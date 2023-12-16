«Дженоа» отобрал очки у «Ювентуса».

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сегодня, 00:39

«Дженоа» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 16-го тура Серии А (1:1).

На 28-й минуте Федерико Кьеза вывел туринскую команду вперёд, реализовав пенальти. Альберт Гудмундссон на 48-й сравнял счёт.

«Дженоа» занимает 14-е место в чемпионате Италии, имея в активе 16 очков. «Ювентус» находится на 2-й позиции с 37 баллами.