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Работа Хави может оказаться под угрозой, если «Барса» не обыграет «Порту»

вчера, 16:25
БарселонаЛоготип футбольный клуб Барселона-:-Логотип футбольный клуб ПортуПорту23:00 Не начался

Будущее главного тренера «Барселоны» Хави в каталонском клубе может зависеть от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Завтра «сине-гранатовые» дома примут португальский клуб. Если «Барселона» не обыграет «Порту», работа Хави может оказаться под угрозой.

На данный момент «Барселона» делит 1-е место в группе Н с «Порту», набрав по 9 очков. «Шахтёр» имеет в своем активе 6 очков, а «Антверпен» — 0 очков.

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НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
сегодня в 01:16
Его уволят летом.. После ноля трофеев..
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ 3ton (раскрыть)
вчера в 23:07, ред.
Я поэтому сразу написал, что условного тренера Жироны не нужно назначать в Барселону.. таких экспериментов было совсем недавно и все мы знаем, чем это все закончилось.
В таких клубах тренер должен быть авторитетным. Хави легенда Барселоны, с этим никто не спорит. Один из лучших полузащитников в истории этого клуба, да и футбола в целом. Он держится чисто на этом, но так может быть не всегда.
Согласен, пару раз против Реала, каталонцы действительно сыграли отлично, разгромив сливочных у них же дома. Но в остальных важных матчах, они полностью провалились. Выходят с дрожью в ногах на поле в ответственных играх и за это отвечает тренер. Конечно в Барселоне всегда оказывалось сильное давление на наставника, Хави это сам прекрасно понимал. Если он не справляется, то его уровень, это какой нибудь скромный коллектив где то в Эмиратах или Саудии
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:09
Я сам хочу чтобы он ушел
3ton
3ton ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 21:10
В Жироне нет давления на тренера , игроков и на результат , то что есть в Барселоне.
Когда Хави пришел, на его никто не давил и команда играла ,красиво обыграли на «Бернабеу» Реал 4-0
А потом начали требовать результат и видно Хави перегорел.
Не видно свободы действий.
Можно же посмелей играть , а он боится.
Команда не знает , что делать с мячом - тупо катают возле штрафной соперника🤣🤣
Вспомнился Мартино и Барселона без мысли
5kss6m2x3hqp
5kss6m2x3hqp
вчера в 20:57
Ситуация, сложившаяся вокруг главного тренера «Барселоны» Хави, безусловно, является одним из ключевых моментов для всего футбольного клуба. От предстоящего матча с «Порту» может зависеть будущее Хави и его влияние на результаты команды. С одной стороны, «Барселона» находится в хорошем положении, имея равное количество очков с соперником и занимая первое место в группе. Однако, если команда не сможет обыграть «Порту», это может стать серьезным ударом по репутации Хави и поставить под сомнение его эффективность на посту главного тренера. В целом, текущая ситуация требует максимальной концентрации и самоотдачи от команды и тренера, чтобы добиться положительного результата и укрепить позиции «Барселоны».
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:39
Интересная намечается футбольная заварушка)
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец.
вчера в 19:56
Вот ещё один момент.
У Жироны состав намного слабее, но футбол они показывают очень красивый. Много атакующих действий, соответственно много голов.
Я не говорю, что его нужно уволить посередине сезона и брать тренера Жироны. Часто так бывает, что такие скромные специалисты полностью проваливаются в больших клубах, Сетьен не даст соврать.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ FootFun (раскрыть)
вчера в 19:52, ред.
Согласен, что состав не топовый.
Но даже с этими футболистами можно показывать солидную игру, это далеко не самые последние игроки в Европе. Хави, при всем к нему уважении, ничего кроме нытья не показывает. Прошлый сезон списали на то, что команда перестраивается, группа была тяжёлая. Но в этом году все иначе, очень даже проходная, к тому же ключевой матч играют дома, не имеют права на слив.
Хави все время говорит про атакующий футбол, про идеи Кройфа и Гвардиолы, а по факту каталонцы играют в футбол Семеоне и Аллегри.. забивают еле один мяч и всеми силами пытаются его сохранить, кому интересен такой футбол?
Эрнандес был выдающимся футболистом, но не всем дано стать такими же генеральными наставниками.. те же Пирло, Лэмпард и остальные не дадут соврать
FootFun
FootFun
вчера в 19:38
Берите пример с Ливерпуля, Клопп уже 9 год работает, бывали взлеты и падения, однако они не меняют тренера каждый сезон, у Барсы сейчас далеко не топовый состав, по меркам Европы это середняк команда уровня Интера не выше
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:56
Такова тренерская доля: зависимость от результата.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:17
Увы, Хави отдал всё своё мастерство во имя липовых мячиков для аргентинца
Eugene Natsmith
Eugene Natsmith
вчера в 18:13
Удачи Порту!
Randomjkee
Randomjkee
вчера в 17:40
Барса больше одного гола не забивает , наблюдать за их игрой уже неинтересно
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:49
Выиграют, зря только СМИ воду мутят
shlomo
shlomo
вчера в 16:48
Ну не настолько печально все в Барсе.... думаю что должны выигрывать.
112910415
112910415
вчера в 16:42
да никто его не прогонит ...
но выиграть-то надо !
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 16:25
Она и так под угрозой, а вот если проиграют порту, то с Хави попрощаются
Гость
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