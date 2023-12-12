Президент «Сантоса»: «Неймар попросил придержать для него 11-й номер»

Президент «Сантоса» Марсело Тейшейра в интервью телеканалу TV Santa Cecília рассказал о звонке нападающего «Аль-Хиляля» с просьбой сохранить для него 11-й номер.

На прошлой неделе бразильский клуб вывел из обращения номер 10 в знак уважения к Пеле.

Вчера я получил от него звонок. Он сказал: «Президент, раз уж вы вывели из обращения 10-й номер, выведите и 11-й, пока я не вернусь».

Я уже счастлив (смеётся) и полон надежд. Мы надеемся, что Неймар вернётся в будущем.