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ГлавнаяНовостиЗаграница: событияБразилия. Серия A 2023

Президент «Сантоса»: «Неймар попросил придержать для него 11-й номер»

вчера, 14:59

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра в интервью телеканалу TV Santa Cecília рассказал о звонке нападающего «Аль-Хиляля» Неймара с просьбой сохранить для него 11-й номер.

На прошлой неделе бразильский клуб вывел из обращения номер 10 в знак уважения к Пеле.

Вчера я получил от него звонок. Он сказал: «Президент, раз уж вы вывели из обращения 10-й номер, выведите и 11-й, пока я не вернусь».

Я уже счастлив (смеётся) и полон надежд. Мы надеемся, что Неймар вернётся в будущем.

Неймар является воспитанником «Сантоса», в этом клубе он в 2009 году начал профессиональную карьеру футболиста.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 17:32
У Неймара похоже мания величия.
112910415
112910415
вчера в 16:28
не сбыться мечтам
Indzaghi
Indzaghi
вчера в 16:07
Неужели арабы хотят от него избавиться ?
НЕ ЭГО И С Т
НЕ ЭГО И С Т
вчера в 15:27
Бедный Неймар..
Последний пост аналитика
Последний пост аналитика
вчера в 15:13
И продайте пару лидеров заодно, чтобы космическую зарплату ему за хождение по ночным клубам Сантоса платить и за время в вашем лазарете. Да, кстати, он в курсе, что ему в пердиве играть?)
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:09
Он кем себя возомнил?
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:08
Койку в больнице в палате № 11 ему надо, а не футболку. Вечно поломанный...
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 15:04
Пеле великий игрок, а Неймар пугало.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:01
Сравнил себя с Пеле???
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