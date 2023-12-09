Нападающий «Коринтианса» попрощался с клубом перед переходом в «Зенит»

Нападающий «Коринтианса» и сборной Бразилии до 20 лет Педро попрощался с клубом перед переходом в «Зенит».
Пришло время двигаться вперёд, идти новыми путями и решать новые задачи. С девяти лет носить эту футболку для меня было больше, чем честью, это было путешествие, полное знаний, достижений и, прежде всего, любви.
Моя вечная благодарность моим товарищам по команде, тренерам, менеджерам и каждому члену семьи «Коринтианса».
Сегодня я прощаюсь не с грустью, а с сердцем, полным благодарности. Я выполнил свою миссию, сделал всё, что мог, и теперь забираю с собой каждое мгновение, прожитое на этой священной земле.
Моя вечная благодарность за всё, что я испытал здесь. Это прощание – не прощание, это до скорой встречи, потому что любовь к футболу вечна, и моё сердце всегда будет нести цвета этого клуба, который сформировал моё существо.
С благодарностью и до встречи, Педро.
Педро является воспитанником «Коринтианса». В текущем сезоне 17-летний вингер сыграл 23 матча, в которых забил 3 мяча и получил 3 жёлтых карточки.
03 это март или у вас в Питере наоборот?
03 это март или у вас в Питере наоборот?
Чего то рано распрощался....на трансфермаркте указано он игрок с 05.03.24.....
Чего то рано распрощался....на трансфермаркте указано он игрок с 05.03.24.....