Представлены официальные мяч и талисман Кубка Америки-2024

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сегодня, 10:29

7 декабря в Майами во время жеребьёвки группового этапа Кубка Америки 2024 года был представлен официальный мяч соревнования — PUMA Cumbre. Название спортивного снаряда навеяно горным хребтом, пересекающим Америку, в стремлении оставить футбол в этом регионе на вершине. Его дизайн основан на форме континента. 16 линий соответствуют общему числу стран, которые войдут в состав Кубка Америки-2024. Таким образом, мяч призван объединить все страны, которые примут участие в старейшем кубке среди национальных команд.

Также был представлен официальный талисман Кубка Америки-2024 — орёл CAPITÁN. Вдохновением для выбора по версии КОНМЕБОЛ послужил символизм, который это величественное животное имеет в различных культурах Северной и Южной Америки, иллюстрируя силу, смелость и превосходство.