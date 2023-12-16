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«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче с «Манчестер Сити»

вчера, 20:04
Манчестер СитиЛоготип футбольный клуб Манчестер Сити2 : 2Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласМатч завершен

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 17-го тура АПЛ (2:2).

Джек Грилиш вывел хозяев вперед на 24-й минуте. На 54-й Рико Льюис удвоил преимущество команды. Жан-Филипп Матета на 76-й отыграл один из мячей, а на 90+3-й вернул равенство на табло Майкл Олисе, реализовавший пенальти.

После поединка «горожане» находятся на 4-й строчке (34 пункта), «орлы» идут на 15-м месте (17 баллов).

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 10:02
Наелись побед
Валерыч
Валерыч
сегодня в 05:41, ред.
МС полностью доминировали, могли легко выиграть, но стоило
чуть расслабиться и потерять концентрацию, как получили два острых выпада от Паласа, в итогое очередная потеря очков, да ещё на своём поле....
Явный кризис наметился у МС, нужно что-то делать Гвардиоле,
чтобы как-то выправить ситуацию. Ну и отсутствие Холанда
тоже сильно сказывается...
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 02:24
Походу так и есть. Иначе как объяснить, что МС всю игру провёл без замен, и Гвардиола даже хвостом не повёл, когда Пэлас счёт сократил.
Наверно ему поступило предложение, о котором мы все пока не в теме.
1580556558
1580556558
вчера в 23:24
Возможно Сити нужна перезагрузка, может с ними происходит нечто подобное, что и с Ливерпулем происходило в прошлом сезоне. Кроме того, они слишком зависимы от КДБ, ну и вся игра в атаке перестроилась под Холланда. Да, Холланд забивает много, но средняя результативность Сити не изменилась практически, а может даже и уменьшишась.
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 22:17
уже как два сезона нет на поле Де Брюйне... травмирован Халанд и это можно сказать ключевые игроки атаки. Безусловно это сказывается на результатах. Вот у Шпор травмирован Мэдисон и уже Тотенх не так опасен и с трудом добивается результата,а если к Мэдисону ещё добавить Сона,то будут ниже МЮ.Тот же Ливерпуль,без Салаха будет хромать,на Дарвине далеко не уедешь. Но вот выигрывать 2-0 и сыграть вничью,тут уже вопрос не к нападению,а к защите. Первый звонок был,когда Эдерсон был на гране КК.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:10, ред.
Хотелось бы осведомиться у топового журналиста Багрова насчёт последней серии МС. А то маэстро писательского цеха десять раз написал, как Пеп поставил Анчелотти на место, но как у него самого серия не очень пошла из-за травмы одного игрока, молчит как партизан.
Agamaga_
Agamaga_
вчера в 21:58
Гвардиола может себе позволить играть как душе угодно.
Лучший тренер современности! Есть всё, чтобы перевернуть ситуацию. После КЧМ они сыграют с мотивацией на победу в АПЛ.
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:54
Фору что-ли они претендентам на чемпионство дают?
Больше объяснений нет
Или действительно Пеп наелся английского футбола
Василий 50
Василий 50
вчера в 21:50
В гостях у МС отыграться?
Видимо лысый зря ест свой хлеб.
Capral
Capral ответ заDOOMчивый (раскрыть)
вчера в 21:37
Возможно и так. Но бороться надо. Сейчас, когда МС на спаде, можно попытаться оторваться от них в очках, а там видно будет.
aNOOBis
aNOOBis ответ azkan (раскрыть)
вчера в 21:30
Ой, конспирология тебя погубит 😁☝🏼
заDOOMчивый
заDOOMчивый ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:30
трудно будет канонирам удержаться на первом месте и стать чемпионами. У МС шансов на АПЛ больше,чем у лондонцев
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 21:28, ред.
посмотрел первый тайм и всё стало ясно,что дело в шляпе. Но что произошло с горожанами ,во втором тайме,- даже Пепу не постижимо,привезти пеналь на последних секундах!!! Шейхи совсем хватку потеряли.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 21:26
Насыщение. Кубки уже прожевать не можешь, а нужно очередную ложку ко рту подносить. Ничего удивительного, что надоело. В таких случаях нужно кардинально изменять состав, чтобы насыщать новый трофейный голод.
Вещий
Вещий
вчера в 21:17
Олисе – герой южного Лондона. Это что такое было, Пеп?
Бармалей 7
Бармалей 7 ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 21:14
Физрук ваш Пепка. Шарлатан. Вот и весь сказ. А то "мотивации нет" 🤣. Он и ЛЧ то не должен был брать. Лукака простил. А лярд еще не отработан.
ABir
ABir
вчера в 20:56
У МС утерял инстинкт убийцы
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:53
Сити на столько был уаерен в своей победе,что бросили играть еще с минуты так 60-й....ну а КП не сдались и набрали это важное для них очко, хотя по игре вообще не заслуживали этого. Ну и реализация моментов у Пэлас отличная, 3 момента 2 гола!!! Матета герой матча, наверное так
Caniggia
Caniggia
вчера в 20:43
Походу, Пеп и Сити просто нажрались своим тотальным доминированием и им уже вообще ничего не интересно в этой АПЛ. Вывод один - Гвардиоле надо уходить в отпуск на неопределённое время и возвращаться не в какой-нибудь клуб, на уровне которых он выиграл всё, что можно, а в сборную Испании, чтобы завоевать с ней 2-й для Испании Кубок Мира. После этого, Пепу, как величайшему тренеру всех времён и выигравшему наибольшее количество самых престижных титулов за всю историю, можно будет завершать свою феноменальную и удивительную карьеру, наслаждаясь жизнью и воспитывая внуков.
azkan
azkan
вчера в 20:33
То ли Пеп действитеьно знает состояние игроков, то ли он делает все, чтобы его предсказания сбылись.
А вообще есть мнение ( как в советские времена)), что Сити и Челси специально сливают, чтобы не мозолить глаза чиновникам АПЛ и страны вообще, своими победами.
Могут действительно швырнуть в чемппионшип.
Вот и результат.
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 20:32
Слишком успокоились в конце матча футболисты МанСити , слишком рано поверили в победу. Будет уроком сохранять концетрацию до конца. Надеюсь , они учтут это в следующих матчах.
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:26
Что творится
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:16
Смотрел первый тайм. Там полное доминирование Манчестер Сити. Кристал Пэлас вообще редко выходил с 1/3 поля от своих ворот. Один момент помню, когда Эдерсон сфолил на выходе. Там конечно спорный момент был. Потому что, если б не фол, игрок мог забить в пустые ворота. А с другой стороны, рядом был ещё защитник Манчестер Сити. Но, чтоб матч закончится вничью и что Кристал Пэлас забьёт два мяча, вообще не предвещало. Респект Кристал Пэлас. Что происходит с Манчестер Сити? Сливают физрука что ли?
Capral
Capral
вчера в 20:13
Очень рад, что МС потерял очки. Теперь- слово за Арсеналом!!! Удачи вам, пушкари- и вашим преданным болельщикам!!!!!!!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:12
в обороне клоунада какая-то уже который матч, будто вернулись времена Отамедни, Демичелеса, Делфа... Все, кому не лень, забивают.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:11
Сити в этом году как-то не айс играет...
Elliada
Elliada
вчера в 20:10
Не такого я ждал результата перед Клубным ЧМ, но пенальти все спутал. Придется на японцах отыграться. Все равно Сити фаворит. Еще даже не половина сезона, так что время есть.
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 20:06
Концентрация у МС на нуле.. А могли и вдуть.. Поразительно ..
UncleZack
UncleZack
вчера в 20:06
У шарлатана кризис,причем серьезный.
Варвар7
Варвар7
вчера в 20:05
Вот это "номер" - вот это Палас...
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