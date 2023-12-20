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Защитник «Ростова» ведёт переговоры с «Оренбургом»

сегодня, 10:51

Футбольный агент Василий Голян, представляющий интересы защитника «Ростова» и сборной России Данила Прохина, рассказал о будущем своего клиента.

Задача Данилы — получать игровое время на поле. Мы обсудили с «Ростовом», что было бы не самым плохим решением найти сейчас вариант по аренде. Соответственно, переговоры с «Оренбургом» действительно идут.

С Карпиным мы всегда в диалоге. Все решения по футболистам «Ростова» мы обсуждаем и с руководством клуба, и с главным тренером. Конечно, разговор был.

Здесь у всех присутствует здравый смысл. Валерий Георгиевич тоже видит, что футболист давно не имеет регулярной игровой практики. И всё меньше и меньше получает минут на поле. Зачем кому-то вредить? Ради чего? Конечно, Валерий Георгиевич тоже был не против возможности такого перехода. По Прохину есть спрос среди других клубов — это очень качественный игрок.

Меня и футболиста устроит вариант наличия команды, в которой будет новый вызов, новая мотивация и где Данила сможет немного перезагрузиться. А нюансы по трансферному контракту — будет аренда или аренда с опцией — наверное, на сегодняшний день это не так принципиально.

Я изначально видел его будущее в этом клубе («Ростове»). И сейчас вижу. Центральных защитников с таким набором качеств, как у Данилы, у нас не так много. Я просто считаю, что сейчас ему необходима смена обстановки, как я уже сказал — новый вызов. Я верю что он максимально плодотворно проведёт весеннюю часть, поможет «Оренбургу», а дальше посмотрим.

Ранее спортивный директор оренбуржцев Дмитрий Андреев выразил надежду, что Прохин будет выступать за южноуральцев.

Переговорный процесс по Прохину идёт, он продолжается. Игрок заинтересован в том, чтобы перейти в «Оренбург». Скорее всего, во второй части сезона он будет играть за нас. Нам он интересен.

В текущем сезоне Прохин провёл 15 матчей и получил 6 жёлтых карточек. Контракт россиянина с «Ростовом» действует до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего центрального защитника в 2 миллиона евро.

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Все комментарии
zjynyg5ut7cz
zjynyg5ut7cz
сегодня в 16:28
На мой взгляд, Прохин самый слабый из ообоймы защитников "основы" на сегодняшний день. В этом списке был ещё (до недавних пор) и Мелехин. Но последний прибавил в этом сезоне. К тому же, видно, что Мелехин учится от игры к игре и есть желание и старание совершенствоваться. Чего не скажешь о Прохине! Если что-то не задалось в дебюте - начинаются ошибки, фолы; начинает нервничать, срываться и без горчишника рядко уходит с поля. Очень часто выпадает из игрового рисунка команды и этого нельзя не заметить.
Аренда с правом выкупа - вариант, который идеально подойдет для всех сторон!
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 12:41
Надеюсь, он найдет хорошее место для продолжения карьеры. Молодой, развиваться надо. Жаль, что в Ростове конкуренцию не составил, но там защитники хорошие
idres
idres
сегодня в 11:16
Думаю что пригодиться он Оренбургу.... ждем его!
Гость
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