Моуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матча

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо во время матча с «Фиорентиной» подошёл к мальчику, подающему мячи, попытался что-то прошептать ему на ухо, после чего написал что-то на листке бумаги и сказал передать это вратарю Рую Патрисиу.
Это произошло в концовке встречи после того, как римляне остались вдевятером. Счёт к тому моменту был 1:1.
Подвёл его молодой оболтус, спалился на "африканыче" в центре поля, ни с того, ни с сего)
Подвёл его молодой оболтус, спалился на "африканыче" в центре поля, ни с того, ни с сего)