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ЦСКА подписал нападающего «Балтики» Мусаева

вчера, 18:40

Нападающий «Балтики» Тамерлан Мусаев стал игроком ЦСКА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

Контракт с форвардом рассчитан до конца сезона-2027/28. С 2014 по 2015 год футболист занимался в Академии ПФК ЦСКА.

ЦСКА подписал нападающего «Балтики» Мусаева

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Все комментарии
Kwentin
Kwentin
вчера в 23:36, ред.
у ЦСКА уже есть свои форварды Яковлев и Гайч, которые сейчас в аренде, примерно с такой же статистикой. Зачем покупать то что уже и так есть?? очень странный трансфер
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:55
Молодой,нормальный нападающий,пригодится ЦСКА.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 22:47
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 21:59
    Успехов Тамерлан в новом клубе!!!
    Ironigor
    Ironigor ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    вчера в 21:05
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 20:48
      Не забывай, что молодежка ежегодно меняет состав. Ребята взрослеют ,кто уходи в первую команду (Глебов, Рядно, Кисляк) , кто уходи в другие клубы. Приходят новые ребята на год моложе. В молодежке можно до 21 года, но в ЦСКА как правило 18-19 лет потолок. В этом сезоне основу молодежки составляют ребята 2005 г. рождения, но были и 2006 г. Поэтому и год на год не приходится.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 20:14
      Вполне возможно. Но и раньше они особо не шиковал и находили бюджетных игроков . Файзуллаева же нашли , который стал лидером команды и делает игру всей команды. Без него бы вообще команда сейчас находилась бы куда ниже в турнирной таблице. А сейчас это выглядит очень странно когда берут для усиления таких игроков как Мусаев. Да и с Федотовым очень странный выбор. И молодёжь с ним что-то совершенно не впечетляет и нет никакого прогресса . Да и молодёжная команда всегда была в лидерах, а в прошлом сезоне стала уже третьей, а сейчас вообще на шестой строчке турнирной таблицы. Так что всё как-то так .
      North West
      North West
      вчера в 19:58
      Неожиданно конечно. Но думаю в перспективе через пару-тройку лет он будет точно не хуже Заболотного))
      Хиромант
      Хиромант
      вчера в 19:55
      - Молодому парню - удачи в новом клубе! Всем завистникам - чуть поумерить свой пыл. Скоро праздник! Давайте оставим все старые проблемы в прошлом году, а новый - начнём с чистого листа, причём красивым почерком! Всех с наступающим НГ! Всем здоровья и удачи!
      Сергеевич вернулся1
      Сергеевич вернулся1
      вчера в 19:43
      Я чувствовал, что с Балтикой у ЦСКА не просто отношения, а "родственные связи"). Им Мусаева, они Кучаева. Посмотрим, что получится у мужика с вершками и корешками.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Ironigor (раскрыть)
      вчера в 19:28
      Гинер и Бабаев должны иметь соответствующий бюджет, чтобы "работать" хорошо. Так что вопрос к владельцу контрольного пакета акций ПФК ЦСКА г-ну Балановичу.
      Ironigor
      Ironigor
      вчера в 19:13, ред.
      ЦСКА подписал нападающего «Балтики» Мусаева .
      Ну теперь борьба за шестое - восьмое место в турнирной таблице развернётся не шуточная !))

      Похоже что у ЦСКА нет никаких проблем, высших задач и целей на ближайшие годы, раз команда усиливается такими игроками, при всём уважении к Тамерлану Мусаеву, но он точно не усиление для такого клуба как ЦСКА.

      Такое складывается ощущение, что в руководстве клуба напрочь перестали работать Гинер и Бабаев, при них такое бы было просто не возможно. Очень жаль, что клуб скатывается в небытие.
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ cska1948 (раскрыть)
      вчера в 18:55
      Лично мне не верится, что он сильно отличается в лучшую сторону от Давилы. Еще один лавочник.
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 18:49
      Как говориться вернулся в Альма Матер.... круг замкнулся. Удачи в играх!
      cska1948
      cska1948
      вчера в 18:46
      Мусаев, чуть ли не Муса. Посмотрим, насколько схожа не только фамилия но и класс.
      Гость
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