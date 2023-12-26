Стало известно расписание матчей Зимнего кубка РПЛ-2024

Утверждён календарь матчей Зимнего кубка РПЛ, который пройдёт в Абу-Даби со 2 по 14 февраля 2024 года.
Турнир впервые будет носить международный статус, участниками станут московский «Спартак», «Ростов», казахстанский «Кайрат», а также действующий чемпион ОАЭ «Шабаб Аль-Ахли», главным тренером которого является экс-наставник московского «Локомотива» Марко Николич.
Все поединки пройдут на стадионе «Аль-Нахайян».
2 февраля (пятница)
17:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Ростов»
6 февраля (вторник)
19:30 «Шабаб Аль-Ахли» – «Кайрат»
7 февраля (среда)
19:30 «Спартак» – «Ростов»
10 февраля (суббота)
18:00 «Шабаб Аль-Ахли» – «Спартак»
11 февраля (воскресенье)
18:00 «Кайрат» – «Ростов»
14 февраля (среда)
19:30 «Спартак» – «Кайрат»
Вопросов нет)
Вопросов нет)
Прочитай внимательно ещё раз, я написал, кто из четырёх участников чемпион, кто бронзовый, а кто деревянный и в конце текста скобочки(смайлики)
p.s. Текст не редактировался.
БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
Прочитай внимательно ещё раз, я написал, кто из четырёх участников чемпион, кто бронзовый, а кто деревянный и в конце текста скобочки(смайлики)
p.s. Текст не редактировался.
БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
Спасибо, что освежил мну память о "деревянных медалях", хотя слова "медалях" там не было.
Вопросов нет, будь здрав и....
И БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
Спасибо, что освежил мну память о "деревянных медалях", хотя слова "медалях" там не было.
Вопросов нет, будь здрав и....
И БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
Открою страшную тайну, участника любого спортивного соревнования, занявшего четвёртое место в шутку называют лауреатом "деревянной медали". И Кайрат и Ростов по итогам прошедших чемпионатов заняли четвёртые места, поэтому я и назвал их "деревянными". А фк Динамо с его девятым местом ты приплёл абсолютно не по делу. Извини, если что. И БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
Открою страшную тайну, участника любого спортивного соревнования, занявшего четвёртое место в шутку называют лауреатом "деревянной медали". И Кайрат и Ростов по итогам прошедших чемпионатов заняли четвёртые места, поэтому я и назвал их "деревянными". А фк Динамо с его девятым местом ты приплёл абсолютно не по делу. Извини, если что. И БОЛЕЙ ЗА СВОИХ, А НЕ ПРОТИВ ЧУЖИХ!
1
Зенит 30 21 7 2 74 20 +54 70
2
ЦСКА М. 30 17 7 6 56 27 +29 58
3
Спартак 30 15 9 6 60 38 +22 54
4
Ростов 30 15 8 7 48 44 +4 53
5
Ахмат 30 15 5 10 51 39 +12 50
6
Краснодар 30 13 9 8 62 46 +16 48
7
Оренбург 30 14 4 12 58 55 +3 46
8
Локомотив М. 30 13 6 11 54 46 +8 45
9
Динамо М. 30 13 6 11 49 45 +4 45
10
Сочи 30 11 5 14 37 54 -17 38
11
Урал 30 10 6 14 33 45 -12 36
12
Крылья С. 30 8 8 14 32 45 -13 32
13
Пари НН 30 8 6 16 33 50 -17 30
14
Факел 30 6 12 12 36 48 -12 30
15
Химки 30 4 6 20 25 67 -42 18
16
Торпедо М. 30 3 4 23 22 61 -39 13
Кто "деревянный"?
Ростов - 4 место.
Динамо - 9))))))))))
1
Зенит 30 21 7 2 74 20 +54 70
2
ЦСКА М. 30 17 7 6 56 27 +29 58
3
Спартак 30 15 9 6 60 38 +22 54
4
Ростов 30 15 8 7 48 44 +4 53
5
Ахмат 30 15 5 10 51 39 +12 50
6
Краснодар 30 13 9 8 62 46 +16 48
7
Оренбург 30 14 4 12 58 55 +3 46
8
Локомотив М. 30 13 6 11 54 46 +8 45
9
Динамо М. 30 13 6 11 49 45 +4 45
10
Сочи 30 11 5 14 37 54 -17 38
11
Урал 30 10 6 14 33 45 -12 36
12
Крылья С. 30 8 8 14 32 45 -13 32
13
Пари НН 30 8 6 16 33 50 -17 30
14
Факел 30 6 12 12 36 48 -12 30
15
Химки 30 4 6 20 25 67 -42 18
16
Торпедо М. 30 3 4 23 22 61 -39 13
Кто "деревянный"?
Ростов - 4 место.
Динамо - 9))))))))))
Чемпион среди этих четырёх команд только Шабаб Аль-Ахли, Спартак лишь "бронзовый", а остальные двое и вовсе "деревянные" )))
Чемпион среди этих четырёх команд только Шабаб Аль-Ахли, Спартак лишь "бронзовый", а остальные двое и вовсе "деревянные" )))