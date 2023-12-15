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«Аль-Иттихад» вылетел с Клубного ЧМ, проиграв «Аль-Ахли». У Бензема — гол

вчера, 22:55
Аль-АхлиЛоготип футбольный клуб Аль-Ахли (Каир)3 : 1Логотип футбольный клуб Аль-Иттихад (Джидда)Аль-ИттихадМатч завершен

«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (3:1).

На 21-й минуте Али Маалул с пенальти открыл счёт. Карим Бензема на 45-й не реализовал одиннадцатиметровый. Хусейн Эль Шахат на 59-й удвоил преимущество клуба из Каира. Эмам Ашур на 62-й забил 3-й мяч египетской команды. На 90-й красную карточку получил нападающий египтян Антони Модест. На 90+2-й Бензема провёл единственный гол в составе команды из Саудовской Аравии.

В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Флуминенсе». Ранее также стало известно, что первым соперником «Манчестер Сити» на турнире станет японский клуб «Урава Рэд Даймондс».

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Источник: soccer.ru Фото: Аккаунт FIFA World Cup в соцсети «X»
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14 декабря
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Все комментарии
Karkaz
Karkaz
сегодня в 07:45
Флумененсе должен забирать этот турнир
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 07:39
Игрушка шейхов в роди шута. Развлекает кривляньями, поэтому хлопают. Где результат? Думаешь, без него не смогли бы идти на втором месте? Без него были на первом месте. Думаешь, без него не смогли бы выйти из группы в Азиатской ЛЧ? Он и так половину пропустил, с таджиками и прочими без него справились бы.
ue59vka3u8rm
ue59vka3u8rm ответ Димон Булыкин (раскрыть)
сегодня в 06:53
Однажды всё-таки из группы они выходили - в 1994-м вторыми за голландцами, опередив Бельгию и Марокко и заодно прокинув тем самым нас. А насчёт днища с полными карманами дурного бабла полностью согласен
Сайран Джакаев
Сайран Джакаев
сегодня в 02:16
Ау где этот 1000 раз перехваленный месси , со свими скандальными уже не золотыми мячами .
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:39
Кто-то пишет: "даже нищий Египет круче СА..."

Тоже самое можно сказать и про Барселону с Рубином.
Никому в мире неизвестная команда из неизвестного Татарстана обыграл лучшую в истории клуба Барселону.
Даже нищий Татарстан круче Барселоны с Меськой, Иньесткой, Хавкой и остальных в составе...
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 01:28, ред.
Без обид, но СА - дно в футболе. Им даже дорогущие звёзды не помогают, и египетские команды их спокойно укатывают. Я пытался смотреть чемпионат СА, это ужасно. После этого РПЛ кажется топ-лигой. Уровень сборной и саудовских игроков - это 0:8 от Германии, 0:4 от Украины и 0:5 от России и ни одного выхода из групп ЧМ за всю историю… Что касается Роналду, с футбольной точки зрения в СА ему делать нечего, несмотря на возраст. Только куча денег и всё…Если он надеется на чудо и хочет ещё попытаться успешно выступить на ЧМ 26, то ему явно надо играть в чемпионате посильнее… Ну или это уже конец.
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 01:17, ред.
КАКОЙ ТРАФЕЙ ты о чем ДИТЕ этот гном даже в нулевой млс ниже нуля
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:48
Не зря тренер Аль Ахли номенирован на тренера года. Очередной успех его команды! Будет круто если кубок выйграют. Удачи Аль-Ахли!! Аль-Иттихад сейчас в плохой форме, он даже в чемпеонате всего лишь пятый, один Бензема страется тащить но 1 в поле не воин!!
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:31
Это если не смотреть матчи Аль Насра, там все рукоплещут, все, от и до
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:25
Что же на стадион не приходят поддержать Роналду?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:23
Это только мнение хейтеров, не более.
У Рона полнейшая поддержка от СА и до самых глубинок.
Трофеи арга можно высмечть, но это уже трата времени
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:20
Месси хватило месяца, чтобы выиграть трофей с Майами, а этот за год только товарняк выиграл, в котором особо никто не старался, ибо это ТОВАРНЯК. Уже целый год поднимает СА, но даже свой стадион, в котором 21 000 мест, заполнить полностью не может и все время скандируют: "Месси!!!" Даже в СА его не уважают и на него смотреть особо не рвутся. Пора ему ехать в Таджикистан. Там у него много фанатов и чемпионат по уровню. До 1000 голов дойдет
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 23:19
Даже нищий Египет круче СА.. Футбол это не всегда про бабки.. Хе..
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:15
безторофейный тащер сейчас затаился около Кубы, там где никогда не было и не будет профессионального футбола.
А Рон сейчас там где поется песня футболу и задачей его является поднятие уровня вовлеченности населения в игру
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:12
Так это еще позорней. Забил 50 голов, но опустил Наср на второе место, который шел первым с отрывом и сейчас отстает на 7 очков. Набиватель статистики, не более. Надо же, кто-то всерьез думает, что он тащер. 3 года без трофеев. Хотя нет, он тащер, просто в другую сторону.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:09, ред.
Наср, в котором Роналду наколотил результативных под пол сотни
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:08
В Европе и МЮ и Милану с ПСЖ делать нечего, но как-то справляемся))
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:07
Наср? Это который проиграл все турниры с приходом Cameldo?
sihafazatron
sihafazatron ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:06
Аль-На76ду?))- это уровень саудитии, в Европе им делать нечего
Elliada
Elliada ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 23:06
Насмешил. Колхозники против хозяев Реала и Баварии
25процентный клоун
25процентный клоун ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 23:05
уровень СА это Аль Наср
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 23:04
Это пока они не разгромили увядающий Сити
Elliada
Elliada
вчера в 23:02
Уровень команд СА дворовый. Даже египтяне круче
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 22:56
Вот вам и уровень саудитии, даже до европейцев или бразилов дойти не смогли! И еще лезут в Европейскую ЛЧ))) Для чего? Чтобы там в каждой игре получать штук по 5 в свои ворота??
Гость
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