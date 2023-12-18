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«Барселона» планирует приобрести молодого игрока «Дженоа»

вчера, 19:58

Защитник «Дженоа» Раду Дрэгушин попал в сферу интересов «Барселоны».

Каталонцы видят в игроке преемника Рональда Араухо. Стоимость отступных за футболиста составляет 30 миллионов евро.

По слухам, у Раду есть и другие варианты продолжения карьеры.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 21:43
Сейчас Барсе только так и надо усиляться
Ещё много самородков есть в более скромных клубах
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:28
Цыганёнок хорош, спору нет.
NATAN Redwood
NATAN Redwood
вчера в 20:34
Если хочет, значит получит, осталось найти нужные рычаги
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