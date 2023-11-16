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Лапорта заявил о доверии к Хави

вчера, 20:55

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта сообщил, что клуб доверяет главному тренеру команды Хави.

Подтверждаю, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, гордимся, что Хави возглавляет команду и ценим его профессиональные, а также человеческие качества.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас неплохие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться.

У нас достаточно времени, чтобы позволить травмированным футболистам восстановиться, и тогда Хави сможет рассчитывать на всех игроков. Важно, как закончится этот сезон. Мы трудимся, чтобы у нас были силы на финише сезона.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
всё спокойно, короче
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сегодня в 01:36
Хаверий - верим)))
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pm5gh4ha75wp
сегодня в 01:34
Легенда Барсы!
протон
протон
сегодня в 00:17
Ну какое увольнение. Барса в состоянии воспрять во-многом благодаря страстному и пламенному Хави, уверен, что это он не дает Лапорте спокойно сидеть и воодушевляет на новые рычаги (это не ирония), планирует трансферы, структурирует текущий состав.
В прошлом сезоне практически была такая же ситуация, затем после осеннего перерыва все стабилизировалась и Барса взяла Ла Лигу - все игроки вылечатся/восстановятся и вперед.
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qs9p45mf4vy5
вчера в 22:04
Хорошая новость для болельщиков «Барселоны». Президент клуба выразил уверенность в том, что команда находится в хорошем положении и имеет хорошие позиции в Лиге чемпионов и Ла Лиге. Кроме того, президент подчеркнул важность единства команды и необходимость дать возможность травмированным игрокам восстановиться. Все эти факторы могут способствовать успешному завершению текущего сезона.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 21:41
Доверять Хави опасно - ради гнома он предаст.
Гость
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