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Нападающий «Коринтианса» попрощался с клубом перед переходом в «Зенит»

вчера, 09:46

Нападающий «Коринтианса» и сборной Бразилии до 20 лет Педро попрощался с клубом перед переходом в «Зенит».

Пришло время двигаться вперёд, идти новыми путями и решать новые задачи. С девяти лет носить эту футболку для меня было больше, чем честью, это было путешествие, полное знаний, достижений и, прежде всего, любви.

Моя вечная благодарность моим товарищам по команде, тренерам, менеджерам и каждому члену семьи «Коринтианса».

Сегодня я прощаюсь не с грустью, а с сердцем, полным благодарности. Я выполнил свою миссию, сделал всё, что мог, и теперь забираю с собой каждое мгновение, прожитое на этой священной земле.

Моя вечная благодарность за всё, что я испытал здесь. Это прощание – не прощание, это до скорой встречи, потому что любовь к футболу вечна, и моё сердце всегда будет нести цвета этого клуба, который сформировал моё существо.

С благодарностью и до встречи, Педро.

Педро является воспитанником «Коринтианса». В текущем сезоне 17-летний вингер сыграл 23 матча, в которых забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:33
призёром будет в России !
62w44snjrmd6
62w44snjrmd6
вчера в 12:57
Педро для лазурных как раз в тему будет
w6q95ku6tvs9
w6q95ku6tvs9
вчера в 11:42
Педро - хороший выбор для «Зенита». Он молодой и талантливый нападающий, который сможет помочь команде в будущем.
adekvat
adekvat
вчера в 11:12
И поезд мчит меня в сибирские морозы.
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie
вчера в 10:58
Теперь гульнет в Питере.
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 10:56
Февраль это 02 месяц, а не 03.
03 это март или у вас в Питере наоборот?
85qwb6szk8by
85qwb6szk8by
вчера в 10:37
Будем надеятся что это будут первые шаги будущей мировой звёзды
vu8rt3yvgkd4
vu8rt3yvgkd4
вчера в 10:35
Перед таким переходом с футболом в принципе прощаться надо
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:30, ред.
23/24 05 февр. 2024 г. Коринтианс ➵ Зенит С-Пб ➵ 9,00 млн €

Чего то рано распрощался....на трансфермаркте указано он игрок с 05.03.24.....
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:28
Напоминает Спартак начала 2000-х годов. Только туда больше ноу-нейм африканцы приезжали, сюда же аналогичные бразильцы.
ОПС
ОПС
вчера в 10:26
А не рановато ему уезжать из дома. Еще непонятно, что ждать от пацана. Да еще в зиму попадет.
nubom
nubom
вчера в 10:04
Никак Зенит под Осинькина молодежь набирает?...
Futurista
Futurista
вчера в 09:57
"Прощайте, друзья...я за деньгами"...и разрыдался...
lotsman
lotsman
вчера в 09:56
17 лет. Совсем ещё молодой. Куда его? В молодёжку?
Гость
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