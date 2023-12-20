РФС отказался от перехода в Азию

На заседании исполкома РФС было принято решение не переходить в Азию. Сообщается, что переход без гарантий ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.
Ранее было принято решение допустить сборную России для участия в отборе на чемпионат Европы до 17 лет. Однако пока не найдено технического решения данного вопроса. Президент РФС Александр Дюков рассказывал, что допуск продолжает действовать и в следующем розыгрыше ЧЕ до 17 лет сборная России сможет участвовать в отборе.
Что изменилось с вынужденным отказом от Европы?
Ничего. Ни количество легионеров, ни их качество, тот же "Зенит" как находил всех своих ключевых игроков в Бразилии и держал российских, скорее, для галочки, так и находит и держит. Не слишком большое и до этого европейских легионеров заменили такие же латиноамериканцы.
Что же, получается, не так уж важно в принципе членство РФС в той или иной организации? Да, именно так, и это логично, наш футбол сидит на деньгах налогоплательщиков в первую очередь, поэтому всё остальное уже вторично.
Поэтому могу поздравить РФС с тем, что, в целом, мы не так-то много и потеряли, кроме возможности увидеть пару раз в год разгромы "Зенита" от "Брюгге", "Лацио" и других команд с бюджетом раза в полтора меньше него) И всё благодаря тому, что РФС заранее утопил наш футбол.
Что изменилось с вынужденным отказом от Европы?
Ничего. Ни количество легионеров, ни их качество, тот же "Зенит" как находил всех своих ключевых игроков в Бразилии и держал российских, скорее, для галочки, так и находит и держит. Не слишком большое и до этого европейских легионеров заменили такие же латиноамериканцы.
Что же, получается, не так уж важно в принципе членство РФС в той или иной организации? Да, именно так, и это логично, наш футбол сидит на деньгах налогоплательщиков в первую очередь, поэтому всё остальное уже вторично.
Поэтому могу поздравить РФС с тем, что, в целом, мы не так-то много и потеряли, кроме возможности увидеть пару раз в год разгромы "Зенита" от "Брюгге", "Лацио" и других команд с бюджетом раза в полтора меньше него) И всё благодаря тому, что РФС заранее утопил наш футбол.