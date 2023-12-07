Топ трансферных промахов лета. У «Зенита» и «Спартака» неудачная селекция

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вчера, 19:26

Слабые дебюты заметных новичков в РПЛ .

Прошлое лето не было выдающимся для скаутов и спортивных директоров клубов РПЛ . Многие не заполучили футболистов, которых изначально ждали. Планируют наверстать зимой. Но раз снег выпал, то пора садиться на санки анализа дебютов. И есть о ком рассказать, ведь в фокусе внимания неудачные сделки двух самых богатых клубов.

Марио Фернандес («Зенит»)

Самая скандальная сделка лета. Стоило портить отношения с ЦСКА , перехватывая Фернандеса, если Марио то травмирован, то выступает вяло? Фернандес не показал ничего из арсенала молодости. В «Зените» перешли на новую схему с тремя центральными защитниками, в том числе, из-за появления Марио с лишним весом и нежеланием обороняться. В итоге справа видим левого латераля Кругового. Марио может выдать в будущем несколько сильных матчей, но пока ветеран разочаровал.

Олег Рябчук («Спартак»)

Ещё один крайний защитник, часто на краях поля играют важные для структуры команды люди. Но Рябчук не стал таковым для «Спартака». Молдавский латераль в основе, но Абаскаль иногда упрямо отправляет на поле людей, которые скорее вредят команде, чем помогают. Так было с Дуарте, так происходит с Игнатовым. Теперь очередь Рябчука, хотя Олег плох в обороне и ничего не показал в атаке. Этот новичок разочаровал, ждут португальца Тавареша из лазарета.

Алексей Ионов («Ростов»)

Ионов порой был среди лучших атакующих фланговых хавбеков всей РПЛ . Но теперь у 34-летнего футболиста 11 матчей в основе и три выхода на замену без результативных действий. Возвращение вингера из Краснодара в «Ростов» не принесло Карпину очки. У Ионова много брака в передачах, он бесполезен на поле, где есть Голенков и Комличенко – две заметные цели для голевых передач.

Вильсон Изидор («Зенит»)

В «Зените» анонсировали эту аренду запасного форварда «Локомотива», словно покупку Беллингема. Сразу было понятно, что Вильсон не сильнее конкурентов. Сергеев и Кассьерра могли бы уступить место сильному бразильцу с опытом, но Изидору не проигрывают, хотя Семак и давал французу шансы себя показать. Игрок точно жалеет, что сорвались его трансферы во французские клубы.

Ясмин Челикович («Ахмат»)

У «Ахмата» сравнительно немного пропущенных мячей, наравне с ЦСКА и «Локомотивом». Но это не значит, что оборона играет грамотно. Челикович допускал странные детские ошибки, это нерасторопный и не очень быстрый защитник. Без Семенова в центр обороны отправляли даже Харина, Швеца и Тодоровича, но вот святая вера в таланты новичка Ясмина пока себя не оправдала.

Фейтулла Гюрлюк («Оренбург»)

Для «Оренбурга» 1.2 млн евро это большие деньги. Но вера в спасение от вылета держится на действиях проверенных аргентинцев, а не новичка Гюрлюка. Турецкий 20-летний форвард не оказался сенсацией сезона, провел всего три матча в основе и неудачно выходил на замену. Два ассиста дарят надежду, что Фейтулла прибавит после зимних сборов, но пока не заиграл.

Срджан Бабич («Спартак»)

Не новый Жиго. Срджан не играет на уровне Самуэля, ведь француз отличался не только мастерством, но и лидерскими качествами. На лавку посадили капитана Джикию, но серб, хотя он неплох с мячом, не управляет защитой. Бабич однозначно не перевел оборону Абаскаля на новый уровень, а именно для этого его подписывали из Ла Лиги. Средний игрок, действует хуже, чем ожидали.

Ду Кейрос («Зенит»)

Лучше бы Семак доверял россиянам. Но Бакаева отправили в далекие края в аренду, а молодой Коваленко на лавке рядом с Ду. Кейрос олицетворяет перемену в селекции «Зенита». Раньше привозили бразильцев, которые становились лучшими игроками сезона в РПЛ . А Кейрос намного слабее, сыграл всего 124 минуты в РПЛ , причем причина отсутствия не в травмах.

Владислав Сарвели («Локомотив»)

Зачем Сарвели согласился играть за «Локомотив», где у него ещё меньше шансов себя показать, чем у Самошникова? Хотя и это тоже спорная сделка, ведь Илья уступает фланги Ненахову и Сильянову. Но Сарвели ещё дальше от успеха, чем его коллега. Хорошо, что есть Пиняев и Глушенков в атаке, справляются без Сарвели. Но жаль неплохого футболиста, сыграл 182 минуты в РПЛ .

Иван Игнатьев («Сочи»)

«Сочи» на последнем месте. У команды 16 голов, менее одного за матч, причем четыре отправили в ворота «Урала». Хавбек Нобоа не забивает даже с пенальти, не говоря о дальних ударах. Форвард Мелкадзе разочаровал, без голов в РПЛ . У Игнатьева один мяч и одна результативная передача, но играет Иван плохо. Большой талант из «Краснодара» повторяет ошибки старших коллег.

Хесус Медина («Спартак»)

Давайте смотреть на игру Хесуса, а не только случайный гол в дерби. Хесус променял «армейцев» на «красно-белых», но Абаскаль поставил на иностранца среднего уровня. Медина точно не новый Промес. Всего 7 матчей в основе, ни одной голевой передачи. В ЦСКА Медина выходил даже левым латералем, а в «Спартаке» проигрывал конкуренцию то Бонгонде, то Зиньковскому.