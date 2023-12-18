Нашли форварда, уведут голкипера у соседей. У «Челси» амбиционные трансферные планы

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вчера, 10:15

Наступила зима – Боэли вышел за покупками.

Переманивают голкипера «Арсенала»

Фанаты «канониров» традиционно не любят игроков, которые прямо меняют их клуб на «Челси». Были скандальные сделки, вроде перехода левого латераля Эшли Коула. Соперничество между соседями не такое жаркое, как между командами из Северного Лондона, но «шпоры» не имели доступа к деньгам миллиардеров Абрамовича и Боэли, чтобы переманивать игроков «Арсенала» на постоянной основе. Хотя случались и переходы из «Челси» к «канонирам», как у вратаря Чеха.

Сеска и Жиру вряд ли ненавидят в «Арсенале», но вот тема прямых сделок в Лондоне щекотливая. После травмы основного голкипера «Челси» Роберта Санчеса – повредил колено в игре против «Эвертона», Боэли обратил внимание на Рамсдейла. Аарон оказался запасным в «Арсенале». Вратарь знает, что тренер Саутгейт возьмет его в заявку на Евро-2024, только если будет игровая практика. Испанец Кепа в аренде в «Реале», а сенегалец Менди в Саудовской Аравии, зимой «Челси» нужен голкипер.

Охотятся за «десяткой» из Аргентины

Боэли приглашал Неймара и Месси, но «десятки» отказывались. Согласился за огромные деньги хавбек Энцо Фернандес. Полузащитник вряд ли лестно отзывается о времени в «Челси», но убеждать Клаудио Эчеверри – семнадцатилетнего хавбека «Ривер Плейта» и капитана юношеской сборной Аргентины, будут деньгами, а не футбольными аргументами. Умный на поле талант отдает много оригинальных передач, разрезая линии чужой обороны. Эчеверри заинтересовал скаутов «Челси», пока его ценник не 100 миллионов евро.

Пытаются сэкономить и угадать, подписав человека, который через несколько лет удивит весь футбольный мир. Контракт с «Ривер Плейтом» у Клаудио до конца следующего года, что позволяет вести переговоры намного агрессивнее. Остаются правила для трансферов несовершеннолетних футболистов в Европу, но Эчеверри вряд ли стоит спешить именно в «Челси». Можно подождать приглашения другого клуба. «Манчестер Сити» и «Барселона» будут фаворитами в гонке. Клаудио ожидаемо сырой, но невероятно талантливый атакующий хавбек. Как и младший брат Беллингема, но за Джобом охотятся и другие клубы АПЛ .

Подпишут центрального форварда

Приоритетную цель «Челси» в нападении скауты давно определили, но Осимхен обсуждает новый контракт с «Наполи». Итальянцы предложили сделку до 2026 года, а отступные на уровне 130-140 миллионов евро. Если контракт подпишут, то Боэли может снова не угадать с игроком из Серии А. Из «Наполи» приехал Кулибали, но сенегалец уже в Саудовской Аравии. Причем центрального защитника заполучили за сравнительно небольшие деньги, а нигерийский форвард Осимхен это ставка на две сотни миллионов евро с учетом зарплаты. Может ли «Челси» с десятого места в АПЛ позволить себе такие расходы? Сам Осимхен теперь подождет приглашения в клуб с большими шансами на успехи и трофеи в обозримом будущем.

Поэтому в «Челси» припасли два варианта в атаку, если Почеттино даст отмашку подписать для сенегальца Джексона достойных конкурентов. Во-первых, Айвен Тоуни из «Брентфорда» 16 января будет свободным человеком, истекает срок дисквалификации за незаконные ставки на футбол. Во-вторых, в Португалии за «Спортинг» играет шведский форвард Виктор Гьекерес. У него 9 голов и 4 ассиста в чемпионате. «Львы» благодаря ударному форварду занимают второе место, идут наравне с «Порту». Блондин может рискнуть зимой и примкнуть к «Челси», где почти всем нападающим, кроме Дрогба и Диего Косты, было сложно адаптироваться. Недружелюбный клуб для форвардов, но раз у Джексона всего 7 голов в 16 турах АПЛ , то надо искать другие варианты. Гьекерес техничный игрок, хотя и рослый. У него хлесткий удар и быстрые ноги. Но его стоило забрать из «Ковентри», когда создал 33 гола ударами и пасами в Чемпионшипе, сейчас обойдется намного дороже.

Нуждаются в точечных трансферах

Лавина новичков сделает только хуже. Нет гарантии, что Почеттино доработает до конца сезона. Успех с последней командой АПЛ ничего не меняет. У «Челси» больше поражений, чем побед. Богатый клуб скоро отстанет от «Фулхэма» по забитым мячам, хотя соседская команда забила десять голов в двух удачных матчах. У «Челси» масса нерешенных проблем. К травме голкипера присоединяются проблемы капитана. У Риса Джеймса повреждение подколенного сухожилия. До Нового года правый латераль решит, стоит ли соглашаться на операцию. Джеймс пропустил 54 матча за «Челси» за последние годы, справа у команды постоянно проблемы, и на этот раз Аспиликуэта позицию не закроет, ведь ушел.

Стерлинг, Галлахер и Мудрик не сыгрались в атаке, но эта тройка легко может сменить режим действий, если впереди появится форвард, который будет работать с моментами умнее, чем Джексон. Если говорим про ожидаемые очки, то «Челси» заслужил пятое место вместо десятого, выше «Астон Виллы», «Тоттенхэма» и МЮ . Если говорим о созданных моментах без учета пенальти, то команда Почеттино в четверке лучших в АПЛ . Но когда смотрим на реализацию шансов, то никого хуже нет, даже «Брентфорд» без Тоуни не смог растранжирить больше верных шансов. У «Челси» центральный форвард мог забить на четыре гола больше. Даже у хавбека Энцо Фернандеса есть промахи против МЮ и «Вест Хэма».

Почеттино и Боэли не стоит охотиться за большой порцией талантов, вроде вингера «Брайтона» Адингры, пока не навели порядок на поле и не получили финальную версию основного состава. Понятно, что пугают травмы – девять человек в лазарете с Джеймсом, Кукурельей и Санчесом. Но любая серия поражений может привести к отставке тренера Почеттино, это суровая реальность для многих богатых клубов. И ещё одна причина не подписывать зимой дорогих игроков по запросу Маурисио.