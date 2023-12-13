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Игроки «Барселоны» удивлены, что Хави даёт им слишком много выходных

вчера, 19:22

Некоторые футболисты «Барселоны», включая лидеров клуба, недоумевают от методов работы главного тренера Хави в этом сезоне.

Ряд игроков «сине-гранатовых» удивлены тем, как много выходных даёт им испанский специалист, несмотря на результаты клуба в текущей кампании.

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Барселона  Хави
Перевод с as.com
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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:09
дождёмся продолжения
или опровержения ...
( " Лидеры Барселоны довольны большим количеством выходных " ) ))
5d7pfwan62vs
5d7pfwan62vs
вчера в 21:41
Не получается у Хави в Барселоне, сам играл в зрелищный футбол,а игру ставит на 1:0
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 21:07
Хави должен тренировать Уралан Элиста,он не для супер клубов и пока он тренер Барсы, позоры еще впереди.На своем поле проигрывает главным конкурентам,это тоже капитальный позор.Не смотрю игры уже,потому что невозможно смотреть этот позор.
h7gyv499p3zz
h7gyv499p3zz
вчера в 20:01
А потом они выпадают из игрового ритма, гений всё таки, когда все заставляют работать усерднее, то этих вместо того, чтобы гонять после поражения мотивируют выходными)))) я думал, они из-за усталости травмы получают, а по-ходу из-за расхлябанности.
Не только игроков Барсы удивляет такое отношение к тренировочному процессу. Хотя Куман вообще иногда задвигал на тренировки (отсутствовал лично).
Tex
Tex
вчера в 19:45
Решил применить хоккейный подход
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 19:36
Это он не им, это он себе выходные даёт.. Отдыхайте, хлопцы .. А-ха-ха-ха.. 😀🕺
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:31
Вывод однозначен - Хави-то на чиле, несмотря на результаты, а вот игроки нервные попались)
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 19:27
Кокорин: "мне бы ваши проблемы"
drug01
drug01
вчера в 19:27
Надо просто радоваться это хорошо
Гость
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