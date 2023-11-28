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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Антонио Конте возглавит «Ювентус» в следующем сезоне

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kazakoff
kazakoff
сегодня в 12:25
Если Юве опять с ЛЧ прокатится, то денег не будет и естественно новых игроков как таковых тоже. А насколько известно, Конте для достижения успехов и трофеев будет требовать покупку нескольких футболистов, которых Юве просто не сможет взять
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 12:07
По рукам ударили или так...)
Ironigor
Ironigor
сегодня в 11:53
От одного хотел избавиться. Теперь такой же тормоз придёт.
6ufry2qrf5mu
6ufry2qrf5mu
сегодня в 11:38
Антонио Конте, известный специалист, достигнет нового этапа в своей карьере, вернувшись на пост главного тренера итальянского гиганта “Ювентуса”. Ожидается, что его второй период на этом посту будет еще более успешным, поскольку он имеет глубокое понимание итальянского футбола и его особенностей, что позволит ему добиться больших успехов с “Ювентусом”.
Это подписание также подчеркивает желание клуба привлечь лучших тренеров и специалистов, чтобы продолжать доминировать на европейской арене.
A.S.A
A.S.A
сегодня в 10:34
Интересный выбор. В Юве же знают характер Антонио, его запросы по трансферам и т.д и т.п.....и готовы снова наступать на те же грабли?! Для СерииА возвращение Конте это конечно же хорошо, а каким оно окажется для Ювентуса, узнаем через год
112910415
112910415
сегодня в 09:28
почему-то верится в такой поворот
Мaлик
Мaлик
сегодня в 08:58
Не думаю что это правда.... не потянет он
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 08:55
По-моему это просто слухи.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 08:54
Назначение Конте не поднимет Ювентус на новую высоту.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 08:52
У Конте появился неприятный гонор.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 08:50
К этому решению есть вопросы.
ssspartak
ssspartak
сегодня в 08:32
Аж почти за год вперед застолбили тренера. Интересно))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:22
круговорот автобусников в юве
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