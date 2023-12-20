Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: трансферыРоссия. Премьер-Лига 2023/2024

«Оренбург» близок к завершению сделки по нападающему «Коло-Коло» Томпсону

сегодня, 15:09

«Оренбург» близок к подписанию нападающего «Коло-Коло» Жорди Томпсона. Об этом сообщил президент южноуральцев Василий Еремякин.

Мы близки к его переходу? Наверное, да. Я смотрел сегодня его итоговый трансфер. Сделал небольшое замечание. Наш специалист посмотрит, и тогда мы финишируем по этому трансферу.

Напомним, Томпсон находится под домашним арестом из-за обвинений в насильственных действиях в отношении своей девушки. Чтобы отправиться в Россию игрок внёс залог в размере 100 миллионов песо.

В текущем сезоне 19-летний форвард провёл 27 игр во всех турнирах, в которых забил 6 мячей и отдал 2 голевых передачи.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
В тульском «Арсенале» оценили трансфер сына Черчесова
Сегодня, 13:02
Защитник «Ростова» ведёт переговоры с «Оренбургом»
Сегодня, 10:51
ОфициальноЦСКА подписал нападающего «Балтики» Мусаева
Вчера, 18:40 Фото
Путь «Краснодара» к чемпионству – через рынок. Цели – Джикия, Севикян и легионеры
Вчера, 15:58Максим Тарасов в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии8
Нападающий «Коринтианса» попрощался с клубом перед переходом в «Зенит»
09 декабря
Топ трансферных промахов лета. У «Зенита» и «Спартака» неудачная селекция
07 декабряВадим Багров в блоге "Соккер" ТопКомментарии7
Все комментарии
njv3j82quuus
njv3j82quuus
сегодня в 19:15
Дурной пример заразителен. Возможно этот Джек- потрошитель ознакомлен с историей укрывательства от правосудия одного спартаковца.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:24
"Кола- Кола" это не "Кока- Кола" - переход может быть полезен...)))
shlomo
shlomo
сегодня в 15:34
Будем надеяться что сделка выгорит
ermak6848
ermak6848
сегодня в 15:21
Хорошая новость. фк ОРЕНБУРГ укрепляет линию нападения
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 