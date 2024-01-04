Сборная России в 2024 году может сыграть более 8 матчей

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов рассказал о планах по организации матчей сборной России в этом году.
Планируем два матча сыграть в марте, два-три — в июне. Дальше также есть определенные наметки — на октябрь, ноябрь. В прошлом году мы провели восемь матчей, вполне возможно сыграть в следующем году больше.
Сколько должны сыграть в году женские и молодежные сборные? Будем искать интересных соперников, чтобы девочкам тоже было интересно.
21 марта в Москве на стадионе «Динамо» должна пройти товарищеская игра между Россией и Сербией.
Узбекистан - Россия 0-0
Иран - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 2-1
Катар - Россия 1-1
Кения - Россия 2-2
И три победы, две чисто технические над совсем нефутбольными Ираком и Кубой и единственная победа за год, которую можно хоть как-то оправдать - над резервом Камеруна, где два единственных дорогостоящих игрока из "Наполи" и МЮ, которые вместе стоят почти две трети стоимости команды - Онана и Ангисса - оба не приехали.
Иначе, как ПОЗОР, эти результаты не назвать, но тут и предъявить особо не кому - зачем игрокам надрываться с непонятной целью с нефутбольными странами?
Как можно объяснить мотивацию на них? Даже всякие громкие слова про "честь страны" сюда не приплести, потому что нет чести в том, чтобы аутсайдеров громить, с которыми непонятно зачем играем - на таких соперниках сыгранность никак не поднимешь.
Только деньги тратятся и время игроков в ущерб РПЛ, да и Алаев жалуется на календарь, что некуда впихнуть, в то же время Россия находит время с Ираками играть.
Узбекистан - Россия 0-0
Иран - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 1-1
Египет U23 - Россия 2-1
Катар - Россия 1-1
Кения - Россия 2-2
И три победы, две чисто технические над совсем нефутбольными Ираком и Кубой и единственная победа за год, которую можно хоть как-то оправдать - над резервом Камеруна, где два единственных дорогостоящих игрока из "Наполи" и МЮ, которые вместе стоят почти две трети стоимости команды - Онана и Ангисса - оба не приехали.
Иначе, как ПОЗОР, эти результаты не назвать, но тут и предъявить особо не кому - зачем игрокам надрываться с непонятной целью с нефутбольными странами?
Как можно объяснить мотивацию на них? Даже всякие громкие слова про "честь страны" сюда не приплести, потому что нет чести в том, чтобы аутсайдеров громить, с которыми непонятно зачем играем - на таких соперниках сыгранность никак не поднимешь.
Только деньги тратятся и время игроков в ущерб РПЛ, да и Алаев жалуется на календарь, что некуда впихнуть, в то же время Россия находит время с Ираками играть.