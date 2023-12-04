Футбольная ассоциация может обвинить Холанда в агрессивном поведении

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сегодня, 12:44

Футбольная ассоциация Англии может обвинить нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии в агрессивном поведении по итогам матча 14-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

Напомним, сначала судья Саймон Хупер хотел свистнуть фол, но показал жестом, что нужно продолжить игру, но, как только игрок «Манчестер Сити» Джек Грилиш вышел один на один на 90+4-й минуте, судья решил прервать атаку, чтобы показать защитнику «Тоттенхэма» Эмерсону Роялу жёлтую карточку. После финального свистка Хупера окружили, и Холанд получил предупреждение за споры с арбитром.