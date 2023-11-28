Антонио Конте возглавит «Ювентус» в следующем сезоне

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сегодня, 08:21

во второй раз возглавит «Ювентус».

54-летний специалист станет главным тренером туринского клуба в сезоне 2024/25. Стороны уже достигли соглашения об этом.

Конте ранее тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год.