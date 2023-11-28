Анчелотти может возглавить «Манчестер Юнайтед».

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может вернуться в чемпионат Англии, где он уже тренировал «Челси» и «Эвертон».
В назначении итальянского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В МЮ недовольны работой Эрика тен Хага в нынешнем сезоне.
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может вернуться в чемпионат Англии, где он уже тренировал «Челси» и «Эвертон».
В назначении итальянского специалиста заинтересован «Манчестер Юнайтед». В МЮ недовольны работой Эрика тен Хага в нынешнем сезоне.
Как-то особо и не хочется реагировать на такого рода новостям, можно сказать вбросам . Но что может в жизни у Анчелотти произойти такого , чтобы он принял предложение от Манчестер Юнайтед . Зная какой человек Анчелотти, то этот переход просто невозможен вообще, от слова Абсолютно . Не даром же Анчелотти называют Седой лис !) Да и уходить из самого лучшего клуба мирового футбола в клуб где прогрессирует хаос и полное непонимание футбольной деятельности, где в руководстве клуба до сих пор, по моему не понимают зачем они вообще приобрели этот клуб и что с этим теперь делать. Так что эта информация о якобы переходе Анчелотти в Манчестер Юнайтед можно считать перво апрельской шуткой !)
Как-то особо и не хочется реагировать на такого рода новостям, можно сказать вбросам . Но что может в жизни у Анчелотти произойти такого , чтобы он принял предложение от Манчестер Юнайтед . Зная какой человек Анчелотти, то этот переход просто невозможен вообще, от слова Абсолютно . Не даром же Анчелотти называют Седой лис !) Да и уходить из самого лучшего клуба мирового футбола в клуб где прогрессирует хаос и полное непонимание футбольной деятельности, где в руководстве клуба до сих пор, по моему не понимают зачем они вообще приобрели этот клуб и что с этим теперь делать. Так что эта информация о якобы переходе Анчелотти в Манчестер Юнайтед можно считать перво апрельской шуткой !)