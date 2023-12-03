Роналду почти опередил в скорости лучшего спринтера Испании

В 2011 году во время выступлений за «Реал» Криштиану Роналду принял участие в сериале от SkySports под названием «Испытано до предела».
Там португалец соревновался с Анхелем Давидом Родригесом, который на тот момент являлся самым быстрым спринтером в Испании. Паре было предложено пробежать 25 метров. Родригес показал время 3,31 секунды, а Роналду пробежал ту же дистанцию за 3,61 секунды. Испанский спринтер заявил:
Я опередил Роналду на три десятых, что довольно много. Если бы это были 100 метров, он, возможно, смог бы пробежать это расстояние за 11,60 секунды.
Если бы прогноз Родригеса оказался правдой, это означало бы, что Роналду, даже на максимальной скорости, на две секунды отставал бы от мирового рекорда Усейна Болта, составившего 9,58 секунды.
Я помню что видел это видео и если мне не изменяет память то там не было всё так однозначно. Первый же запрос в гугле и всё стало на свои места...
/В 2011 году Родригес был показан в фильме Castrol «Роналдо: Испытано до предела» , когда он бежал против Криштиану Роналду на 25-метровом спринте по прямой, в котором он опередил Роналду на 0,30 секунды, и на 25-метровой зигзагообразной дистанции, в которой Роналду опередил его на 0,51 секунды./
Я помню что видел это видео и если мне не изменяет память то там не было всё так однозначно. Первый же запрос в гугле и всё стало на свои места...
/В 2011 году Родригес был показан в фильме Castrol «Роналдо: Испытано до предела» , когда он бежал против Криштиану Роналду на 25-метровом спринте по прямой, в котором он опередил Роналду на 0,30 секунды, и на 25-метровой зигзагообразной дистанции, в которой Роналду опередил его на 0,51 секунды./
Я в 16 лет пробежал за 11.95, получил разряд, но извините, я не проф. спортсмен, не занимался никогда легкой атлетикой, такой результат совсем не впечатляющий
Я в 16 лет пробежал за 11.95, получил разряд, но извините, я не проф. спортсмен, не занимался никогда легкой атлетикой, такой результат совсем не впечатляющий
это круто звучит
это круто звучит
0,2 сек на 25 метрах это пара-тройка шагов, это много
0,2 сек на 25 метрах это пара-тройка шагов, это много