«Барселона» планирует приобрести молодого игрока «Дженоа»

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вчера, 19:58

Защитник «Дженоа» попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы видят в игроке преемника Рональда Араухо. Стоимость отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

По слухам, у Раду есть и другие варианты продолжения карьеры.