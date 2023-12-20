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Президент РФС объяснил отказ от перехода в Азию

сегодня, 16:07

Президент РФС Александр Дюков объяснил причину отказа от перехода в Азию.

Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА, но нет гарантии, что нас примут в AFC. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.

Сам по себе переход не будет означать, что мы автоматически сможем принимать участие в официальных матчах. Чтобы это произошло, чтобы переход был гарантирован, нам очень важна позиция и поддержка ФИФА. Для этого нужно снятие запрета на участие в отборе к чемпионатам мира. Пока это решение не отменено, мы договорились работать в этом направлении.

Напомним, с февраля 2022 года УЕФА и ФИФА отстранили сборную России от участия в официальных турнирах. Позже было принято решение о допуске юношеских российских национальных команд, но на данный момент это невозможно осуществить технически.

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Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 23:45
Может я запамятовал, но сдается на этом ресурсе (очень давно) был приведен пример идеального судейства - ошибки судей. грубость игроков (предвзятая) были мименизированы... Матч проходил в одной африканской стране, добродушные зрители - болельщики чинно сидели на непритязательных трибунах, кушали аппетитно бананы, что то грызли..., причем все манипуляции с продуктами совершали одной рукой, вторая держала автомат Калашникова...
Игроки, группы поддержки, судьи (боковые и в поле) были осведомлены, что кроме Вувузел и барабанов присутствуют и другие атрибуты африканской жизни...
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 23:32
И тут я с тобой согласен на все сто процентов . Натуральное ,не должно нести вид компьютерной графики ! Исчезает природа натурализма .
buzzila
buzzila
сегодня в 23:06
Короче нас не брали и мы отказались. А если без шуток, кто-нибудь задался вопросом по теме азиатских еврокубков. А то что весь российский клубный футбол в европейской части находится. Это многочасовые перелеты. Причём далеко не всегда в хорошие аэропорты. Там летать по всяким Лаосам и Бангладешам. Не сборной единой дышит футбол.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Ironigor (раскрыть)
сегодня в 22:59
Приветствую Уважаемый!

Мну сжато выразил посыл.
Про капитал не упомянул - это с футболом уже как синонимы.
Более того скажу, мну видит вырождение его, трансформации до подобия футбола, как шахматы например. Внедрение "технических помощников" (ВАР... и т. д.) приведет к потери зрелищности.
Шуnя771
Шуnя771
сегодня в 22:52
Байкал-38.
Просьба одна - никогда не упоминай слово "провокация" в мой адрес, я этими вещами НЕ ЗАНИМАЮСЬ.
Не собираюсь абсолютно ни с кем конфликтовать.
По поводу китайцев... Это было написано чисто к "плотности населения"... и вытекающих последствий...
Конечно спасибо за пояснения терминов "национальность", "гражданство" и что там ещё было.... Отдельный респект, что не стал пояснять что нить из великих, например Ленина: "О праве наций на самоопределение"...
Без обид.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 22:43
Нажал на "жалобу" без умысла. собирался дать ответ.
Извини.
Bad Listener
Bad Listener
сегодня в 22:33, ред.
Я вообще не представляю Россию азиатской страной, мы исторически европейцы, пускай и со своим неповторимым менталитетом, но он всё равно ближе к Европе, чем к условной Индии или Китаю, одна религия уже многое говорит. Я уже молчу о культуре и тд. Даже Русь она в Европе начиналась, а потом только в Азию разрослась. Однозначно наше место только в УЕФА. Это вот поведение "ах ты так, тогда я уйду к другому" манипуляцией называется и от больного ума происходит, так что гнать в шею того кто вообще придумал это из РФС. Надо взрослеть уже, понятно что поведение ФИФА и УЕФА тоже незрелое и служит тем же целям, но зачем в их игры играть? Лучше развивать футбол внутри страны без оглядки на остальных
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:35
Не столь важно, что я вижу и что не вижу. Ежели РФС находится в патовой ситуации, то на мой взгляд, и не нужны заседания с подобными вердиктами, идем, не идем, детско-юношеский футбол развивайте.
Ironigor
Ironigor ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 19:32
Доброго времени суток дружище.
Пожалуй соглашусь на все сто процентов с твоим мнением.
Дело совершенно здесь было не в географическом положении того или иного государства вошедшего в так называемое УЕФА . А в развитии на тот момент самого спорта под названием футбол ⚽️ . Тем более что УЕФА появилось на свет божий , только спустя пол века после появления ФИФА . И только то что британцы как кстати и Советский союз почти в одно время вышли из ФИФА, а британцы так как считали себя основоположниками футбола не хотели мириться с тем что есть организация такая как ФИФА будет считать себя главной организацией ,решили в последствии создать свою организацию, якобы отдельную от ФИФА и назвали её УЕФА 1954 год основания. Как говорится бизнес и ничего личного . Самый развивающийся вид спорта и самый популырный бизнес проект всех времен . И со временем туда (УЕФА) и попадали совершенно не европейские команды (сборные) Турции и Израиля . Что думаю и со временем произойдёт и с командами и сборной Саудовской Аравии. То что команды чемпионата Саудовской Аравии будут в ближайшее время играть в Лиге Чемпионов УЕФА вообще не сомневаюсь . Вливание огромного капитала в команды топ чемпионатов со стороны Саудитов , не останется не замеченым со стороны руководства УЕФА . И как говорится, лишних денег для УЕФА не бывает и не будет. Так что это всего лишь дело времени . И то что в это не простое время для мировой экономики, кандидатура для проведения чемпионата мира по футболу в 2034 году была только одна страна Саудовская Аравия, лишнее тому подтверждение .
pomor45
pomor45
сегодня в 19:31
Никуда ходить не надо. НХЛ и КХЛ никуда не ходят, не выходят, не заходят. Сделайте такую же футбольную. Пусть в зародыше, но пусть будет и пусть развивается. Про КХЛ тоже говорили, что сдохнет в утробе, но как видим живёт и здравствует по своим порядкам, а не под дядину диктовку.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 19:29
Вы не видите реальной картины, тут вопрос не футбольный, а политический.
Если вы действительно думаете, что надо было с Японией и Ю.Кореей договариваться, то вы явно не владеете политической обстановкой в мире.
Тему про политику развивать не будем, если интересно сами можете всё узнать.
Так, что не вижу смысла продолжать беседу.
Напоследок скажу одно, легко винить всех вокруг, особенно когда не разбираешься в теме.
РФС сейчас в патовой ситуации и зависит всё от других ребят...
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:20
Разница есть. Польша и все условно за нее в УЕФА, и Япония и Корее в меньшинстве. Бенефициар понятен, если бы не Япония и Корея, а условно Лаос и Мьянма, то и говорить не о чем было бы. Японию с Кореей в УЕФА вряд ли примут. На них и подавить АФК может. Ну да ладно, разговор ни о чем. РФС свою приверженность УЕФА высказал
Байкал-38.
Байкал-38. ответ За адекватность (раскрыть)
сегодня в 19:10, ред.
Я вам уже дал подробный ответ.
Что Япония, что Ю.Корея, что Польша и т.д. имеют одно влияние, что им скажут то и будут делать, разницы нет.
За адекватность
За адекватность ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 19:07
О каких суждениях речь? Вроде писал, что 2 года нужно было не манны небесной от УЕФА ждать, а в кулуарах консенсус с Японией и Кореей искать, дабы не взбрыкнули, аки условно Польша в УЕФА после нашего вступления в АФК. Проще в Азии что-то искать, нежели в ощеренной Европе в непонятной перспективе.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 19:06
Ему то что, он ведь получает свою зарплату?!
Scorp689
Scorp689
сегодня в 19:02
А зарплата всё капает...
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 18:43, ред.
К чему такой вопрос? Какой то он провокационный.
Я конечно многое могу понять, но хочется спросить, а сами то поняли свой вопрос?
Сравнить гражданство с национальностью и объединить их с расовой принадлежностью... а это как?
Это так же как взять национальность водителя машины и спросить одного ли они производства.
Гражданство, национальность и раса это вообще разные понятия.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 18:13
Уважаемый коллега!
Китайцев проживающих на азиатской территории России ты относишь к россиянам или азиатам?)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Joseph Dredd (раскрыть)
сегодня в 18:06
Мну считает, что включение тех или иных "футбольных держав" в объединяющую организацию, вначале этого процесса осуществлялось не по географическому признаку, а по степени разумения игры в футбол. По мере развития и распространения игры, вакантные места заполнялись и затем жаждущим, сильно, предлагали принять участие в том или ином соревновании в регионе где в наличии был "места". Туда и отправлялись пассажиры футбольных вагонов и со временем так там и остались.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:52
Да собственно он не правильно то и выразился по сути, а по сути я вас понял и поддерживаю.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ За адекватность (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 17:52, ред.
Ой как не хочется про политику, но ваши суждения уже не выдерживают никакой критики.

В АФК мы можем хоть завтра вступить в этом нет особых проблем, если будет голосование и конечно наше желание.
На данный момент в АФК входят 47 ассоциаций. Кворум на конгрессе организации — более 50% национальных ассоциаций, у которых есть право голоса. Решения на заседании конгресса принимаются простым большинством голосов (более 50%) от числа присутствующих на заседании. Тут даже не надо с Ю.Кореей и Японией договариваться и разрешение от ФИФА не надо.
А то, что наши договорятся с остальными даже сомнения нет.
Но возникнут другие проблемы.
Тем же Ю.Корее и Японии хозяева прикажут не играть и возможно даже не участвовать в турнирах где есть мы, к ним ещё несколько стран подтянутся и просто возможен раскол в АФК. Так, что АФК тоже не хочет такой исход.
Вот и приходится нам терпеть и пока быть ни там и ни тут, ждёмс окончания... а вот потом смотреть будем.
Так, что с любой точки зрения у вас РФС виноваты, хотя если реально взглянуть, то их вины вообще никакой нет.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:46, ред.
Добрый день значит я его не правильно понял. Я имел ввиду не население России , а азиатское к европейскому...
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Байкал-38. (раскрыть)
сегодня в 17:46
Ещё есть Австралия в Азиатской конфедерации футбола, Израиль и Казахстан в УЕФА, часть южноамериканских стран в КОНКАКАФ. Есть исключения такого рода, с серьёзными обоснованиями этого, часто прежде всего выгодой для футбола той или иной страны.
Байкал-38.
Байкал-38. ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
сегодня в 17:25
Вот, что значит не подготовиться к урокам (шутка).
69,11 % россиян проживают в европейской части России, которая составляет
20,82 % территории.
Но Россия получается по большей части всё таки больше азиатская страна, так как географически не плотностью населения измеряется, а месторасположением.
Но почему мы тогда в УЕФА, а не в АФК изначально?
Но это уже история её опять же знать надо.
Кстати аналогичный или даже ещё более любопытный случай с Турцией.
Основная часть территории Турции — 97 % — расположена в Азии и 3 % — в Европе, но они тоже в УЕФА и пусть кто-нибудь тут расскажет, что на 3 турецких процентах тоже больше народу проживает.
112910415
112910415
сегодня в 17:14
имитация бурной деятельности - наша фишечка !
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ z3tve3wc562w (раскрыть)
сегодня в 16:21
Это вы погорячились что 75 % населения проживает в европе , а может наоборот....)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 16:19
Да хоть куда переходи... пока англо-саксы не дадут разрешение то ни в какие нас Ассоциации не приймут
z3tve3wc562w
z3tve3wc562w
сегодня в 16:12
Переходить в Азию, когда культурно почти никак к ней не относишься и когда 75% населения проживает в европейской части - нелогично. То же самое если бы Испания играл в Африке, а Марокко - в УЕФА
Гость
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