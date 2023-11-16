Лапорта заявил о доверии к Хави

Президент «Барселоны» сообщил, что клуб доверяет главному тренеру команды .

Подтверждаю, как ранее это сделали Деку и руководители моего правления, что мы полностью поддерживаем нашего тренера, гордимся, что Хави возглавляет команду и ценим его профессиональные, а также человеческие качества.

Мы в правильном положении, это очень важно. У нас неплохие позиции в Лиге чемпионов и в Ла Лиге. Сейчас очень важно сплотиться.

У нас достаточно времени, чтобы позволить травмированным футболистам восстановиться, и тогда Хави сможет рассчитывать на всех игроков. Важно, как закончится этот сезон. Мы трудимся, чтобы у нас были силы на финише сезона.