Стало известно, кто может возглавить «Барселону» в случае увольнения Хави

Главный тренер «Барселоны» Хави рискует покинуть клуб по окончании текущего сезона.
Это может произойти в случае невыполнения специалистом задач «сине-гранатовых».
Если это случится, то новым рулевым каталонцев станет Рафаэль Маркес, который возглавляет вторую команду «блаугранас».
Сообщается, что руководство «Барселоны» считает мексиканца фаворитом на этот пост.
Всё же надеемся на чемпионство Барсы. Победить в ЛЧ нереальная задача для нынешней Барселоны, к сожалению.
Всё же надеемся на чемпионство Барсы. Победить в ЛЧ нереальная задача для нынешней Барселоны, к сожалению.
Рук-во Барселоны недооценивает Хави. Когда он пришел после Кумана, под вопросом стояло участие блаугранас не то что в ЛЧ, а вообще в еврокубках. В итоге тогда заняли второе место.
После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.
Ну, за это увольнять точно не будут, вся борьба впереди и главный соперник - не Жирона.
Рук-во Барселоны недооценивает Хави. Когда он пришел после Кумана, под вопросом стояло участие блаугранас не то что в ЛЧ, а вообще в еврокубках. В итоге тогда заняли второе место.
После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.
Ну, за это увольнять точно не будут, вся борьба впереди и главный соперник - не Жирона.