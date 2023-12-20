«Оренбург» близок к завершению сделки по нападающему «Коло-Коло» Томпсону

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сегодня, 15:09

«Оренбург» близок к подписанию нападающего «Коло-Коло» . Об этом сообщил президент южноуральцев .

Мы близки к его переходу? Наверное, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит, и тогда мы финишируем по этому трансферу.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений в насильственных действиях в отношении своей девушки. Чтобы отправиться в Россию игрок внёс залог в размере 100 миллионов песо.

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл 27 игр во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи.