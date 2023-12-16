«Дженоа» отобрал очки у «Ювентуса».

«Дженоа» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 16-го тура Серии А (1:1).
На 28-й минуте Федерико Кьеза вывел туринскую команду вперёд, реализовав пенальти. Альберт Гудмундссон на 48-й сравнял счёт.
«Дженоа» занимает 14-е место в чемпионате Италии, имея в активе 16 очков. «Ювентус» находится на 2-й позиции с 37 баллами.
Как же я устал смотреть на это унылое зрелище под названием футбол от коллектива под руководством Аллегри. Забивают один мяч и начинается это уныние 😞 и ожидание ответного мяча со стороны команды соперника или бесполезное перекатывание мяча и удержание счёта до финального свистка.
Но Дженоа оказалась тем соперником которой не стал ждать финального свистка и сделал то, что должен был сделать. Команда довольно неплохо начала второй тайм и на третьей минуте второго тайма забивает очень красивый гол в ворота Ювентуса , что вытекало из логики игры. И статистика матча тому яркое подтверждение.
Команда хозяев поля на равных сыграла с командой которая борется за Скудетто. А Ювентус так ничего не смог противопоставить команде хозяев поля до самого финального свистка, кроме хотелок и единственного момента который запорол Кьеза или спас свои ворота голкипер Дженоа, трактовать этот момент можно по-разному.
Ну вот и всё, очередная волидольная игра от Ювентуса.
Как же я устал смотреть на это унылое зрелище под названием футбол от коллектива под руководством Аллегри. Забивают один мяч и начинается это уныние 😞 и ожидание ответного мяча со стороны команды соперника или бесполезное перекатывание мяча и удержание счёта до финального свистка.
Но Дженоа оказалась тем соперником которой не стал ждать финального свистка и сделал то, что должен был сделать. Команда довольно неплохо начала второй тайм и на третьей минуте второго тайма забивает очень красивый гол в ворота Ювентуса , что вытекало из логики игры. И статистика матча тому яркое подтверждение.
Команда хозяев поля на равных сыграла с командой которая борется за Скудетто. А Ювентус так ничего не смог противопоставить команде хозяев поля до самого финального свистка, кроме хотелок и единственного момента который запорол Кьеза или спас свои ворота голкипер Дженоа, трактовать этот момент можно по-разному.
Ну вот и всё, очередная волидольная игра от Ювентуса.