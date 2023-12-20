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Дюков: «Есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА»

сегодня, 16:40

Президент РФС Александр Дюков рассказал о прогрессе во взаимоотношениях с УЕФА.

На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определённое время для принятия решений.

Ранее Дюков сообщил, почему в РФС отказались от перехода в Азию.

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Все комментарии
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 20:43
Это будет, когда рак на горе свиснет - это точно!
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 20:27
А Сраиль почему не дисквалифицируют?
adekvat
adekvat
сегодня в 19:43
Опять отговорки, никого никуда не допустят, несколько лет точно
y86px8ja3xya
y86px8ja3xya
сегодня в 17:47
Пытается быть значимым, создаёт видимость своей работы
Вещий
Вещий
сегодня в 17:42
Не нужно тов. Дюкову вешать лапшу на уши .....
lotsman
lotsman
сегодня в 17:23
Да никакого прогресса нет. Есть допуск юношеских команд? А конкретней? Без флага, без имени? А потом какая нибудь Латвия или Эстония объявят протест и допуск отменят.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 17:22
Ага и ещё (как только не вспомнил) - увеличена квота на судей , было 42 человека - стало 43.)
drug01
drug01
сегодня в 16:50
Какой прогресс! Запрет на Азию и вообще без футбола!
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