Бюджет РФС составляет 11 млрд рублей в год

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сегодня, 22:54

Генеральный секретарь Российского футбольного союза сообщил, что бюджет организации на 2024 год не изменился в сравнении с 2023-м.

Бюджет наш открыт. 11 млрд [рублей] в год, бюджет сбалансированный, расходы соответствуют доходам. В этом бюджете есть определённая доля средств, которые мы получаем от международных организаций, УЕФА и ФИФА . Этот бюджет утверждён на 2024 год, он не изменился по сравнению с этим годом.

Президент РФС сообщил, что бюджет на сборную России не увеличился: