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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2023/2024

Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию»

вчера, 11:24

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой первый год в Саудовской Аравии. Португалец перебрался на Ближний Восток из МЮ в начале 2023 года.

В 2024 году я постараюсь сделать то же самое, что и в 2023-м. Я счастлив, что принял решение приехать сюда, когда никто в это не верил.

Но это прошлое, и мне все равно. Сейчас самое главное, что уровень чемпионата растет, что футболисты теперь хотят приехать сюда, потому что знают, что лига конкурентоспособна.

Весь мир сейчас следит за этим чемпионатом, и я советую топ-игрокам приезжать сюда, им будут рады.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Интерес (раскрыть)
сегодня в 15:10
Один раз прочитал, не понял.
Второй раз прочитал, не понял.
Третий раз читать не стал. Извини.
Интерес
Интерес ответ Duda Gigolaev Osetin (раскрыть)
сегодня в 13:08
"...один верблюд издох,второй верблюд издох и третий верблюд издох,и весь караван издох...".
Интерес
Интерес ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 13:07
...и на футбол-тоже.
Интерес
Интерес
сегодня в 13:05
Безумные деньги не нуждаются в рекламе!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:15
Хейтеры лают, караван идёт.
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 05:51
Дырявому надо ещё перья нацепить и с Киркоровым его свести.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 22:56
Хейтеры болтают, а Роналду всё забивает и забивает голы...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 19:57
А ушедших будет заменять молодежь и это хорошо.
протон
протон
вчера в 19:54
молодец отрабатывает свой контракт отлично
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 19:22, ред.
И главное, все в
Наср.. А то я не выиграю ни одного титула без вас.. А-ха-ха-ха..🤭
Karkaz
Karkaz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 18:36
Не пару команд. Смотрел составы, там где то пол чемпионата закупились легионерами. И в каждой команде 5-6 звездных/известных игроков.
lotsman
lotsman
вчера в 18:36
Рональду занялся рекламой?)
Верг
Верг
вчера в 18:03, ред.
На фоне чемпионата нигерии лига может и выглядит сильнее, будет забавным, если шейхи пропихнут самые заряженные команды в готовящуюся суперлигу.
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:17
Чем ценен бесплатный совет..... тем что им можно не воспользоваться..... :))))
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 15:03, ред.
В том то и дело, что обычная..
Меня смешат больше персофаны португала, которые на полном серьёзе говорят про какой то выросший уровень Саудовской лиги.. вот это реально смешно.
Там всего лишь пару команд набрали игроков, а остальные, это скорее всего местные или игроки из Индии и Пакистана.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 14:55
Если будут платить по пол миллиарда, то действительно стоит.
Karkaz
Karkaz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:53
Если лопнет, то еще не скоро, так как им пиарить ЧМ свой надо будет, до 2034 как я понял. Роналду, уверен, уйдёт/завершит карьеру до того, как заглохнет СА.
Понятное дело что никто там не влюблен в арабов, платят им хорошо, они и хорошо отзываются. Обычная ситуация.
je52w42e4zg2
je52w42e4zg2
вчера в 14:50
Хорошо разрекламировал Аравийскую лигу, денег ему за это отвалят не мало, наверно он является послом этого чемпионата
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Karkaz (раскрыть)
вчера в 14:39
Я смотрю в основном апл и ла лигу.
Также почти все центральные матчи серии а, французской лиги и бундес лиги. Было бы время смотрел бы больше)
А Саудовская лига, это мыльный пузырь, который скоро лопнет. И если это случится, этот же Роналду сразу же побежит к Пирсу Моргану поливать всех и вся оттуда) или ты хочешь сказать, что он реально влюблён в арабов?))
Karkaz
Karkaz ответ Летучий-Голландец. (раскрыть)
вчера в 14:33, ред.
    Летучий-Голландец.
    Летучий-Голландец.
    вчера в 14:24
    На счет всего мира не знаю, но я не смотрел ни одного матча Саудовской лиги и не собираюсь этого делать и дальше)
    Как не был интересен этот чемпионат, таким же и остался.
    Тоже самое касается и Млс..
    Понимаю, что человек получает там сотни миллионов долларов, но даже за такие деньги мог бы такую дичь не нести) про какой он уровень говорит? Надо было тогда лет 10 назад туда переходить, раз там такой сумасшедший уровень и высокая конкуренция) или тогда ещё любовь к арабам не проснулась?
    Чего только не скажешь ради денег..
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    вчера в 14:16
    Это хороший совет - футбол в Саудовской Аравии есть.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 14:06
    По Опте эта лига оказывается 27-место. Топ30 это уже хорошо) А МЛС 15-место.
    В любом случае, если топ игроков интересует сила лиги, а не другие мотивации в купюрах, то еще выбора очень много:
    После топ5:
    Эредевизия, португальская примьера, бельгийская лига, чемпионшип, СерияА бразильская, швейцарская, турецкая, российская, датская, австрийская лига, сегунда, бундес2, аргентинская, хорватская, польская лига, чемпионат Кипра - выбирай, не хочу))
    Kenas Ter-Aristakessian
    Kenas Ter-Aristakessian
    вчера в 13:46
    Не советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию.
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    вчера в 13:33, ред.



    Romeo 777
    Romeo 777
    вчера в 13:12
    Ну, уже не мало сильных игроков подтянулись в СА, возможно, дальше больше.
    Imrebellion
    Imrebellion
    вчера в 13:11
    После ряда интервью человек утерял вес в своих словах. В Юве "Не верьте слухам, я люблю этот клуб. Останусь здесь надолго" - Чел буквально через день до закрытия ТО свалил из клуба (где платили 100лямов зп). "Я счастлив вернуться в МЮ! Это мой родной клуб!" - Хотя откровенно намеревался в Сити. Потому первое интервью про сауны, плохих напарников и тренеров (Оле и Рангник). Потом еще ряд событий и финальное интервью (даже со своим агентом не согласованное). Эту же самую ПроЛигу Саудии выбрал после десяток отказов от Европы....
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 13:02
    Они и без этого, сами скоро все перебирутся в чемпионат Саудовской Аравии👉 💰💰💲 ☝️😉
    2vn629gsvup3
    2vn629gsvup3
    вчера в 12:38
    Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию и играть для моей славы!!!
    Василий 50
    Василий 50
    вчера в 12:06
    Можно ехать - и за футболом, и за деньгами...
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