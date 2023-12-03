Роналду почти опередил в скорости лучшего спринтера Испании

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сегодня, 09:18

В 2011 году во время выступлений за «Реал» принял участие в сериале от SkySports под названием «Испытано до предела».

Там португалец соревновался с Анхелем Давидом Родригесом, который на тот момент являлся самым быстрым спринтером в Испании. Паре было предложено пробежать 25 метров. Родригес показал время 3,31 секунды, а Роналду пробежал ту же дистанцию за 3,61 секунды. Испанский спринтер заявил:

Я опередил Роналду на три десятых, что довольно много. Если бы это были 100 метров, он, возможно, смог бы пробежать это расстояние за 11,60 секунды.

Если бы прогноз Родригеса оказался правдой, это означало бы, что Роналду, даже на максимальной скорости, на две секунды отставал бы от мирового рекорда Усейна Болта, составившего 9,58 секунды.