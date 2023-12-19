Путь «Краснодара» к чемпионству – через рынок. Цели – Джикия, Севикян и легионеры

«Зенит» тоже планирует крупную кампанию.
Масштабные закупки зимой получается увидеть не так часто. Но «Краснодар» и «Зенит» попросту не оставили друг другу выбора – стоит ожидать, что в ближайшие пару месяцев развернётся настоящая гонка «вооружений». Южане подготовили план на зимнее трансферное окно – рассказываем о подробностях.
Привезут Ивичу игроков на 3-4 позиции
В действиях главного тренера Владимира Ивича и владельца «Краснодара» Сергея Галицкого – редкий симбиоз. Сербский наставник хочет ощутимо усилиться перед продолжением марафона – владелец идёт навстречу. По слухам, определились, что в первую очередь на рынке будут искать форварда, правого вингера, опорника и центрального защитника с левой ударной ногой.
На острие образовалась неплохая конкуренция между Джоном Кордобой и молодым воспитанником Александром Кокшаровым. Но, стоит быть честными, для чемпионства этого ничтожно мало. Выпускник академии «быков» не забивает пачками, а только подходит к стартовой обойме. Колумбийскому страйкеру же нужен хладнокровный завершитель в конкуренты. Уживаются же Кассьерра и Сергеев.
Сообщается, что на правом фланге атаки и в опорной зоне Ивича не удовлетворяет качество имеющихся исполнителей (есть альтернатива – о ней ниже). Что касается центра обороны, есть вероятность потерять Хуниора Алонсо. Парагваец стал лидером южан, но теперь хочет сменить обстановку. В этом готовы помочь аравийцы – шейхи уже выходили на «Краснодар» минувшим летом и предлагали за легионера 5 миллионов евро. «Быки» не собираются отпускать Хуниора менее, чем за 10.
Легионеры, Джикия и талант из «Пари НН»
Продолжая линию центральных защитников – альтернативой Алонсо в Краснодаре видят Георгия Джикию. Опытный лидер «Спартака» давно стагнирует в московском клубе – поэтому сразу проиграл конкуренцию только пришедшему из «Альмерии» Срджану Бабичу. К кандидатуре российского центрбека вернутся, если Хуниор всё же покинет клуб зимой – боссы «быков» при этом надеются, что парагваец согласится остаться в команде до лета. Всё-таки речь идёт о чемпионской гонке – в такой ситуации не стоит ломать то, что работает.
В опорную зону и на позицию форварда рассматривают иностранцев из самых недр рынка. Так, обратили внимание на нападающего китайского «Шаньдун Тайшань» Кризана. 27-летний бразилец перебрался в Азию в 2022 году – до этого играл в Португалии (за «Санта-Клару») и втором дивизионе чемпионата Бельгии (за «Серкль Брюгге»). Именно в «Шаньдун Тайшань» исполнитель раскрылся в полной мере – стал лучшим бомбардиром команды (25 голов в 31 матче) в прошлом чемпионате, остаётся лучшим (12 мячей в 22 играх) в текущем.
Опорника селекционеры «Краснодара» нашли в чемпионате Мексики – в «Крус Асуль». Кевин Кастаньо делал первые профессиональные шаги в родной Колумбии – и за 3 сезона закрепился в качестве игрока старта «Рионегро Агилас». Для «быков» сложность – в том, что мексиканцы подписали исполнителя совсем недавно (летом 2023-го). И вряд ли так торопятся с ним расстаться.
На правый фланг атаки готовы взять Эдгара Севикяна. По последним данным, подписать его рекомендовал лидер «быков» Эдуард Сперцян. Вингер «Пари НН» отлично проводит текущий сезон и привлёк к себе внимание даже за рубежом. Сообщается, что за молодого армянина нижегородцы потребуют 2,5 миллиона евро.
Ленини – первый кандидат на выход
Если не брать в расчёт Хуниора Алонсо, который, по слухам, сам готов отправиться в другую команду, то одним из первых «Краснодар» на выход, по последним данным, готов отправить Кевина Ленини.
Хавбек из Кабо-Верде проводит второй сезон в команде – и теперь вчистую проиграл конкуренцию Черникову. В клубе понимают, что держать легионера, сидящего на скамейке незачем – вместо Кевина хотят найти цепкого опорника, который бы выдержал конкуренцию с Александром. Отмечалось, что услуги Ленини предлагали «Пари Нижнему Новгороду» — гендиректор клуба интерес к легионеру не опроверг.
Итоги трансферной кампании определят судьбу чемпионства
«Краснодар» ходит по тонкому льду. Тем составом, что есть у них сейчас, удалось обойти стагнирующий «Зенит». Но то было, когда южане бежали «на свежих ногах». Чем дальше продвигались команды, тем чаще подопечные Владимира Ивича допускали ошибки. К окончанию первого круга петербуржцы набрали форму и были от лидера Премьер-Лиги на расстоянии одной победы. В очном поединке «горожане» смогли удержать 1-ю строку. Позже отделались лёгким испугом и после поражения «сине-бело-голубых» от «Локо» вернулись в лидеры.
Проще говоря – даже с ослабевшим «Зенитом» такой «Краснодар» едва справляется. Зимой клуб с берегов Невы очевидно вложит немалые средства на трансферы. Только с начала декабря появлялись инсайды об интересе к левому защитнику «Сан-Паулу» Велингтону, его одноклубнику Лукасу Бералдо (по слухам, предложили 18 миллионов евро), о согласовании перехода вингера Артура из «Палмейраса» за 15+3 млн, предложении «Адане Демирспор» по вингеру Юсуфу Сари. Самый свежий инсайд – переговоры с «Флуминенсе» по трансферу центрбека Нино. Он, по данным Transfermarkt, котируется в 11 миллионов.
Игнорировать активность «Зенита» на рынке «Краснодар» попросту не может. Погоня за трансферами неизбежна. Вопрос в том, что окажется эффективнее – ресурсы «Зенита» или способность «Краснодара» находить усиление в неочевидных вариантах.
- Ну а как иначе? В наше время даже спорт стал товаром. Как говаривал покойный Б. Н. Ельцин - нас спасут только рыночные отношения, весь мир так живёт. Перешли? До сих пор хлебаем...
- Ну а как иначе? В наше время даже спорт стал товаром. Как говаривал покойный Б. Н. Ельцин - нас спасут только рыночные отношения, весь мир так живёт. Перешли? До сих пор хлебаем...
Прочитал лишь заголовок
Зачем им товарищ по фамилии джикия? Не понимаю...
Прочитал лишь заголовок
Зачем им товарищ по фамилии джикия? Не понимаю...