Защитник «Ростова» ведёт переговоры с «Оренбургом»

Футбольный агент Василий Голян, представляющий интересы защитника «Ростова» и сборной России , рассказал о будущем своего клиента.

Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идут.

С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И всё меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок.

Меня и футболиста устроит вариант наличия команды, в которой будет новый вызов, новая мотивация и где Данила сможет немного перезагрузиться. А нюансы по трансферному контракту — будет аренда или аренда с опцией — наверное, на сегодняшний день это не так принципиально.

Я изначально видел его будущее в этом клубе («Ростове»). И сейчас вижу. Центральных защитников с таким набором качеств, как у Данилы, у нас не так много. Я просто считаю, что сейчас ему необходима смена обстановки, как я уже сказал — новый вызов. Я верю что он максимально плодотворно проведёт весеннюю часть, поможет «Оренбургу», а дальше посмотрим.