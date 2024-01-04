Сборная России в 2024 году может сыграть более 8 матчей

Генеральный секретарь РФС рассказал о планах по организации матчей сборной России в этом году.

Планируем два матча сыграть в марте, два-три — в июне. Дальше также есть определенные наметки — на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.

Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно.