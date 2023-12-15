«Аль-Иттихад» вылетел с Клубного ЧМ, проиграв «Аль-Ахли». У Бензема — гол

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вчера, 22:55

«Аль-Ахли» одержал победу над «Аль-Иттихадом» в матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира (3:1).

На 21-й минуте Али Маалул с пенальти открыл счёт. Карим Бензема на 45-й не реализовал одиннадцатиметровый. Хусейн Эль Шахат на 59-й удвоил преимущество клуба из Каира. Эмам Ашур на 62-й забил 3-й мяч египетской команды. На 90-й красную карточку получил нападающий египтян Антони Модест. На 90+2-й Бензема провёл единственный гол в составе команды из Саудовской Аравии.

В полуфинале «Аль-Ахли» сыграет с бразильским «Флуминенсе». Ранее также стало известно, что первым соперником «Манчестер Сити» на турнире станет японский клуб «Урава Рэд Даймондс».