Работа Хави может оказаться под угрозой, если «Барса» не обыграет «Порту»

Будущее главного тренера «Барселоны» Хави в каталонском клубе может зависеть от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».
Завтра «сине-гранатовые» дома примут португальский клуб. Если «Барселона» не обыграет «Порту», работа Хави может оказаться под угрозой.
На данный момент «Барселона» делит 1-е место в группе Н с «Порту», набрав по 9 очков. «Шахтёр» имеет в своем активе 6 очков, а «Антверпен» — 0 очков.
Но даже с этими футболистами можно показывать солидную игру, это далеко не самые последние игроки в Европе. Хави, при всем к нему уважении, ничего кроме нытья не показывает. Прошлый сезон списали на то, что команда перестраивается, группа была тяжёлая. Но в этом году все иначе, очень даже проходная, к тому же ключевой матч играют дома, не имеют права на слив.
Хави все время говорит про атакующий футбол, про идеи Кройфа и Гвардиолы, а по факту каталонцы играют в футбол Семеоне и Аллегри.. забивают еле один мяч и всеми силами пытаются его сохранить, кому интересен такой футбол?
Эрнандес был выдающимся футболистом, но не всем дано стать такими же генеральными наставниками.. те же Пирло, Лэмпард и остальные не дадут соврать
Но даже с этими футболистами можно показывать солидную игру, это далеко не самые последние игроки в Европе. Хави, при всем к нему уважении, ничего кроме нытья не показывает. Прошлый сезон списали на то, что команда перестраивается, группа была тяжёлая. Но в этом году все иначе, очень даже проходная, к тому же ключевой матч играют дома, не имеют права на слив.
Хави все время говорит про атакующий футбол, про идеи Кройфа и Гвардиолы, а по факту каталонцы играют в футбол Семеоне и Аллегри.. забивают еле один мяч и всеми силами пытаются его сохранить, кому интересен такой футбол?
Эрнандес был выдающимся футболистом, но не всем дано стать такими же генеральными наставниками.. те же Пирло, Лэмпард и остальные не дадут соврать
У Жироны состав намного слабее, но футбол они показывают очень красивый. Много атакующих действий, соответственно много голов.
Я не говорю, что его нужно уволить посередине сезона и брать тренера Жироны. Часто так бывает, что такие скромные специалисты полностью проваливаются в больших клубах, Сетьен не даст соврать.
У Жироны состав намного слабее, но футбол они показывают очень красивый. Много атакующих действий, соответственно много голов.
Я не говорю, что его нужно уволить посередине сезона и брать тренера Жироны. Часто так бывает, что такие скромные специалисты полностью проваливаются в больших клубах, Сетьен не даст соврать.