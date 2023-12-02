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РФС не имеет информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал»

сегодня, 18:18
Пари ННЛоготип футбольный клуб Пари НН (Нижний Новгород)1 : 0Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург)УралМатч завершен

В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили об отсутствии информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревают в получении 5 млн рублей одним из его близких людей накануне игры.

Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!, — сказал также по поводу предстоящего поединка управляющий директор букмекерской компании «Пари» Дмитрий Сергеев.

РФС на системной основе взаимодействует с букмекерскими компаниями в целях защиты честной игры. На текущий момент мы не получали информацию о подозрительных ставках и иной информации от букмекеров относительно матча «Пари НН» — «Урал».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 20:17
А Иван Карпов имеет доказательства?
112910415
112910415
сегодня в 19:03
значит, всё честно будет !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 18:52
Все нормально теперь будет. Предупрежден! Значит вооружен!
Проверять бессмысленно. Не пойман, не вор.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 18:37
Надеюсь соккер тоже проверит все ставки на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом» в "конкурсе прогнозов" и сообщит нам если будут подозрительные ставки на этот матч, ну и естественно уведомит РФС.

"Конкурс прогнозов" должен быть прозрачный и кристально чистый!!!
ABir
ABir
сегодня в 18:34
Дыма без огня не бывает, а если утка , то журналиста надо привлечь за клевету и испорченную репутацию арбитра
Варвар7
Варвар7
сегодня в 18:30
Что то уж больно сильный "дым" пошёл - что тушат из всех "брандспойтов" на опережение ...)
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 18:24
Не у тех спрашивали))
Гость
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