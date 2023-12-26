В РФС ответили на вопрос о возможном изменении календаря Премьер-Лиги

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно возможного изменения календаря РПЛ.
Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент. Обсуждали это на заседании исполкома РФС.
Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе.
По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать.
Соответственно, сейчас задача РФС и РПЛ рассмотреть ряд подобных вопросов. Частично они нивелируются изменением календаря. Но клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине.
Там есть куча аргументации, которая справедлива. После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находятся в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах.
Все объяснения очень разумные и обоснованные. Но ключевая история в том, чтобы просто не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас. Когда вероятность холодной погоды высока. Хотя сейчас, во второй половине декабря, она улучшилась. И сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя.
Идея изменения календаря в том, чтобы уходить на зимнюю паузу не после 10 декабря, а в ноябре, как заканчивали сезон при «весне – осени», но не возвращаясь к той системе? Например, так. Еще одно обсуждаемое изменение: предоставление судье или уполномоченному органу, той же лиге, инициировать перенос матча, если повторятся обстоятельства вроде снегопада, который был в Москве во время матчей 17-го тура. РПЛ даст свои предложения, мы их на заседании исполкома рассмотрим и, возможно, акцептуем.
"Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе...
По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать..."
- Это какой же умный был человек, который придумал такой пункт регламента!!! Условная команда должна играть очередной матч в северном городе. Там мороз -30 (или сильный снегопад и сугробы по колено) и прогноз погоды неутешительный. Спрашивается: ЗАЧЕМ команде-"гостю" лететь (а то и добираться поездом, или каким другим способом), чтобы выйти на стадион, а через минуту-две судья отменяет матч из-за погоды и ...? - разбегайтесь по домам! Хозяева-то уже дома, а гостям ... Ну сами понимаете... В общем лишние траты финансов, нервов, а болельщикам гостевой команды каково??? Почему сразу нельзя отменить (перенести) матч? Вся надежда на авось? Авось солнышко появится, вопреки всем прогнозам, и мороз спадёт, и снег растает, и поле подсохнет... Не понимаю, хоть ты тресни... Может кто объяснит?
"Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе...
По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать..."
- Это какой же умный был человек, который придумал такой пункт регламента!!! Условная команда должна играть очередной матч в северном городе. Там мороз -30 (или сильный снегопад и сугробы по колено) и прогноз погоды неутешительный. Спрашивается: ЗАЧЕМ команде-"гостю" лететь (а то и добираться поездом, или каким другим способом), чтобы выйти на стадион, а через минуту-две судья отменяет матч из-за погоды и ...? - разбегайтесь по домам! Хозяева-то уже дома, а гостям ... Ну сами понимаете... В общем лишние траты финансов, нервов, а болельщикам гостевой команды каково??? Почему сразу нельзя отменить (перенести) матч? Вся надежда на авось? Авось солнышко появится, вопреки всем прогнозам, и мороз спадёт, и снег растает, и поле подсохнет... Не понимаю, хоть ты тресни... Может кто объяснит?