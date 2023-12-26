Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ-2024

1703601107

вчера, 17:31

Утверждён календарь матчей Зимнего кубка РПЛ , который пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля 2024 года.

Турнир впервые будет носить международный статус, участниками станут московский «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», главным тренером которого является экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич.

Все поединки пройдут на стадионе «Аль-Нахайян».

2 февраля (пятница)

17:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Ростов»

6 февраля (вторник)

19:30 «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат»

7 февраля (среда)

19:30 «Спартак» – «Ростов»

10 февраля (суббота)

18:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»

11 февраля (воскресенье)

18:00 «Кайрат» – «Ростов»

14 февраля (среда)

19:30 «Спартак» – «Кайрат»