Вице-президент Немецкого футбольного союза раскритиковал игроков сборной

Вице-президент Немецкого футбольного союза Ральф-Уве Шафферт выступил с критикой в адрес игроков сборной Германии.
Настало время радикально изменить состав команды. Потому что у меня такое ощущение, что, учитывая не очень маленькое количество активных игроков, они думают, что смогут обойтись 85 процентами возможных усилий на поле.
Йозуа Киммиху даже в клубе пока не удалось предоставить доказательств того, что он является ведущим игроком. Гюндоган на удивление превосходно играл в «Барселоне», однако его выступления в сборной Германии могли навести на мысль: не прислал ли он своего менее талантливого брата-близнеца?
Возможно, нам больше нужны не только очень одарённые люди, но и те, кто готов засучить рукава.
Мало верю в то, что Нагельсманн поднимет команду. Нет у него- ни должного опыта, да и тренерского мастерства не хватает. Сейчас национальной команде нужна твердая, опытная рука. Нагель не тот тренер, который может коренным образом что-то изменить. Пора, давно уже пора, серьезно заняться немецким футболом. Недопустимо, чтобы команда с такими традициями выступала так блекло и провально!!!
Мало верю в то, что Нагельсманн поднимет команду. Нет у него- ни должного опыта, да и тренерского мастерства не хватает. Сейчас национальной команде нужна твердая, опытная рука. Нагель не тот тренер, который может коренным образом что-то изменить. Пора, давно уже пора, серьезно заняться немецким футболом. Недопустимо, чтобы команда с такими традициями выступала так блекло и провально!!!