Моуриньо попросил боллбоя передать записку вратарю во время матча

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вчера, 11:34

Главный тренер «Ромы» во время матча с «Фиорентиной» подошёл к мальчику, подающему мячи, попытался что-то прошептать ему на ухо, после чего написал что-то на листке бумаги и сказал передать это вратарю .

Это произошло в концовке встречи после того, как римляне остались вдевятером. Счёт к тому моменту был 1:1.