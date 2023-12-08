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Представлены официальные мяч и талисман Кубка Америки-2024

сегодня, 10:29

7 декабря в Майами во время жеребьёвки группового этапа Кубка Америки 2024 года был представлен официальный мяч соревнования — PUMA Cumbre. Название спортивного снаряда навеяно горным хребтом, пересекающим Америку, в стремлении оставить футбол в этом регионе на вершине. Его дизайн основан на форме континента. 16 линий соответствуют общему числу стран, которые войдут в состав Кубка Америки-2024. Таким образом, мяч призван объединить все страны, которые примут участие в старейшем кубке среди национальных команд.

Также был представлен официальный талисман Кубка Америки-2024 — орёл CAPITÁN. Вдохновением для выбора по версии КОНМЕБОЛ послужил символизм, который это величественное животное имеет в различных культурах Северной и Южной Америки, иллюстрируя силу, смелость и превосходство.

Напомним, Кубок Америки-2024 пройдёт в США с 20 июня по 14 июля. Матч открытия будет сыгран на стадионе «Mercedes-Benz» в Атланте.

Представлены официальные мяч и талисман Кубка Америки-2024 Представлены официальные мяч и талисман Кубка Америки-2024

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 12:18
Все, конечно красиво, но это не главное. Главное что бы на поле состоялись яркие, классные, интересные матчи. На что и надеемся.
56bba86fufud
56bba86fufud
сегодня в 10:59
Мне нравится дизайн мяча. Он выглядит очень стильно и современно. Идея с талисманом тоже интересная. Орёл CAPITÁN символизирует силу, смелость и превосходство, что отражает дух футбола.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 10:38
Чем то этот орёл на дятла Вуди "смахивает"...)
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