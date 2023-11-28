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Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед»

сегодня, 13:21

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может вернуться в чемпионат Англии, где он уже тренировал «Челси» и «Эвертон».

В назначении итальянского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В МЮ недовольны работой Эрика тен Хага в нынешнем сезоне.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
сегодня в 14:47
У Карло только два пути: либо остаться в Реале либо в сборную Бразилии
Другие варианты ему не нужны
Ironigor
Ironigor
сегодня в 14:38
Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед».
Как-то особо и не хочется реагировать на такого рода новостям, можно сказать вбросам . Но что может в жизни у Анчелотти произойти такого , чтобы он принял предложение от Манчестер Юнайтед . Зная какой человек Анчелотти, то этот переход просто невозможен вообще, от слова Абсолютно . Не даром же Анчелотти называют Седой лис !) Да и уходить из самого лучшего клуба мирового футбола в клуб где прогрессирует хаос и полное непонимание футбольной деятельности, где в руководстве клуба до сих пор, по моему не понимают зачем они вообще приобрели этот клуб и что с этим теперь делать. Так что эта информация о якобы переходе Анчелотти в Манчестер Юнайтед можно считать перво апрельской шуткой !)
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 14:26
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 13:54
    С утра чувствовал, что кто то подпортит настроение...
    С чего это Карло уйдет из Реала в МЮ?
    erau8fsd3vnw
    erau8fsd3vnw
    сегодня в 13:47
    Это интересная новость, связанная с карьерой тренера Карло Анчелотти. Возможно, “Манчестер Юнайтед” хочет пригласить его на замену Эрику тен Хагу, если текущий сезон окажется неудачным для клуба.
    112910415
    112910415
    сегодня в 13:33
    Может.
    А хочет ?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 13:22
    Вспомнить старое и вполне сможет потянуть...
    Гость
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