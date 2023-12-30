Вице-президент Немецкого футбольного союза раскритиковал игроков сборной

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт выступил с критикой в адрес игроков сборной Германии.

Настало время радикально изменить состав команды. Потому что у меня такое ощущение, что, учитывая не очень маленькое количество активных игроков, они думают, что смогут обойтись 85 процентами возможных усилий на поле.

Йозуа Киммиху даже в клубе пока не удалось предоставить доказательств того, что он является ведущим игроком. Гюндоган на удивление превосходно играл в «Барселоне», однако его выступления в сборной Германии могли навести на мысль: не прислал ли он своего менее талантливого брата-близнеца?

Возможно, нам больше нужны не только очень одарённые люди, но и те, кто готов засучить рукава.