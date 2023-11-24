«Бавария» отправляет Тухеля в отставку. За нового тренера приходится бороться с «Реалом»

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вчера, 23:33

Рокировка запланирована на лето.

Сложились обстоятельства и ошибки тренера

Конечно, история Тухеля в «Баварии» требует оговорки – негативное отношение к такому назначению было потому, что чуть ранее руководство очень некрасиво попрощалось с Юлианом Нагельсманном. При нём в клубе всё было хорошо – не возникало хронических проблем, марку качества молодой специалист держал. Но из-за конфликта боссы выбрали экс-тренера «Челси».

Негатив переходил и на Томаса, но главным образом возникал в отношении гендиректора Оливера Кана и спортивного директора Хасана Салихамиджича. Но в остальном Тухель сам вырыл для себя яму. К этому моменту в команде образовался очевидный дисбаланс между группой атаки и обороной. Клуб закрыл потребность в форварде, но за возрастного Кейна с годом по контракту «шпоры» смогли выторговать 100 миллионов евро.

А эти деньги могли пойти на комплектование защиты – летом баварцы расстались с тремя центральными защитниками стартовой обоймы, а подписали одного. Теперь в распоряжении Тухеля с Ким Мин-Джэ остались лишь Упамекано и де Лигт. Мало того – последний попал в немилость к тренеру, тот усадил его на скамейку и оставлял там даже после ошибок основной связки. Сообщалось, что менеджеру не нравится манера игры голландца. В итоге его пробовали заиграть даже в опорной зоне, но ничего не вышло – а позже он просто слёг с травмой. Многие в том числе отмечают, что действия Тухеля подорвали уверенность Йозуа Киммиха в себе. Опорник стал бледной тенью себя прежнего.

На старте это приводило к поражению от «Лейпцига» в Суперкубке, ничьим против «Байера» и того же «Лейпцига», вылету от «Саарбрюккена» из Кубка Германии. По отдельности ошибки не фатальные, но болельщики не терпят даже маленького пятнышка на репутации мюнхенцев. А тут – 2-е место после 11 туров плюс провал с командой из низших дивизионов.

Всё это выливается в огромное недовольство специалистом.

Преемник вывел «Байер» на вершину

По последним данным, в «Баварии» уже прорабатывают варианты тренерской рокировки. Произойдёт она не раньше межсезонья – Томас останется без работы, его место займёт Хаби Алонсо, который на данный момент возглавляет «Байер».

Вариант очевидный в рамках Бундеслиги – назначение испанского менеджера было авантюрой, когда он приходил в кризисный «Байер» годом ранее. Тогда у Алонсо вообще не было тренерского опыта на высшем уровне. Но ставка сработала – и «фармацевты» после ужасной первой части кампании отправились в космос во второй (финишировали шестыми).

Хаби развивается планомерно – он остался с командой после успешной адаптации. И сейчас делает главное – не пускает «Баварию» на вершину. Леверкузенцы при нём смогли отобрать у мюнхенцев очки в очном противостоянии, а в остальных играх вообще не допустили ошибок. Поэтому команда и идёт на первой строчке в дикой гонке (хотя она только начинается).

Плюс Хаби с «Баварией» связывает общее прошлое – в качестве игрока бывший полузащитник отыграл в немецком гранде 3 года. В «Баварии» много внимания уделяют тому, чтобы приходящий менеджер был как-то связан с клубом – и в этом плане на стартовом отрезке позиции у Алонсо будут даже крепче, чем у Тухеля или Нагельсманна.

Главная проблема — «Реал»

«Байеру» придётся очень тяжело – уже ясно, что внезапно раскрывшийся специалист в клубе не задержится. Но будет тяжело и «Баварии» — в конкурентах за испанского тренера будет мадридский «Реал».

У «сливочных» другие предпосылки для тренерской рокировки. Она назрела из-за смены поколений. Лидеры постепенно уходят – нет уже ни Роналду, ни Бензема, ни Бэйла с Асенсио, плюс ушёл Каземиро, теперь приближается время Модрича и Крооса. И в игровой плоскости перестройка идёт полным ходом – «галактикос» ухватили главный талант поколения полузащитника Джуда Беллингема. Ещё годом ранее подписали перспективного Тчуамени из «Монако». Теперь на первый план выходит Камавинга. Через год должен приехать тот, кого называют новым Роналдо – Эндрик в 16-17 лет уже оценивался в 72 миллиона евро. И новому сбору звёзд требуется соответствующий тренер. Опытный «папа Карло» прекрасно подходит философии мадридцев – поэтому новое поколение он воспитал и познакомил с духом «Реала». А к новым свершениям должен вести такой же молодой и голодный.

Возрастной итальянец понимает, что прошёл насыщенный путь – и готов отправиться в новое путешествие. Со сборной Бразилии договорился о контракте – отправится туда уже следующим летом.

По всему «сливочным» идеально подходит нынешний наставник «Байера». В «галактикос» важно завоевать авторитет – пригодятся заслуги как тренера и как игрока. Футболистом Хаби выступал как раз за «Реал», до этого играл в «Ливерпуле», завершал карьеру в «Баварии». Брал и еврокубки, и национальные чемпионаты, и Евро с чемпионатом мира.

В тренерском пути специалист будет на том же этапе, что игроки в своих карьерах. Другими словами, общий язык найти будет проще.

На стороне мадридцев преимущество даже элементарно в спортивном плане – бороться с «Барсой» и «Атлетико» будет явно интереснее, чем выигрывать столько «салатниц», сколько никогда не будет салатов на новогоднем столе. И как с таким набором аргументов сможет поспорить «Бавария»? Пока больше похоже на то, что клуб настигает карма за увольнение Нагельсманна.