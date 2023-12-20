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РФС отказался от перехода в Азию

сегодня, 14:20

На заседании исполкома РФС было принято решение не переходить в Азию. Сообщается, что переход без гарантий ФИФА не имеет смысла. РФС продолжит усилия по возвращению к международным соревнованиям через УЕФА.

Ранее было принято решение допустить сборную России для участия в отборе на чемпионат Европы до 17 лет. Однако пока не найдено технического решения данного вопроса. Президент РФС Александр Дюков рассказывал, что допуск продолжает действовать и в следующем розыгрыше ЧЕ до 17 лет сборная России сможет участвовать в отборе.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ матос (раскрыть)
сегодня в 23:37
Луккойл не государственная кампания, соответственно их деньги не бюджетные. А три названные госкорпорации.
матос
матос ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 23:29
Лукойл не упамянут Вами
buzzila
buzzila
сегодня в 22:50
А кто звал то
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 20:01
Условия для частных клубов в стране возникнут при соотаетствующем состоянии экономики, решении налоговых проблем и наведении порядка. Галицкий создал частный клуб не благодаря, а вопреки, что делает ему честь
happy 50
happy 50
сегодня в 19:37
По большому счету,то,что творит сейчас Россия в мире,не предусматривает ее участие в мировых соревнованиях,форумах.Лет на 10-15 можно про все забыть.Никто с Россией дел иметь не хочет,потому что боятся.При нынешней власти можно забыть о международном спорте
Константин Белых
Константин Белых
сегодня в 18:06
Единственный тут выход-создавать в месте с арабами и китайцами свою коммерческую независимую транснациональную лигу с нехилыми призовими не имеющую отношения ни к уефа ни к другим пропиндосским шайкам. Денег хватит. Постепенно переманивая звезд и раскручивая. На контракты к арабам да и нам много кто ломанеться. Не всем дано брать ЛЧ. А жить шикарно хотят все.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:34
Смысла вообще нет, ничего бы для нас не изменилось, так как сильнейшие азиатские сборные отказывались бы от турниров, куда бы допустили Россию и эти турниры резко бы потеряли свою статусность, уровень, финансовую отдачу, спортивный интерес. Так что ни в какие серьёзные турниры азиатская федерация нас бы не пустила, потому что ей явно не нужны такие проблемы. Так и играли бы мы товарняки, как сейчас, оставаясь в Европе. Так что рыпаться никуда не надо, а просто ждать, пока не закончится сами знаете что. Вот тогда и надо будет делать какие-то шаги по допуску нас к международным соревнованиям.
112910415
112910415
сегодня в 17:23
главное, работали !
щёки надували, в командировки ездили !
ну, всё как надо !
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 17:12, ред.
Это разве что советским лозунгом может быть.

Для поднятия с колен можно только создать условия для существования частных клубов и частных академий, потому что у государственного функционера задача - деньги освоить, а у частного владельца - их преумножить и сохранить.

Мы за последние 30 лет это и в спорте, и не в спорте прошли уже 100 раз. В итоге у нас теперь нет Аршавиных, зато есть дорогой стадион в Саранске (где нет футбольной команды и жителей 300 тыс в окрестностях), есть дети Аджоева и Черчесова, которые никогда не играли в футбол, но всю карьеру получали огромную зарплату в госклубах и сейчас бюджет Тульской области доят, есть 1-5 у "Зенита" от "Брюгге" и слова Семака "мне в Европе никто никаких задач не ставил".

Причём это не только у нас, это во всём мире.
Храневец
Храневец ответ happy 50 (раскрыть)
сегодня в 17:03
Или Антарктида !!!!!
Храневец
Храневец
сегодня в 17:02
Образуем свою лигу -Иран С Корея Куба Монголия Беларусь Сирия Палестина Израиль СССР Россия !!!!!!! И все нам объзавидуются !!!!
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 16:44, ред.
Мы, и прежде всего я, потеряли очень много ( с отсутствием игр в официальных турнирах ). Пусть бы мы проигрывали, пусть, но лицезреть воочию на наших полях лучшие клубы и сборные Европы и, возможно, Мира, - что может быть для нас желаннее?
Кроме того, не забывайте, что то же варенье может в один прекрасный момент забродить и прокиснуть. Именно это лично я и наблюдаю последние два года. Наши футболисты потихоньку, но неуклонно теряют свою квалификацию, т.к. повышать её по всем известным причинам нет смысла. Поставьте себя на их место и тогда зададите себе вопрос, а на черта нужно повышать своё мастерство, если из месяца в месяц, из года в год ты встречаешься с одним и тем же соперником в ЧР. Нет на горизонте звезды, которая бы тебя постоянно влекла к себе и за собой, следовательно, и нет смысла стремиться дотянуться до неё рукой.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:24
Коль скоро в международный футбол нам пути нет, то надо заняться своим футболом. Для поднятия с колен массового и детского футбола перенаправить бюджетные деньги с профессиональных клубов на школы, академию, инфраструктуру. Госфинансирование клубов сократить как минимум на 50% и сделать справедливым, т.е. вваливать не в 3 клуба ( Газпром, РЖД, ВТБ), а во все, т.к. страна у нас одна и госбюджет один. Развитие детского и массового футбола позволит лет через 8-10 иметь в стране много классных футболистов. Раньше нам в Европе ничего не светит. А тратить миллионы на легионеров сейчас - это путь в никуда.
happy 50
happy 50
сегодня в 16:12
Потому что рфс готовится переходить в Африку.Только Африка примет РФС.
6dry9azac6z4
6dry9azac6z4
сегодня в 16:03
Стоит ещё раз напомнить, что РФС до сих пор получает выплаты от уефа, которые она зарабатывает при проведении турниров, например на детский футбол и строительство полей. Поэтому и календарь у нас построен исходя из турниров под эгидой уефа.
Roger Young
Roger Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 15:50
Плюсую.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 15:48
А чё, хорошо сидим. Смотаемся в Швейцарию, потом в Малайзию и снова сядем обсуждать. Чем дольше этот бардак, тем лучше им.
Capral
Capral ответ Futurista (раскрыть)
сегодня в 15:47
Вот, она- БЕССМЕРТНАЯ КЛАССИКА, которую, Вы, Маэстро- нaм возвращаете!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Браво, Маэстро- Браво!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 15:35
Оглянемся ретроспективно на несколько последних сезонов, включая этот, вплоть до перерыва.

Что изменилось с вынужденным отказом от Европы?

Ничего. Ни количество легионеров, ни их качество, тот же "Зенит" как находил всех своих ключевых игроков в Бразилии и держал российских, скорее, для галочки, так и находит и держит. Не слишком большое и до этого европейских легионеров заменили такие же латиноамериканцы.

Что же, получается, не так уж важно в принципе членство РФС в той или иной организации? Да, именно так, и это логично, наш футбол сидит на деньгах налогоплательщиков в первую очередь, поэтому всё остальное уже вторично.

Поэтому могу поздравить РФС с тем, что, в целом, мы не так-то много и потеряли, кроме возможности увидеть пару раз в год разгромы "Зенита" от "Брюгге", "Лацио" и других команд с бюджетом раза в полтора меньше него) И всё благодаря тому, что РФС заранее утопил наш футбол.
Николай Жунин
Николай Жунин ответ Roger Young (раскрыть)
сегодня в 15:29
Ниже уровня РФС пока только Куба.
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 15:27
Только кто с нами играть будет?
Futurista
Futurista
сегодня в 15:23
lotsman
lotsman
сегодня в 15:22
Без гарантий со стороны ФИФА переход бессмыслен. В Азии играют страны которые будут строить препятствия.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:21
Исходя из сегодняшних реалий - "не хрен вертеть башкой то на то на запад , то на восток" , а вплотную заняться отечественным футболом, до изменения обстановки ( календарь, детский футбол , подготовка тренеров и т п - список можно продолжить) но увы это утопия (в РФС думают о чём то другом ).
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 15:00
РФС отказался? Или просто поняли, что толку нет,и все равно ничего не получится.
Zhgoon
Zhgoon ответ Hoahin (раскрыть)
сегодня в 15:00
Думаю, хотели шантажировать УЕФА уходом. Оказалось, УЕФА занято более важными делами: подсчетом денежек и войной со всякими суперлигами.
Roger Young
Roger Young
сегодня в 14:58
Ура. Лучше посидеть за бортом, чем опускаться в лигу на несколько уровней ниже.
sova147
sova147
сегодня в 14:45
Значит без футбола будем ещё долго???
adekvat
adekvat
сегодня в 14:44
Много шума из ничего.
TheBoLt
TheBoLt
сегодня в 14:38
Россия постарается вернуться на международные соревнования через диалог с УЕФА.

«Никакой Азии, будем бороться за Европу. Россия — это Европа, мы победим. Решили, что в Азию не будем переходить, все поддержали решение единогласно», — вице-президент РФС Ахмед Айдамиров.

Решали два года, да наконец решили. Вот бы в евротурниры в 25/26 году вернуться. в 24/25 однозначно не судьба будет
Гость
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