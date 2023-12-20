В тульском «Арсенале» оценили трансфер сына Черчесова

Генеральный директор тульского «Арсенала» Александр Зотов оценил переход в команду голкипера Станислава Черчесова-младшего.
Вратарь — сложная позиция, потому что играет только один, а у нас в команде их четыре. Сложно сказать, довольны или нет. Черчесов хорошо влился в коллектив, он сам по себе позитивный человек. Тут важна атмосфера в раздевалке. Черчесов тренируется и ждёт своего шанса. Но по поводу его прихода мы не горюем.
Черчесов-младший перешёл в «Арсенал» из дубля «Химок» в сентябре 2023 года. Его контракт заканчивается летом 2024 года. Сейчас 29-летний футболист играет за дубль туляков.
Его в команду привёл лучший друг Черчесова Аджоев, и не просто так, а в резерве "Арсенала" числится сын Аджоева Гурам Батькович - лучший друг сына Черчесова Стасика Батьковича.
Ещё же в "Динамо" времён нашествия Ротенберга и правления Черчесова-Аджоева игроки жаловались, что сын Черчесова и сын Аджоева не тренируются, хотя числятся на большой зарплате, бьют молодежь и т.п.
Ну, теперь будут в "Арсенале" не тренироваться и вдвоем бить, значит)
Его в команду привёл лучший друг Черчесова Аджоев, и не просто так, а в резерве "Арсенала" числится сын Аджоева Гурам Батькович - лучший друг сына Черчесова Стасика Батьковича.
Ещё же в "Динамо" времён нашествия Ротенберга и правления Черчесова-Аджоева игроки жаловались, что сын Черчесова и сын Аджоева не тренируются, хотя числятся на большой зарплате, бьют молодежь и т.п.
Ну, теперь будут в "Арсенале" не тренироваться и вдвоем бить, значит)