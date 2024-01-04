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Сборная России в 2024 году может сыграть более 8 матчей

вчера, 10:41

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации матчей сборной России в этом году.

Планируем два матча сыграть в марте, два-три — в июне. Дальше также есть определенные наметки — на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.

Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно.

21 марта в Москве на стадионе «Динамо» должна пройти товарищеская игра между Россией и Сербией.

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Все комментарии
d1metras
d1metras
вчера в 20:59
А смысл этих игр? Лишний раз смотреть как наши не играют а страдают на поле? Со всякими таджиками и узбеками?
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 18:19
Шнапс- да, это за милую душу. Но только, когда врачи разрешают.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:51, ред.
....ну вот, что значит не в России жить, традиции в матрице стираются, мы с чего начинаем дома, правильно с шнапса,
за победу, за голешник, за игрока...к 90 минуте всё это безобразие
заканчивается, ну и куда ...А папа пошёл за пивом,ца-ца ,тра ля ля ля...! Помню финал Кубка ,когда Киев взял, портвейн закончился и в бега! Я не алик, так ,как правило в компаниях друзей заведено и то в молодости! Ну и конечно если дома, никак на стадионе!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:42
Не люблю пива и не понимаю его предназначения. Один раз, в Крушовице на халяву выпил и всё. Но это, вижу- баварское.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 17:37
...это неумалимое желание смотреть каждую игру Сборной Гуса, этот
вселенный переполох, жаль я не снял просто гул и переживания всего моего подьезда во время игры с голландцами, старушки, пенсионеры,сантехники, прокуроры, все повыскакивали за пивком...!!!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 17:21, ред.
Приветствую, Дружище!!!
Та, сб.Швеции, через пару лет проиграла Украине-1:2, которая, в свою очередь заняла последнее место в группе на ЧЕ в Украине и Польше. Но согласен, в то время- российская сборная представляла из себя определенную силу, с которой считались отдельные сборные...
shur
shur
вчера в 17:15, ред.

Ты помнишь, как всё начиналось...!!!???!!!
shur
shur
вчера в 17:15
shur
shur
вчера в 17:14
Capral
Capral ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:57
Павел, конечно Вы правы- на все 1000%!!! Но дело в том, что в условиях нынешней ситуации надо создавать видимость существования национальной команды и российского футбола, вот именно этим, чиновники от футбола и занимаются. Конечно, никому эта сборная не нужна. Она и раньше, никому не нужна была, при тех результатах, которые она показывала, но тогда был выход на мировой футбол, а значит, по любому- играть надо было...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 16:34
Я согласен, Анатолий, что есть очень плохие результаты, которые настораживают (поражение юношей от Таджикистана 1-5, например), но в целом, уровень не мог настолько опустится, что мы играем вничью с Кенией всерьёз (это вообще команда, которая даже на Кубок Африки только пару раз отбиралась).

Конечно, в целом падение уровня нашего футбола заметно давно, как ни ругай Смолова и Кокорина, в свои молодые годы они были отличными дриблерами и входили в списки лучших молодых игроков мира, а сейчас о таком только мечтать.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 16:24
Павел, а можно предположить, что именно такой уровень нашего футбола сейчас? И дело не в мотивации. Я думаю пора признать, что по многим причинам, в том числе и созданных нами самими , футбол в РФ опустился до уровня Киргизии. О какой чести речь можно вести?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 14:28
Зачем это всё? Посмотрим на "результаты" 2023 года:

Узбекистан - Россия 0-0
Иран - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 2-1
Катар - Россия 1-1
Кения - Россия 2-2

И три победы, две чисто технические над совсем нефутбольными Ираком и Кубой и единственная победа за год, которую можно хоть как-то оправдать - над резервом Камеруна, где два единственных дорогостоящих игрока из "Наполи" и МЮ, которые вместе стоят почти две трети стоимости команды - Онана и Ангисса - оба не приехали.

Иначе, как ПОЗОР, эти результаты не назвать, но тут и предъявить особо не кому - зачем игрокам надрываться с непонятной целью с нефутбольными странами?

Как можно объяснить мотивацию на них? Даже всякие громкие слова про "честь страны" сюда не приплести, потому что нет чести в том, чтобы аутсайдеров громить, с которыми непонятно зачем играем - на таких соперниках сыгранность никак не поднимешь.

Только деньги тратятся и время игроков в ущерб РПЛ, да и Алаев жалуется на календарь, что некуда впихнуть, в то же время Россия находит время с Ираками играть.
shur
shur ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 13:06
...всех порвём, нам только дай, только разреши...!!! Мы бы им дали, если бы догнали...! Да Цирк то, для такой Страны всего 8 игр...!!!
adekvat
adekvat
вчера в 12:03
Это хорошо, узнаем еще 8 стран, о которых раньше даже не знали.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:53
Хотелось бы верить и посмотреть.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:46
Наши Географы открыли в Африке 8 новых стран....
Название им пока не придумали...но в футбол играть уже учат....
lotsman
lotsman
вчера в 11:45
Играть надо и как можно больше, иначе национальная сборная просто умрёт.
ssspartak
ssspartak
вчера в 11:42
Всё жду игру с Монголией или Сев. Кореей. Очень интересно! Без иронии.
Максим Горелов
Максим Горелов
вчера в 11:11
Параллельно пройдет перепись государств-изгоев
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 10:54
Ничего себе, вот это да!!!
shlomo
shlomo
вчера в 10:43
Загад не бывает богат.... когда будет конкретика, тогда и разговор должен быть.
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