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В тульском «Арсенале» оценили трансфер сына Черчесова

сегодня, 13:02

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов оценил переход в команду голкипера Станислава Черчесова-младшего.

Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре. Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждёт своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем.

Черчесов-младший перешёл в «Арсенал» из дубля «Химок» в сентябре 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. Сейчас 29-летний футболист играет за дубль туляков.

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Все комментарии
a-league
a-league
сегодня в 14:58, ред.
Рост 186, вес 67 !!! Дистрофией попахивает. Усатый на еде что ли экономил ?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:07
А что там оценивать.

Его в команду привёл лучший друг Черчесова Аджоев, и не просто так, а в резерве "Арсенала" числится сын Аджоева Гурам Батькович - лучший друг сына Черчесова Стасика Батьковича.

Ещё же в "Динамо" времён нашествия Ротенберга и правления Черчесова-Аджоева игроки жаловались, что сын Черчесова и сын Аджоева не тренируются, хотя числятся на большой зарплате, бьют молодежь и т.п.

Ну, теперь будут в "Арсенале" не тренироваться и вдвоем бить, значит)
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:56
29 лет. Поздно ждать с моря погоды даже, если это по блату.
112910415
112910415
сегодня в 13:39
что-то в этом есть ...
данный вратарь точно не усилит команду !
Вещий
Вещий
сегодня в 13:28
Ну на детях гениев природы обычно отдыхает...:)))
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:14
В Арсенале не горюют уже хорошо - наверное и Черчесовы довольны.)
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 13:12
Сразу вспоминается сын Зидана, вратарь, который уворачивался от мяча, было явно видно, что он боится мяча.
А какие голы он пропускал, просто сказка, даже игроки молодёжки Реала махали рукой от этого позорища, но отец тащил его.
А младший КосмоСтас к 30 годам сыграл аж целых 30!!! матчей за всю карьеру.
Гость
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