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Стало известно, кто может возглавить «Барселону» в случае увольнения Хави

вчера, 20:37

Главный тренер «Барселоны» Хави рискует покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Это может произойти в случае невыполнения специалистом задач «сине-гранатовых».

Если это случится, то новым рулевым каталонцев станет Рафаэль Маркес, который возглавляет вторую команду «блаугранас».

Сообщается, что руководство «Барселоны» считает мексиканца фаворитом на этот пост.

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:49
да какая разница. кто будет гл. тренером барсы....ни выиграть Ла Лигу, ни ЛЧ-им не удастся в этом розыгрыше!)))
112910415
112910415
сегодня в 06:11
вброс, интриги недоброжелателей
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 03:25, ред.
Утятина чистой воды.
Лапорта хоть по натуре павлин тот ещё, но он не ид.иот (как Боэли) и дизморалить тренера посреди сезона он точно не будет..., тем более текущие результаты Барселоны никакого основания к подобному не дают.
SonicStar
SonicStar ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:32
Что значит повезло? Он не пришел на всё готовое, начал строить команду с нуля. Не у каждого тренера хватило бы смелости расстаться с главными звёздами того времени - Роналдиньо, Ибрагимович, Это'о. И он построил ту легендарную команду сам, активно подтягивая воспитанников. Сити он тоже полностью изменил и что теперь? МС - машина, с которой Пеп взял требл, как и тогда с Барсой.
протон
протон
сегодня в 00:07
Хави пришел в не самое простое время, да не так много времени тренирует Барсу, да куча травм, ограничен бюджет на трансферы и т.д.
Рук-во Барселоны недооценивает Хави. Когда он пришел после Кумана, под вопросом стояло участие блаугранас не то что в ЛЧ, а вообще в еврокубках. В итоге тогда заняли второе место.
После 13 туров Ла Лиги «Барса» занимает 3-е место, отставая от лидирующей «Жироны» на 4 очка.
Ну, за это увольнять точно не будут, вся борьба впереди и главный соперник - не Жирона.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:50
Ищут нового Гвардиолу? Хотя, Гвардиола тоже сейчас ничего не сделал бы. Он просто тогда попал на золотое поколение выпускников школы Барселоны.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43, ред.
Вообще какая-то фантастическая информация. Которая наврядли имеет отношение к реальности . Кто-то мутит воду вокруг Барселоны. Оставьте уже эти вбросы, у клуба итак достаточно не решённых проблем . Наврядли Хави уволят до конца сезона уж точно . Сейчас в мировом футболе итак большой дефицит в тренерах высокого уровня . А искать и делать опять эксперименты наврядли в руководстве Барсы во главе с Лапортой пойдут на это . Разорвать контракт с Хави , это выплачивать большой куш неустойки за расторжение контракта и подписывать нового главного тренера без гарантии на положительный исход, наврядли на этот вариант пойдёт Лапорта. Как говорится, ловить рыбу в мутной воде совершенно не целесообразно.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 21:40
Барселона считает копейки, потому такой выбор
Capral
Capral
вчера в 21:26
Недавний обидчик Барселоны в ЛЧ Шахтер, пару дней назад проиграл Днепру в ЧУ. К слову сказать, состав у Днепра- точно не сильней шахтерского. Я очень переживал, но было понятно, что после сенсационной победы над Барсой горняков ждет неудача с Днепром. Ну, это так- к слову.
Indzaghi
Indzaghi ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 21:20
Может и неэтично , но абсолютно нормально , что если тренер такого гранда не выиграет ЛаЛигу и ЛЧ , то ему укажут на дверь.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 21:18
Оо, Маркес добьёт этот катер
Agamaga...............
Agamaga...............
вчера в 21:18
В нынешнем сезоне Хави сдал. В команде много молодых и возрастных игроков, одни не могут, другие не умеют.
Всё же надеемся на чемпионство Барсы. Победить в ЛЧ нереальная задача для нынешней Барселоны, к сожалению.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:09
Как то неэтично по отношению к Хави...
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