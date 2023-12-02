РФС не имеет информации о подозрительных ставках на матч «Пари НН» — «Урал»

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сегодня, 18:18

В Российском футбольном союзе ( РФС ) сообщили об отсутствии информации о подозрительных ставках на матч 17-го тура РПЛ между «Пари НН» и «Уралом».

Ранее журналист Иван Карпов в своём телеграм-канале сообщил, что главного арбитра встречи Евгения Турбина подозревают в получении 5 млн рублей одним из его близких людей накануне игры.

Доносятся слухи, что тяжело «Пари НН» будет с «Уралом», и не по спортивным причинам. Кэфы уже начали движение, хотя пока и не так активно. Тем интереснее сегодня будет футбол смотреть!, — сказал также по поводу предстоящего поединка управляющий директор букмекерской компании «Пари» Дмитрий Сергеев.