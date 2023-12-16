«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест»

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сегодня, 00:59

«Ноттингем Форест» проиграл «Тоттенхэму» в матче 17-го тура АПЛ (0:2).

На 45+2-й минуте Ришарлисон открыл счёт. Деян Кулусевски на 65-й удвоил преимущество лондонского клуба. На 70-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Ив Биссума.

«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й позиции, у команды 33 балла.