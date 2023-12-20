В тульском «Арсенале» оценили трансфер сына Черчесова

Генеральный директор тульского «Арсенала» оценил переход в команду голкипера -младшего.

Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре. Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждёт своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем.