Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОрганизация: РФС

Бюджет РФС составляет 11 млрд рублей в год

сегодня, 22:54

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов сообщил, что бюджет организации на 2024 год не изменился в сравнении с 2023-м.

Бюджет наш открыт. 11 млрд [рублей] в год, бюджет сбалансированный, расходы соответствуют доходам. В этом бюджете есть определённая доля средств, которые мы получаем от международных организаций, УЕФА и ФИФА. Этот бюджет утверждён на 2024 год, он не изменился по сравнению с этим годом.

Президент РФС Александр Дюков сообщил, что бюджет на сборную России не увеличился:

Мы не получаем призовые, но бюджет сохранился в балансе.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
РФС не вёл переговоров о продлении контракта с Карпиным
Сегодня, 17:39
Дюков: «Есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА»
Сегодня, 16:40
Президент РФС объяснил отказ от перехода в Азию
Сегодня, 16:07
РФС отказался от перехода в Азию
Сегодня, 14:20
ОфициальноСтала известна дата следующего исполкома РФС
15 декабря
РФС не имеет информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал»
02 декабря
Все комментарии
sova147
sova147
сегодня в 23:30
Не знаю много это или мало, но хорошо что не уменьшился
Варвар7
Варвар7
сегодня в 23:24
Фразу "Бюджет наш открыт" - многие чиновники понимают двояко...)
Scorp689
Scorp689
сегодня в 23:14
Нормально... пили и пили...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 