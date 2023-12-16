Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Челси» переиграл «Шеффилд Юнайтед»

вчера, 19:57
ЧелсиЛоготип футбольный клуб Челси (Лондон)2 : 0Логотип футбольный клуб Шеффилд ЮнайтедШеффилд ЮнайтедМатч завершен

«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (2:0).

Коул Палмер открыл счет на 54-й минуте, а на 61-й Николас Джексон удвоил преимущество команды.

После поединка «синие» идут на 10-м месте (22 балла), «клинки» замыкают таблицу (8 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
«Милан» разгромил «Монцу»
Сегодня, 16:28
«Валенсия» и «Барселона» сыграли вничью
Сегодня, 00:57
«Наполи» выиграл у «Кальяри» в матче Серии А
Вчера, 22:34
Команда Пути РПЛ победила в Матче звёзд Кубка России, в испытаниях уступила
Вчера, 20:56
«Атлетик» одержал победу над «Атлетико»
Вчера, 20:13
«Кристал Пэлас» избежал поражения в матче с «Манчестер Сити»
Вчера, 20:04
Сортировать
Все комментарии
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
вчера в 22:37
Удачи, Вашему Челси- и нашему общему Мишке Мудрику!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
azkan
azkan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:05
Да я за Мудрика тоже обеими руками. Вот только в первом тайме он был хорош. А во втором не пошла игра. Ему не хватает стабильности. Вот пусть Почет даст ему свободу действия, может тогда что то поменяется. А ведь с тренером у него отличные отношения видать. Как Почет его обнимал, когда заменял.
Я вот недавно с Максимом Шацких разговаривал. Про Пахтакор, про узбекский футбол, ну разговорились. Так вот, он интересный факт рассказал про отношения тренера и футболиста. Что он с Лобановским раза четыре за руки поздоровался. За три года! Для игроков он был гением, не то что уважаемым, а высшим существом. Не досягаемым.
А сейчас все по другому. Обнимашки. Сразу видно кто кого любит или не любит))
Кто положил, а кто нет....
Capral
Capral ответ Stalker-ato (раскрыть)
вчера в 20:28
Я не против, пусть в Челси побеждает и растет!!!!!!!
Capral
Capral ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:27
Ну, как знать, как знать... Одно, скажу точно: где бы, Мудрик не играл- я всегда буду за него!!!!!!! Мечтаю увидеть его достойным футболистом- он этого заслуживает!!! Вот только, хочу ему пожелать- немного разноплановить свою игру, сделать её более интеллектуальной, чтобы не скатиться до уровня бестолкового бегунка...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:24
Да ну,не пойдет сам Миша в Зенит, у него в Челси всё только начинает получаться.
azkan
azkan ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:23
Чего только не придумывает ИИ))
azkan
azkan
вчера в 20:22
С победой Челси!
Броя хуже Джексона.
Надо же умудрится не попасть в пустые ворота с полуметра!
Вот Джексон молоток. С двух метров все таки попал в пустые ворота)))
Какие же оба деревянные. И плюс Энцо.
Почет после второго приказал сушить игру точно. Я понимаю, впереди интенсивный календарь, боксинг дэй и нужно экономить силы и тд. Но с аутсайдером играешь и в пол силы. Ну выводи Нкунку. Дай ребятам поиграть!
Capral
Capral
вчера в 20:14
Появилась информация, что Зенит хочет купить Мудрика за 80млн. Не знаю, насколько это правда, но...
Stalker-ato
Stalker-ato ответ azkan (раскрыть)
вчера в 20:14
как раз по средине, до жили-крепкий средняк Челси.
azkan
azkan ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 20:13
))
azkan
azkan ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 20:13
Это их коронное место уже)
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 20:04
Мы вернулись!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:01
Челси снова на 10-м)))
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 