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вчера, 20:32

А вот у «Баварии» есть шанс на европейский рекорд.

Гвардиола подшутил над Невиллом и Каррагером

В истории АПЛ не было клубов, выигравших дивизион четыре раза подряд. В старом формате, хотя речь о турнире, который стартовал в 1888 году, тоже не было подобного успеха. За всю историю английского футбола только пять клубов собирали три титула подряд. «Хаддерсфилд Таун» в двадцатых годах, «Арсенал» в тридцатых, «Ливерпуль» в восьмидесятых годах прошлого века. Затем дважды Фергюсоном с МЮ , а теперь «Манчестер Сити» Гвардиолы. Поэтому Хосепу не понравились намеки экспертов Невилла, Каррагера и Ричардса на «расслабленность» после требла:

Невилл знает, насколько сложно выиграть титул четыре раза подряд, иначе он бы сделал это с МЮ . Может, в их команде было чувство самоуспокоения, но к нам это не относится. Каррагер ни разу не выиграл АПЛ . Ричардс не побеждал четыре раза подряд. Возможно, я ошибаюсь, но не думаю, что дело в самоуспокоении.

Справедливости ради, эксперты не нападали на «Манчестер Сити», хвалили после матча с «Тоттенхэмом». Но Каррагер сумел технично ответить на укол Гвардиолы:

Наверное, я мог выиграть титул, если бы «Ливерпуль» принадлежал целому государству и обвинялся в 115 нарушениях финансовых правил АПЛ .

Гол засчитан, счет 1:1. Но сама тема серийных чемпионств интересная. В АПЛ всегда было столько сильных команд, даже 135 лет назад, что никто не мог собрать серию из четырех побед подряд, даже два года подряд на вершине непросто удержаться. «Манчестер Сити» Гвардиолы окажется уникальной командой, если выиграет в зрелищном сезоне АПЛ , где многие настроены на успех. Но как поживают серийные чемпионы в других лигах?

«Бавария» ближе всех к рекорду из Гибралтара

Понятно, что проще собрать серию титулов в средней или слабой лиге, чем в элитном дивизионе. Тем сильнее впечатляет результат «Баварии», которая 11 лет подряд выигрывает Бундеслигу. В Германии выросли дети, которые плохо помнят времена без клуба из Мюнхена на первом месте. Даже сейчас, хотя «Байер» Хаби Алонсо идет без поражений, бездушные алгоритмы аналитических компаний ставят на первое место привычного фаворита с его богатым опытом.

Достаточно голевых рекордов Кейна, чтобы «Баварии» хватило аргументов для непростого, но двенадцатого чемпионства. Прошлой весной они играли с огнем, но «Боруссия» Д подарила «салатницу» фавориту в последнем туре. Двенадцатый титул выведет «Баварию» на чистое пятое место в Европе по продолжительности чемпионской серии. Выше «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара – 14 побед подряд по 2016 год, и латвийский «Сконто» — тоже 14 титулов по 2004-й.

Также 13 чемпионств подряд было у БАТЭ из Борисова до 2018 года. А ещё одним локальным гегемоном был норвежский «Русенборг», у них 13 чемпионств подряд с 1992 года. Сейчас у «Баварии» раздельное пятое место с «Динамо» из Загреба, но только у немцев речь о текущей серии из 11 титулов. Даже клуб Штази, тайной полиции из ГДР , не собирал такое количество чемпионств, у «Динамо» из Берлина было 10 титулов подряд до воссоединения Германии.

«Зенит» может повторить достижение «Спартака»

Кроме «Баварии», в двадцать первом веке в серьезной лиге был чемпионский «Ювентус», у них девять титулов подряд. Но футбольный Турин откатился после ошибок руководства. А вот в Испании национальный рекорд принадлежит «Реалу». У «сливочных» пять чемпионств подряд в начале шестидесятых годов прошлого века, а затем в конце восьмидесятых. А дальше побеждала «Барселона» тренера Кройфа, и Гвардиола был частью той команды. Но после успеха Ромарио и компании в 1994 году в Испании не было серийных чемпионов.

Даже «Барселона» Гвардиолы выиграла трижды подряд, а затем отдала первое место «Реалу». Более десяти лет никто не может собрать три чемпионства подряд. А во Франции ПСЖ не побил рекорд «Лиона», ведь «ткачи» выигрывали семь раз подряд в начале двадцать первого века. Десять побед было у «Динамо» из Тбилиси, а киевское «Динамо» выиграло девять украинских титулов подряд в девяностых годах. В союзные времена у «Спартака» никогда не было трех побед подряд. Прародители ЦСКА взяли три титула после войны.

В шестидесятых годах их достижение повторили, но не сумели превзойти киевляне. Частенько подобные рекорды у команд с одинаковым названием – «Динамо». Но вот у московского клуба с таким именем не было серий из трех чемпионств подряд. А в чемпионатах России рекорд пока у «Спартака», шесть титулов без паузы. У «Зенита» есть шанс повторить впечатляющую серию москвичей. Семак уже поставил рекорд нового века в РПЛ , пять титулов никому другому не светили. Хотя клубу из Санкт-Петербурга, конечно, проще.

В каждой элитной лиге достаточно богатых клубов, даже середняки располагают впечатляющими бюджетами. В РПЛ разница по финансам между «Зенитом» и самым скромным клубом может быть десятикратной. И хотя «Спартак» и «Локомотив» тоже небедные команды, они не нашли подходящего наставника для чемпионской серии, постоянно меняли рулевых. Семак не сделал «Зенит» фаворитом плей-офф Лиги чемпионов, а в этом году без еврокубков видим немало неудачных матчей, невзирая на преимущество в классе.

Всем серийным чемпионам не стоит зазнаваться, ведь никто не вечен под луной. У «Рейнджерс» была череда титулов в Шотландии, а потом ушли в низшие лиги благодаря ошибкам руководителей. «Базель» собирал трофеи в Швейцарии, а теперь с трудом отскочил от последнего места в среднем чемпионате. Эта отсылка подходит даже победителю Лиги чемпионов «Манчестер Сити». Каррагер с его уколом полностью прав. Если докажут вину «горожан» по 115 делам о махинациях, то Гвардиолу могут отправить в Чемпионшип.