководством команда провела 124 игры, в которых одержала 63 победы (25 ничьих и 36 поражений). На данный момент «Ренн» занимает 13-ю строчку в Лиге 1.

Приемником Женезио станет . Последним местом работы специалиста был «Страсбур», который он покинул в январе 2023 года. Стоит отметить, что Стефан уже возглавлял «Ренн» и выигрывал с ним Кубок Франции.