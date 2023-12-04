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Футбольная ассоциация может обвинить Холанда в агрессивном поведении

сегодня, 12:44
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити3 : 3Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

Футбольная ассоциация Англии может обвинить нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда в агрессивном поведении по итогам матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Напомним, сначала судья Саймон Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 13:43
но смертной казни же нету в тех краях ?
ДСА
ДСА
сегодня в 13:42
Повод был, игрока нужно амнистировать.
RUPRICHT
RUPRICHT
сегодня в 13:01
ПИШУ ПОВТОРНО!!! БІЛО У МЕНЯ =1911 ! ВЫИГРЫШ 2.36 х350=826 Следующий ВЫИГРЫШ 3.14 х350=1240 в сумме =2066 !!! окончательный результат 1911+ 2066=3977 !!! как может быть 2737?????? объясните ?????кто прав!!!???
нечитайло
нечитайло
сегодня в 12:57
судейский произвол тоже надо карать
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 12:52
Правильно,судья всегда прав и не надо права качать.
Гость
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