«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче с «Манчестер Сити»

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вчера, 20:04

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 17-го тура АПЛ (2:2).

Джек Грилиш вывел хозяев вперед на 24-й минуте. На 54-й Рико Льюис удвоил преимущество команды. Жан-Филипп Матета на 76-й отыграл один из мячей, а на 90+3-й вернул равенство на табло Майкл Олисе, реализовавший пенальти.

После поединка «горожане» находятся на 4-й строчке (34 пункта), «орлы» идут на 15-м месте (17 баллов).