Президент РФС объяснил отказ от перехода в Азию

Президент РФС Александр Дюков объяснил причину отказа от перехода в Азию.
Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в AFC. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.
Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении.
Напомним, с февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в официальных турнирах. Позже было принято решение о допуске юношеских российских национальных команд, но на данный момент это невозможно осуществить технически.
69,11 % россиян проживают в европейской части России, которая составляет
20,82 % территории.
Но Россия получается по большей части всё таки больше азиатская страна, так как географически не плотностью населения измеряется, а месторасположением.
Но почему мы тогда в УЕФА, а не в АФК изначально?
Но это уже история её опять же знать надо.
Кстати аналогичный или даже ещё более любопытный случай с Турцией.
Основная часть территории Турции — 97 % — расположена в Азии и 3 % — в Европе, но они тоже в УЕФА и пусть кто-нибудь тут расскажет, что на 3 турецких процентах тоже больше народу проживает.
69,11 % россиян проживают в европейской части России, которая составляет
20,82 % территории.
Но Россия получается по большей части всё таки больше азиатская страна, так как географически не плотностью населения измеряется, а месторасположением.
Но почему мы тогда в УЕФА, а не в АФК изначально?
Но это уже история её опять же знать надо.
Кстати аналогичный или даже ещё более любопытный случай с Турцией.
Основная часть территории Турции — 97 % — расположена в Азии и 3 % — в Европе, но они тоже в УЕФА и пусть кто-нибудь тут расскажет, что на 3 турецких процентах тоже больше народу проживает.
В АФК мы можем хоть завтра вступить в этом нет особых проблем, если будет голосование и конечно наше желание.
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании. Тут даже не надо с Ю.Кореей и Японией договариваться и разрешение от ФИФА не надо.
А то, что наши договорятся с остальными даже сомнения нет.
Но возникнут другие проблемы.
Тем же Ю.Корее и Японии хозяева прикажут не играть и возможно даже не участвовать в турнирах где есть мы, к ним ещё несколько стран подтянутся и просто возможен раскол в АФК. Так, что АФК тоже не хочет такой исход.
Вот и приходится нам терпеть и пока быть ни там и ни тут, ждёмс окончания... а вот потом смотреть будем.
Так, что с любой точки зрения у вас РФС виноваты, хотя если реально взглянуть, то их вины вообще никакой нет.
В АФК мы можем хоть завтра вступить в этом нет особых проблем, если будет голосование и конечно наше желание.
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании. Тут даже не надо с Ю.Кореей и Японией договариваться и разрешение от ФИФА не надо.
А то, что наши договорятся с остальными даже сомнения нет.
Но возникнут другие проблемы.
Тем же Ю.Корее и Японии хозяева прикажут не играть и возможно даже не участвовать в турнирах где есть мы, к ним ещё несколько стран подтянутся и просто возможен раскол в АФК. Так, что АФК тоже не хочет такой исход.
Вот и приходится нам терпеть и пока быть ни там и ни тут, ждёмс окончания... а вот потом смотреть будем.
Так, что с любой точки зрения у вас РФС виноваты, хотя если реально взглянуть, то их вины вообще никакой нет.