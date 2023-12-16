«Монако» без Головина дома проиграл «Лиону» с последнего места в Лиге 1

«Монако» потерпел поражение от «Лиона» в матче 16-го тура Лиги 1 (0:1).
Единственный мяч в составе гостей забил Джеффиньо на 85-й минуте. Российский полузащитник Александр Головин пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.
Монегаски занимают 3-е место в чемпионате Франции, имея в активе 30 очков. «Лион» поднялся на 16-ю строчку, набрав 13 баллов.
Но даже в таком раскладе, я думаю, что тут Монако немного недооценивал соперника.
Но даже в таком раскладе, я думаю, что тут Монако немного недооценивал соперника.