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Вице-президент Немецкого футбольного союза раскритиковал игроков сборной

вчера, 11:33

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт выступил с критикой в адрес игроков сборной Германии.

Настало время радикально изменить состав команды. Потому что у меня такое ощущение, что, учитывая не очень маленькое количество активных игроков, они думают, что смогут обойтись 85 процентами возможных усилий на поле.

Йозуа Киммиху даже в клубе пока не удалось предоставить доказательств того, что он является ведущим игроком. Гюндоган на удивление превосходно играл в «Барселоне», однако его выступления в сборной Германии могли навести на мысль: не прислал ли он своего менее талантливого брата-близнеца?

Возможно, нам больше нужны не только очень одарённые люди, но и те, кто готов засучить рукава.

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Capral
Capral
вчера в 13:08
Всегда, когда тренер слабый- начинаются поиски виновных среди игроков. Конечно, состав нынешней сборной Германии не гениальный, но и тренер- совсем еще мальчишка. А ведь предлагали сборной, мудрого и опытного Магата. Человек, буквально напрашивался на эту должность. Но, руководство сборной поступило точно также опрометчиво, как и в случае с Гертой ошиблось руководство клуба, когда уволило Магата, а на его место пригласило шварца, который и похоронил столичный клуб...

Мало верю в то, что Нагельсманн поднимет команду. Нет у него- ни должного опыта, да и тренерского мастерства не хватает. Сейчас национальной команде нужна твердая, опытная рука. Нагель не тот тренер, который может коренным образом что-то изменить. Пора, давно уже пора, серьезно заняться немецким футболом. Недопустимо, чтобы команда с такими традициями выступала так блекло и провально!!!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 12:30
Да, игроков есть за что критиковать - игры нет...
Гость
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