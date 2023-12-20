Дюков: «Есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА»

Президент РФС Александр Дюков рассказал о прогрессе во взаимоотношениях с УЕФА.
На исполкоме обсуждался вопрос участия сборных команд в официальных соревнованиях. Нам важно, чтобы эта ситуация как можно скорее разрешилась. На данный момент есть определённый прогресс во взаимоотношениях с УЕФА. В частности, есть допуск наших юношеских команд до соревнований в 2024 году. Безусловно, мы не до конца удовлетворены результатами переговоров, у нас есть определённое время для принятия решений.
Ранее Дюков сообщил, почему в РФС отказались от перехода в Азию.