«Тоттенхэм» переиграл «Ноттингем Форест»

«Ноттингем Форест» проиграл «Тоттенхэму» в матче 17-го тура АПЛ (0:2).
На 45+2-й минуте Ришарлисон открыл счёт. Деян Кулусевски на 65-й удвоил преимущество лондонского клуба. На 70-й гости остались в меньшинстве — красную карточку получил полузащитник Ив Биссума.
«Ноттингем Форест» занимает 16-е место в чемпионате Англии, имея в активе 14 очков. «Тоттенхэм» располагается на 5-й позиции, у команды 33 балла.
Английский (классический) футбол на поле рулил.
В центре проходной двор - вабче никто там борьбу не навязывал( ни те, ни эти ). Нафига им хавбеки, непонятно. Любители СериАла и Ла Лиги в ужасе.)
"Лесники" круглого всеми членами в ворота ТТХ затолкать хотели..., и если бы мяч был квадратный, точно б забили.) С такими сНайПерами Ноттингема, ТТХ и в девятером бы выстоял.
Риша, конечно, красиво положил..., но если б знал, что 2-й тайм будет по содержанию "изысканней" первого, ушёл бы спать...
Английский (классический) футбол на поле рулил.
В центре проходной двор - вабче никто там борьбу не навязывал( ни те, ни эти ). Нафига им хавбеки, непонятно. Любители СериАла и Ла Лиги в ужасе.)
"Лесники" круглого всеми членами в ворота ТТХ затолкать хотели..., и если бы мяч был квадратный, точно б забили.) С такими сНайПерами Ноттингема, ТТХ и в девятером бы выстоял.
Риша, конечно, красиво положил..., но если б знал, что 2-й тайм будет по содержанию "изысканней" первого, ушёл бы спать...