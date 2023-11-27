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Мирча Луческу объяснил, почему не намерен завершать карьеру

сегодня, 11:10

Румынский специалист Мирча Луческу сообщил, почему не завершил карьеру.

Я не думаю о завершении карьеры. Дело не в том, куда ты пойдешь, а в том, кем ты являешься. Кто-то может возглавить «Реал» в плохой ситуации, его освистают, и всё пойдет не так, а другой может перебраться в Серию С, помочь молодым прогрессировать и почувствовать себя как в раю.

Деньги не являются главным фактором для меня. У меня по-прежнему остаётся страсть к футболу.

Напомним, 3 ноября 2023 года 78-летний специалист покинул пост наставника киевского «Динамо».

Ранее Луческу высказался о своих отношениях с форвардом «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:25
Еще не всех румын надул, надо бы напоследок еще кого-нибудь разветси.
112910415
112910415
сегодня в 13:48
ну, очень хочется поработать !
stanichnik
stanichnik
сегодня в 11:45
Уже пришла пора подумать о покое и душе, а он все о работе и деньгах
adekvat
adekvat
сегодня в 11:41
Деньги не являются главным фактором, но страсть к ним остается.
Гость
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