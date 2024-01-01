Роналду: «Советую топ-игрокам переезжать в Саудовскую Аравию»

Форвард «Аль-Насра» оценил свой первый год в Саудовской Аравии. Португалец перебрался на Ближний Восток из МЮ в начале 2023 года.

В 2024 году я постараюсь сделать то же самое, что и в 2023-м. Я счастлив, что принял решение приехать сюда, когда никто в это не верил.

Но это прошлое, и мне все равно. Сейчас самое главное, что уровень чемпионата растет, что футболисты теперь хотят приехать сюда, потому что знают, что лига конкурентоспособна.

Весь мир сейчас следит за этим чемпионатом, и я советую топ-игрокам приезжать сюда, им будут рады.