ЦСКА подписал нападающего «Балтики» Мусаева .

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28. С 2014 по 2015 год футболист занимался в Академии ПФК ЦСКА.
Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.
Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28. С 2014 по 2015 год футболист занимался в Академии ПФК ЦСКА.
Ну теперь борьба за шестое - восьмое место в турнирной таблице развернётся не шуточная !))
Похоже что у ЦСКА нет никаких проблем, высших задач и целей на ближайшие годы, раз команда усиливается такими игроками, при всём уважении к Тамерлану Мусаеву, но он точно не усиление для такого клуба как ЦСКА.
Такое складывается ощущение, что в руководстве клуба напрочь перестали работать Гинер и Бабаев, при них такое бы было просто не возможно. Очень жаль, что клуб скатывается в небытие.
Ну теперь борьба за шестое - восьмое место в турнирной таблице развернётся не шуточная !))
Похоже что у ЦСКА нет никаких проблем, высших задач и целей на ближайшие годы, раз команда усиливается такими игроками, при всём уважении к Тамерлану Мусаеву, но он точно не усиление для такого клуба как ЦСКА.
Такое складывается ощущение, что в руководстве клуба напрочь перестали работать Гинер и Бабаев, при них такое бы было просто не возможно. Очень жаль, что клуб скатывается в небытие.