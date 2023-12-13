Игроки «Барселоны» удивлены, что Хави даёт им слишком много выходных

Некоторые футболисты «Барселоны», включая лидеров клуба, недоумевают от методов работы главного тренера Хави в этом сезоне.
Ряд игроков «сине-гранатовых» удивлены тем, как много выходных даёт им испанский специалист, несмотря на результаты клуба в текущей кампании.
Не только игроков Барсы удивляет такое отношение к тренировочному процессу. Хотя Куман вообще иногда задвигал на тренировки (отсутствовал лично).
Не только игроков Барсы удивляет такое отношение к тренировочному процессу. Хотя Куман вообще иногда задвигал на тренировки (отсутствовал лично).