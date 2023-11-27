Мирча Луческу объяснил, почему не намерен завершать карьеру

Румынский специалист сообщил, почему не завершил карьеру.

Я не думаю о завершении карьеры. Дело не в том, куда ты пойдешь, а в том, кем ты являешься. Кто-то может возглавить «Реал» в плохой ситуации, его освистают, и всё пойдет не так, а другой может перебраться в Серию С, помочь молодым прогрессировать и почувствовать себя как в раю.

Деньги не являются главным фактором для меня. У меня по-прежнему остаётся страсть к футболу.