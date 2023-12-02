РФС не имеет информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал»

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили об отсутствии информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».
Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревают в получении 5 млн рублей одним из его близких людей накануне игры.
Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!, — сказал также по поводу предстоящего поединка управляющий директор букмекерской компании «Пари» Дмитрий Сергеев.
РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал».
Проверять бессмысленно. Не пойман, не вор.
Проверять бессмысленно. Не пойман, не вор.
"Конкурс прогнозов" должен быть прозрачный и кристально чистый!!!
"Конкурс прогнозов" должен быть прозрачный и кристально чистый!!!