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Стала известна дата следующего исполкома РФС

вчера, 17:22

РФС объявил о том, что очередное заседание исполкома пройдёт 20 декабря в Доме футбола. Начало — в 12:00 по московскому времени.

На повестке дня будут вопросы концепции проведения международных соревнований в пляжном футболе, утверждения дорожной карты по реализации программы развития любительского футбола 11х11 (III и IV дивизионы).

Кроме того, рассмотрят программу оказания финансовой помощи региональным федерациям футбола и их межрегиональным объединениям на 2024 год, утверждение новых редакций Правил РФС по лицензированию футбольных клубов в России и Правил РФС по лицензированию женских команд.

Из административных вопросов на повестке будет утверждение годовой сметы (бюджета) РФС на следующий год и прогноза годовой сметы (бюджета) РФС на 2025 год, а также филиал «Футбольный центр РФС „Мацеста“».

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Источник: rfs.ru
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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:43
Ну наконец то...объявили...
Думал уже и не скажут...
Выходной чтоль взять ..20-го...
Такое событие...
shlomo
shlomo
вчера в 18:12
Вот зачем лично мне как простому болельщику эта новость???
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:33, ред.
Из административных вопросов на повестке будет утверждение годовой сметы (бюджета) РФС .

Подробнее: Профессиональный подход, распил !))
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:24
Встреча бездельников и дармоедов !))
Гость
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