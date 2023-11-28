Антонио Конте возглавит «Ювентус» в следующем сезоне

Антонио Конте во второй раз возглавит «Ювентус».
54-летний специалист станет главным тренером туринского клуба в сезоне 2024/25. Стороны уже достигли соглашения об этом.
Конте ранее тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год.
Антонио Конте во второй раз возглавит «Ювентус».
54-летний специалист станет главным тренером туринского клуба в сезоне 2024/25. Стороны уже достигли соглашения об этом.
Конте ранее тренировал «Ювентус» с 2011 по 2014 год.
Это подписание также подчеркивает желание клуба привлечь лучших тренеров и специалистов, чтобы продолжать доминировать на европейской арене.
Это подписание также подчеркивает желание клуба привлечь лучших тренеров и специалистов, чтобы продолжать доминировать на европейской арене.