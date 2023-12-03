Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: событияСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду почти опередил в скорости лучшего спринтера Испании

сегодня, 09:18

В 2011 году во время выступлений за «Реал» Криштиану Роналду принял участие в сериале от SkySports под названием «Испытано до предела».

Там португалец соревновался с Анхелем Давидом Родригесом, который на тот момент являлся самым быстрым спринтером в Испании. Паре было предложено пробежать 25 метров. Родригес показал время 3,31 секунды, а Роналду пробежал ту же дистанцию за 3,61 секунды. Испанский спринтер заявил:

Я опередил Роналду на три десятых, что довольно много. Если бы это были 100 метров, он, возможно, смог бы пробежать это расстояние за 11,60 секунды.

Если бы прогноз Родригеса оказался правдой, это означало бы, что Роналду, даже на максимальной скорости, на две секунды отставал бы от мирового рекорда Усейна Болта, составившего 9,58 секунды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бразильский клуб будет переименован в название эскорт-сайта
01 декабря
В Бундеслиге дебютировал вратарь, родившийся с двигательными проблемами
30 ноября
Вратарь ПСЖ Рико впервые посетил матч команды после выхода из больницы
29 ноября
Матч Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Антверпен» завершился стычкой футболистов
29 ноября
Угарте извинился перед де Паулем за непристойный жест
21 ноября
Форвард «Арсенала» U16 оформил дека-трик в ворота «Ливерпуля»
20 ноября Видео
Сортировать
Все комментарии
Hamman
Hamman
сегодня в 13:49
Тема для срача.
Я помню что видел это видео и если мне не изменяет память то там не было всё так однозначно. Первый же запрос в гугле и всё стало на свои места...
/В 2011 году Родригес был показан в фильме Castrol «Роналдо: Испытано до предела» , когда он бежал против Криштиану Роналду на 25-метровом спринте по прямой, в котором он опередил Роналду на 0,30 секунды, и на 25-метровой зигзагообразной дистанции, в которой Роналду опередил его на 0,51 секунды./
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 13:16
И тут в отстающих))
Indzaghi
Indzaghi
сегодня в 12:27
Криштиану не просто быстро бегал , но и много забивал также.
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:17, ред.
Роналду в отличной форме, не то что аргентинский пешеход. Тот вообще не знает слово бегать. Скоро в лиге бургеров пузо отьест так вообще будет лежать в центральном круге а Фифа все равно вручать ему мячики за это.
Подполковник
Подполковник
сегодня в 11:51
Стометровка за 11.6? Ну такое..
Я в 16 лет пробежал за 11.95, получил разряд, но извините, я не проф. спортсмен, не занимался никогда легкой атлетикой, такой результат совсем не впечатляющий
112910415
112910415
сегодня в 11:26
почти опередил
это круто звучит
v774am8wzu8m
v774am8wzu8m
сегодня в 10:21
Это очень интересное достижение Криштиану Роналду! Хоть он и не смог победить в этом соревновании, но все равно показал отличный результат.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 09:31
Если бы да кабы.
0,2 сек на 25 метрах это пара-тройка шагов, это много
drug01
drug01
сегодня в 09:26
Способности Роналду просто нет предела!!!
Elliada
Elliada
сегодня в 09:26
Роналду почти опередил в величие Месси, но отстал. Почти не считается. Роналду проиграл в забеге. Точка.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 