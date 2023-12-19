Путь «Краснодара» к чемпионству – через рынок. Цели – Джикия, Севикян и легионеры

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вчера, 15:58

«Зенит» тоже планирует крупную кампанию.

Масштабные закупки зимой получается увидеть не так часто. Но «Краснодар» и «Зенит» попросту не оставили друг другу выбора – стоит ожидать, что в ближайшие пару месяцев развернётся настоящая гонка «вооружений». Южане подготовили план на зимнее трансферное окно – рассказываем о подробностях.

Привезут Ивичу игроков на 3-4 позиции

В действиях главного тренера Владимира Ивича и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого – редкий симбиоз. Сербский наставник хочет ощутимо усилиться перед продолжением марафона – владелец идёт навстречу. По слухам, определились, что в первую очередь на рынке будут искать форварда, правого вингера, опорника и центрального защитника с левой ударной ногой.

На острие образовалась неплохая конкуренция между Джоном Кордобой и молодым воспитанником Александром Кокшаровым. Но, стоит быть честными, для чемпионства этого ничтожно мало. Выпускник академии «быков» не забивает пачками, а только подходит к стартовой обойме. Колумбийскому страйкеру же нужен хладнокровный завершитель в конкуренты. Уживаются же Кассьерра и Сергеев.

Сообщается, что на правом фланге атаки и в опорной зоне Ивича не удовлетворяет качество имеющихся исполнителей (есть альтернатива – о ней ниже). Что касается центра обороны, есть вероятность потерять Хуниора Алонсо. Парагваец стал лидером южан, но теперь хочет сменить обстановку. В этом готовы помочь аравийцы – шейхи уже выходили на «Краснодар» минувшим летом и предлагали за легионера 5 миллионов евро. «Быки» не собираются отпускать Хуниора менее, чем за 10.

Легионеры, Джикия и талант из «Пари НН»

Продолжая линию центральных защитников – альтернативой Алонсо в Краснодаре видят Георгия Джикию. Опытный лидер «Спартака» давно стагнирует в московском клубе – поэтому сразу проиграл конкуренцию только пришедшему из «Альмерии» Срджану Бабичу. К кандидатуре российского центрбека вернутся, если Хуниор всё же покинет клуб зимой – боссы «быков» при этом надеются, что парагваец согласится остаться в команде до лета. Всё-таки речь идёт о чемпионской гонке – в такой ситуации не стоит ломать то, что работает.

В опорную зону и на позицию форварда рассматривают иностранцев из самых недр рынка. Так, обратили внимание на нападающего китайского «Шаньдун Тайшань» Кризана. 27-летний бразилец перебрался в Азию в 2022 году – до этого играл в Португалии (за «Санта-Клару») и втором дивизионе чемпионата Бельгии (за «Серкль Брюгге»). Именно в «Шаньдун Тайшань» исполнитель раскрылся в полной мере – стал лучшим бомбардиром команды (25 голов в 31 матче) в прошлом чемпионате, остаётся лучшим (12 мячей в 22 играх) в текущем.

Опорника селекционеры «Краснодара» нашли в чемпионате Мексики – в «Крус Асуль». Кевин Кастаньо делал первые профессиональные шаги в родной Колумбии – и за 3 сезона закрепился в качестве игрока старта «Рионегро Агилас». Для «быков» сложность – в том, что мексиканцы подписали исполнителя совсем недавно (летом 2023-го). И вряд ли так торопятся с ним расстаться.

На правый фланг атаки готовы взять Эдгара Севикяна. По последним данным, подписать его рекомендовал лидер «быков» Эдуард Сперцян. Вингер «Пари НН» отлично проводит текущий сезон и привлёк к себе внимание даже за рубежом. Сообщается, что за молодого армянина нижегородцы потребуют 2,5 миллиона евро.

Ленини – первый кандидат на выход

Если не брать в расчёт Хуниора Алонсо, который, по слухам, сам готов отправиться в другую команду, то одним из первых «Краснодар» на выход, по последним данным, готов отправить Кевина Ленини.

Хавбек из Кабо-Верде проводит второй сезон в команде – и теперь вчистую проиграл конкуренцию Черникову. В клубе понимают, что держать легионера, сидящего на скамейке незачем – вместо Кевина хотят найти цепкого опорника, который бы выдержал конкуренцию с Александром. Отмечалось, что услуги Ленини предлагали «Пари Нижнему Новгороду» — гендиректор клуба интерес к легионеру не опроверг.

Итоги трансферной кампании определят судьбу чемпионства

«Краснодар» ходит по тонкому льду. Тем составом, что есть у них сейчас, удалось обойти стагнирующий «Зенит». Но то было, когда южане бежали «на свежих ногах». Чем дальше продвигались команды, тем чаще подопечные Владимира Ивича допускали ошибки. К окончанию первого круга петербуржцы набрали форму и были от лидера Премьер-Лиги на расстоянии одной победы. В очном поединке «горожане» смогли удержать 1-ю строку. Позже отделались лёгким испугом и после поражения «сине-бело-голубых» от «Локо» вернулись в лидеры.

Проще говоря – даже с ослабевшим «Зенитом» такой «Краснодар» едва справляется. Зимой клуб с берегов Невы очевидно вложит немалые средства на трансферы. Только с начала декабря появлялись инсайды об интересе к левому защитнику «Сан-Паулу» Велингтону, его одноклубнику Лукасу Бералдо (по слухам, предложили 18 миллионов евро), о согласовании перехода вингера Артура из «Палмейраса» за 15+3 млн, предложении «Адане Демирспор» по вингеру Юсуфу Сари. Самый свежий инсайд – переговоры с «Флуминенсе» по трансферу центрбека Нино. Он, по данным Transfermarkt, котируется в 11 миллионов.

Игнорировать активность «Зенита» на рынке «Краснодар» попросту не может. Погоня за трансферами неизбежна. Вопрос в том, что окажется эффективнее – ресурсы «Зенита» или способность «Краснодара» находить усиление в неочевидных вариантах.