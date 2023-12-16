«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче с «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» сыграли вничью в матче 17-го тура АПЛ (2:2).
Джек Грилиш вывел хозяев вперед на 24-й минуте. На 54-й Рико Льюис удвоил преимущество команды. Жан-Филипп Матета на 76-й отыграл один из мячей, а на 90+3-й вернул равенство на табло Майкл Олисе, реализовавший пенальти.
После поединка «горожане» находятся на 4-й строчке (34 пункта), «орлы» идут на 15-м месте (17 баллов).
А вообще есть мнение ( как в советские времена)), что Сити и Челси специально сливают, чтобы не мозолить глаза чиновникам АПЛ и страны вообще, своими победами.
Могут действительно швырнуть в чемппионшип.
Вот и результат.
А вообще есть мнение ( как в советские времена)), что Сити и Челси специально сливают, чтобы не мозолить глаза чиновникам АПЛ и страны вообще, своими победами.
Могут действительно швырнуть в чемппионшип.
Вот и результат.