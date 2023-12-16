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«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест»

сегодня, 00:59
Ноттингем ФорестЛоготип футбольный клуб Ноттингем Форест0 : 2Логотип футбольный клуб Тоттенхэм (Лондон)ТоттенхэмМатч завершен

«Ноттингем Форест» проиграл «Тоттенхэму» в матче 17-го тура АПЛ (0:2).

На 45+2-й минуте Ришарлисон открыл счёт. Деян Кулусевски на 65-й удвоил преимущество лондонского клуба. На 70-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Ив Биссума.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й позиции, у команды 33 балла.

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Источник: soccer.ru
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14 декабря
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Все комментарии
нечитайло
нечитайло
сегодня в 08:10
Появился свет в конце корридора
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 05:05
Каковы перспективы Тоттенхэма в оставшихся матчах этого месяца в Премьер-лиге?
h9592tj2jbdu
h9592tj2jbdu
сегодня в 04:36
Разживилась шаурма в лесочке тремя очками
stanichnik
stanichnik
сегодня в 03:07
Вторая подряд победа шпор оставляет их в числе соискателей на путевку в ЛЧ.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:41
Всё это было предсказуемо.
Болельщиков Тоттенхэма с заслуженной Победой !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 01:12, ред.
Посмотрел... на сон грядущий, за неимением альтернативы...
Английский (классический) футбол на поле рулил.
В центре проходной двор - вабче никто там борьбу не навязывал( ни те, ни эти ). Нафига им хавбеки, непонятно. Любители СериАла и Ла Лиги в ужасе.)

"Лесники" круглого всеми членами в ворота ТТХ затолкать хотели..., и если бы мяч был квадратный, точно б забили.) С такими сНайПерами Ноттингема, ТТХ и в девятером бы выстоял.

Риша, конечно, красиво положил..., но если б знал, что 2-й тайм будет по содержанию "изысканней" первого, ушёл бы спать...
Гость
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