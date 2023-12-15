Стала известна дата следующего исполкома РФС

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вчера, 17:22

РФС объявил о том, что очередное заседание исполкома пройдёт 20 декабря в Доме футбола. Начало — в 12:00 по московскому времени.

На повестке дня будут вопросы концепции проведения международных соревнований в пляжном футболе, утверждения дорожной карты по реализации программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).



Кроме того, рассмотрят программу оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2024 год, утверждение новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в России и Правил РФС по лицензированию женских команд.