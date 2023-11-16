Стало известно, кто может возглавить «Барселону» в случае увольнения Хави

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вчера, 20:37

Главный тренер «Барселоны» рискует покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Это может произойти в случае невыполнения специалистом задач «сине-гранатовых».

Если это случится, то новым рулевым каталонцев станет , который возглавляет вторую команду «блаугранас».

Сообщается, что руководство «Барселоны» считает мексиканца фаворитом на этот пост.