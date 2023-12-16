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ГлавнаяНовостиПротоколыФранция. Лига 1 2023/2024

«Монако» без Головина дома проиграл «Лиону» с последнего места в Лиге 1

сегодня, 00:54
МонакоЛоготип футбольный клуб Монако0 : 1Логотип футбольный клуб ЛионЛионМатч завершен

«Монако» потерпел поражение от «Лиона» в матче 16-го тура Лиги 1 (0:1).

Единственный мяч в составе гостей забил Джеффиньо на 85-й минуте. Российский полузащитник Александр Головин пропускал встречу из-за перебора жёлтых карточек.

Монегаски занимают 3-е место в чемпионате Франции, имея в активе 30 очков. «Лион» поднялся на 16-ю строчку, набрав 13 баллов.

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Стадион «Луи II»
Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт ФК «Монако» в соцсети «X»
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14 декабря
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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 08:52
представим если бы Спартак был на последнем месте и выиграл у Динамо неужели кто-нибудь бы удивился вот и тут тоже самое и дело не в Головине чемпионат Лига 1 он всегда такой в каждом туре случаются такие матчи
Caniggia
Caniggia
сегодня в 07:45
А ведь просил их Головин подписать Чалова! С Федей бы сейчас разрывали всех в клочья!
ОПС
ОПС
сегодня в 07:35
Проиграть дома аутсайдеру, это как то, мягко говоря, неожиданно. Понятно, что недооценка соперника, но не до такой же степени. Это неуважение к своим болельщикам, да и к сопернику тоже. Вот и получили. И правильно.
pz63k59ucv2a
pz63k59ucv2a
сегодня в 07:12
Без лидера не смогли выиграть, позорники!
p85u4f46e42r
p85u4f46e42r
сегодня в 06:38
Лион и на последнем месте не перестаёт быть Лионом, что и продемонстрировал
Ironigor
Ironigor
сегодня в 04:48
Вот что значит играть без лидера команды. А Лион молодцы, потихонечку выбираются со дна турнирной таблицы.
Maikl322
Maikl322
сегодня в 04:26
Кто это Головин))?
ABir
ABir
сегодня в 03:45
Конечно Монако проиграли не из-за отсутствия Головина в составе, а из-за недонастроя, недооценки соперника, надежды на легкую победу.
рже
рже
сегодня в 02:15
Монако никакие без Головина....
Joseph Dredd
Joseph Dredd
сегодня в 02:03
Очень важная победа для Лиона над одним из сильнейших клубов Лиги 1 на данный момент, возможно дела Лиона пойдут на лад после этой победы.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:45, ред.
Да ладно! Сперцян вне конкуренции..., уже вон за Интер божит..., почти.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:44
Помимо Саньки, у Монако отсутствовали ещё 3 достаточно важных игроков.
Но даже в таком раскладе, я думаю, что тут Монако немного недооценивал соперника.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:40
Типа, из-за отсутствия этого распиареннего, Монако проиграл?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 00:57
Вот тебе Бабушка и Юрьев день!). С победой Лион!
Гость
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