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Моуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матча

вчера, 11:34
РомаЛоготип футбольный клуб Рома (Рим)1 : 1Логотип футбольный клуб Фиорентина (Флоренция)ФиорентинаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо во время матча с «Фиорентиной» подошёл к мальчику, подающему мячи, попытался что-то прошептать ему на ухо, после чего написал что-то на листке бумаги и сказал передать это вратарю Рую Патрисиу.

Это произошло в концовке встречи после того, как римляне остались вдевятером. Счёт к тому моменту был 1:1.

Моуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матчаМоуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матчаМоуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матчаМоуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матча

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 19:40
Это Моуриньо...!
Подвёл его молодой оболтус, спалился на "африканыче" в центре поля, ни с того, ни с сего)
Варвар7
Варвар7 ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:30
Как точно подмечено - конечно же "автобус"! ) Причем в "писульке" напоминание - ведь "автобус" они начали устанавливать уже после первого гола на 5 минуте.. Ну всё больше голову не "ломаю" секрет раскрыт. )))
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 12:52
Он еще в мю передавал, свои тренерские идеи)))
112910415
112910415
вчера в 12:44
какой интересный живой эпизод !
Вещий
Вещий
вчера в 11:47
Маур всегда отличался оригинальностью....:)
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:42
Что не запрещено, то разрешается.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:37
Оригинально поступил "Особенный"...)))
drug01
drug01
вчера в 11:36
Любит он эти записки, прямо большой секрет!
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