Работа Хави может оказаться под угрозой, если «Барса» не обыграет «Порту»

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вчера, 16:25

Будущее главного тренера «Барселоны» в каталонском клубе может зависеть от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Порту».

Завтра «сине-гранатовые» дома примут португальский клуб. Если «Барселона» не обыграет «Порту», работа Хави может оказаться под угрозой.

На данный момент «Барселона» делит 1-е место в группе Н с «Порту», набрав по 9 очков. «Шахтёр» имеет в своем активе 6 очков, а «Антверпен» — 0 очков.