«Барселона» планирует приобрести молодого игрока «Дженоа»

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонцы видят в игроке преемника Рональда Араухо. Стоимость отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.
По слухам, у Раду есть и другие варианты продолжения карьеры.
Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин попал в сферу интересов «Барселоны».
Каталонцы видят в игроке преемника Рональда Араухо. Стоимость отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.
По слухам, у Раду есть и другие варианты продолжения карьеры.
Ещё много самородков есть в более скромных клубах
Ещё много самородков есть в более скромных клубах