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«Дженоа» отобрал очки у «Ювентуса»

сегодня, 00:39
ДженоаЛоготип футбольный клуб Дженоа (Генуя)1 : 1Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусМатч завершен

«Дженоа» сыграл вничью с «Ювентусом» в матче 16-го тура Серии А (1:1).

На 28-й минуте Федерико Кьеза вывел туринскую команду вперёд, реализовав пенальти. Альберт Гудмундссон на 48-й сравнял счёт.

«Дженоа» занимает 14-е место в чемпионате Италии, имея в активе 16 очков. «Ювентус» находится на 2-й позиции с 37 баллами.

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Стадион «Луиджи Феррарис»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Ювентус» в соцсети «X»
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14 декабря
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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:54
Это на руку миланцам. Зря Ювентус такое допустил.
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 02:26
Хорошо играли,но Ювентус опять меня подвёл!
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
сегодня в 02:13
Интер завтра будет играть с Лацио, тоже будет не легко.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:53, ред.
«Дженоа» отобрал очки у «Ювентуса».

Как же я устал смотреть на это унылое зрелище под названием футбол от коллектива под руководством Аллегри. Забивают один мяч и начинается это уныние 😞 и ожидание ответного мяча со стороны команды соперника или бесполезное перекатывание мяча и удержание счёта до финального свистка.

Но Дженоа оказалась тем соперником которой не стал ждать финального свистка и сделал то, что должен был сделать. Команда довольно неплохо начала второй тайм и на третьей минуте второго тайма забивает очень красивый гол в ворота Ювентуса , что вытекало из логики игры. И статистика матча тому яркое подтверждение.

Команда хозяев поля на равных сыграла с командой которая борется за Скудетто. А Ювентус так ничего не смог противопоставить команде хозяев поля до самого финального свистка, кроме хотелок и единственного момента который запорол Кьеза или спас свои ворота голкипер Дженоа, трактовать этот момент можно по-разному.

Ну вот и всё, очередная волидольная игра от Ювентуса.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 00:43
А игра была интересной.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:41
Неплохо. С боевой ничьей!
Гость
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