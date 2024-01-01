Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду оценил свой первый год в Саудовской Аравии. Португалец перебрался на Ближний Восток из МЮ в начале 2023 года.
В 2024 году я постараюсь сделать то же самое, что и в 2023-м. Я счастлив, что принял решение приехать сюда, когда никто в это не верил.
Но это прошлое, и мне все равно. Сейчас самое главное, что уровень чемпионата растет, что футболисты теперь хотят приехать сюда, потому что знают, что лига конкурентоспособна.
Весь мир сейчас следит за этим чемпионатом, и я советую топ-игрокам приезжать сюда, им будут рады.
В любом случае, если топ игроков интересует сила лиги, а не другие мотивации в купюрах, то еще выбора очень много:
После топ5:
Эредевизия, португальская примьера, бельгийская лига, чемпионшип, СерияА бразильская, швейцарская, турецкая, российская, датская, австрийская лига, сегунда, бундес2, аргентинская, хорватская, польская лига, чемпионат Кипра - выбирай, не хочу))
В любом случае, если топ игроков интересует сила лиги, а не другие мотивации в купюрах, то еще выбора очень много:
После топ5:
Эредевизия, португальская примьера, бельгийская лига, чемпионшип, СерияА бразильская, швейцарская, турецкая, российская, датская, австрийская лига, сегунда, бундес2, аргентинская, хорватская, польская лига, чемпионат Кипра - выбирай, не хочу))
Как не был интересен этот чемпионат, таким же и остался.
Тоже самое касается и Млс..
Понимаю, что человек получает там сотни миллионов долларов, но даже за такие деньги мог бы такую дичь не нести) про какой он уровень говорит? Надо было тогда лет 10 назад туда переходить, раз там такой сумасшедший уровень и высокая конкуренция) или тогда ещё любовь к арабам не проснулась?
Чего только не скажешь ради денег..
Как не был интересен этот чемпионат, таким же и остался.
Тоже самое касается и Млс..
Понимаю, что человек получает там сотни миллионов долларов, но даже за такие деньги мог бы такую дичь не нести) про какой он уровень говорит? Надо было тогда лет 10 назад туда переходить, раз там такой сумасшедший уровень и высокая конкуренция) или тогда ещё любовь к арабам не проснулась?
Чего только не скажешь ради денег..