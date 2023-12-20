Президент РФС объяснил отказ от перехода в Азию

Президент РФС объяснил причину отказа от перехода в Азию.

Опция по смене конфедерации никуда не уйдёт, такой возможностью мы можем воспользоваться если не в этом году, то в следующем. Но на данный момент отсутствует гарантия перехода. Можно выйти из УЕФА , но нет гарантии, что нас примут в AFC. Есть страны, которые нас поддерживают, но сам переход не будет простым.