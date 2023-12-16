«Челси» переиграл «Шеффилд Юнайтед»

«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (2:0).
Коул Палмер открыл счет на 54-й минуте, а на 61-й Николас Джексон удвоил преимущество команды.
После поединка «синие» идут на 10-м месте (22 балла), «клинки» замыкают таблицу (8 очков).
|Челси2 : 0Шеффилд Юнайтед
|Матч завершен
«Челси» обыграл «Шеффилд Юнайтед» в 17-м туре АПЛ (2:0).
Коул Палмер открыл счет на 54-й минуте, а на 61-й Николас Джексон удвоил преимущество команды.
После поединка «синие» идут на 10-м месте (22 балла), «клинки» замыкают таблицу (8 очков).
Броя хуже Джексона.
Надо же умудрится не попасть в пустые ворота с полуметра!
Вот Джексон молоток. С двух метров все таки попал в пустые ворота)))
Какие же оба деревянные. И плюс Энцо.
Почет после второго приказал сушить игру точно. Я понимаю, впереди интенсивный календарь, боксинг дэй и нужно экономить силы и тд. Но с аутсайдером играешь и в пол силы. Ну выводи Нкунку. Дай ребятам поиграть!
Броя хуже Джексона.
Надо же умудрится не попасть в пустые ворота с полуметра!
Вот Джексон молоток. С двух метров все таки попал в пустые ворота)))
Какие же оба деревянные. И плюс Энцо.
Почет после второго приказал сушить игру точно. Я понимаю, впереди интенсивный календарь, боксинг дэй и нужно экономить силы и тд. Но с аутсайдером играешь и в пол силы. Ну выводи Нкунку. Дай ребятам поиграть!
Я вот недавно с Максимом Шацких разговаривал. Про Пахтакор, про узбекский футбол, ну разговорились. Так вот, он интересный факт рассказал про отношения тренера и футболиста. Что он с Лобановским раза четыре за руки поздоровался. За три года! Для игроков он был гением, не то что уважаемым, а высшим существом. Не досягаемым.
А сейчас все по другому. Обнимашки. Сразу видно кто кого любит или не любит))
Кто положил, а кто нет....
Я вот недавно с Максимом Шацких разговаривал. Про Пахтакор, про узбекский футбол, ну разговорились. Так вот, он интересный факт рассказал про отношения тренера и футболиста. Что он с Лобановским раза четыре за руки поздоровался. За три года! Для игроков он был гением, не то что уважаемым, а высшим существом. Не досягаемым.
А сейчас все по другому. Обнимашки. Сразу видно кто кого любит или не любит))
Кто положил, а кто нет....