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В РФС ответили на вопрос о возможном изменении календаря Премьер-Лиги

вчера, 10:14

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов дал комментарий касательно возможного изменения календаря РПЛ.

Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент. Обсуждали это на заседании исполкома РФС.

Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе.

По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать.

Соответственно, сейчас задача РФС и РПЛ рассмотреть ряд подобных вопросов. Частично они нивелируются изменением календаря. Но клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине.

Там есть куча аргументации, которая справедлива. После отпуска при нынешнем календаре чуть больше времени на предсезонную подготовку. Плюс много болельщиков летом находятся в отпусках, а клубы боятся потерять аудиторию на трибунах.

Все объяснения очень разумные и обоснованные. Но ключевая история в том, чтобы просто не проводить два последних тура перед зимней паузой так поздно, как сейчас. Когда вероятность холодной погоды высока. Хотя сейчас, во второй половине декабря, она улучшилась. И сегодня играть в футбол можно. А две недели назад было нельзя.

Идея изменения календаря в том, чтобы уходить на зимнюю паузу не после 10 декабря, а в ноябре, как заканчивали сезон при «весне – осени», но не возвращаясь к той системе? Например, так. Еще одно обсуждаемое изменение: предоставление судье или уполномоченному органу, той же лиге, инициировать перенос матча, если повторятся обстоятельства вроде снегопада, который был в Москве во время матчей 17-го тура. РПЛ даст свои предложения, мы их на заседании исполкома рассмотрим и, возможно, акцептуем.

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Все комментарии
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:40
".....Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов....."
Ты внимательно читал? О каких -30 речь? Меня больше удивило вот это - "....клубы не готовы начинать чуть раньше. Они предпочитают начинать сезон в конце июля, а не в начале или середине......"
Значит в начале июля они начать не хотят, а потом кричат, что приходится играть по морозу.
Хиромант
Хиромант ответ a-league (раскрыть)
вчера в 18:29
- Ну да, я об этом же и написал. Тут наши мнения сходятся. Меня интересует, что об этом думало руководство РПЛ, РФС, Министерства спорта. Если и у них такие же аргументы - то я просто в шоке (now comment...)
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 17:41
Вы вообще о чём?
Разве я писал, что Карпин причастен к чему то?
Прочтите ещё раз, что я написал и не придумывайте за меня.
alexamit
alexamit
вчера в 17:35
Идиотство было в угоду одной-двум командам переходить на осень-весну.И в Европе обос...лись,и наших болельщиков заставляют яйца морозить на стадионах в ноябре-декабре и феврале-марте.
a-league
a-league ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 17:28, ред.
(с) Спрашивается: ЗАЧЕМ команде-"гостю" лететь

А вдруг чудо-чудное, и циклон крутанётся в обратную сторону ?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 15:53
Господа, где здравый смысл ? Команды готовятся, разминаются, втирают себе в мышцы согревающие мази, выходят на поле, делают пробежки в присутствии тысяч (надеюсь) зрителей, а сразу после свистка о начале матча следует второй - о прекращении. После чего зрители с понурыми лицами и ругательствами на устах покидают трибуны. Вот как получается по вашему идиотскому регламенту. Другого слова не подберёшь.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Звезда по имени Солнце (раскрыть)
вчера в 14:37
Карпин наймит...по спортивной части...зачем его обвинять в лояльности к "тупокалендарю"...не думаю что он значим в принятии календарных решений....
Это галстуконосцы кабинетные должны поумнеть....он то при чём??
112910415
112910415
вчера в 14:33
и круг проблем привычен
и грабли традиционно уютны ... )
Хиромант
Хиромант
вчера в 14:33, ред.
- А я "в восторге" от следующего момента...

"Сегодня перенос матча возможен только по двум основаниям: неготовность стадиона по соображениям безопасности и температура ниже –15 градусов. Даже если судья понимает, что он должен матч перенести, по регламенту у него есть обязательство его начать, дав стартовый свисток, а через секунду свистнуть еще раз и только тогда объявить о переносе...
По действующему регламенту, он не может его не начать, если нет двух описанных мной выше случаев. Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать..."

- Это какой же умный был человек, который придумал такой пункт регламента!!! Условная команда должна играть очередной матч в северном городе. Там мороз -30 (или сильный снегопад и сугробы по колено) и прогноз погоды неутешительный. Спрашивается: ЗАЧЕМ команде-"гостю" лететь (а то и добираться поездом, или каким другим способом), чтобы выйти на стадион, а через минуту-две судья отменяет матч из-за погоды и ...? - разбегайтесь по домам! Хозяева-то уже дома, а гостям ... Ну сами понимаете... В общем лишние траты финансов, нервов, а болельщикам гостевой команды каково??? Почему сразу нельзя отменить (перенести) матч? Вся надежда на авось? Авось солнышко появится, вопреки всем прогнозам, и мороз спадёт, и снег растает, и поле подсохнет... Не понимаю, хоть ты тресни... Может кто объяснит?
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kkz2jtqwhwzn (раскрыть)
вчера в 14:19
Полностью с Вами согласен...
Это даже не садо-мазо....это хуже - летом, в нашем климате отдыхать полтора месяца...а снежной зимой играть на промёрзших полях...оранжевыми мячами....

Зрители - отдельная тема....чем их только не отваживают от стадионов....то фанайдиями......то приглашениями в минус 15...провести экстремально время..под открытым небом...наблюдая за укутанными скользящими по снежной поляне мастерами спорта.....

Просвета пока не видно...ибо ещё продолжается "время менеджеров"...далёких от футбола....умные футбольные люди пока отодвинуты от принятия решений...
Звезда по имени Солнце
Звезда по имени Солнце
вчера в 14:19
"Мы ждем предложения от лиги относительно внесения изменений в регламент".

Слова на которые никто и никогда не обращает внимания, а кто понимает, то предпочитает умолчать.
РПЛ это не просто чемпионат и таблица, это 16 команд которые в ней состоят и именно РПЛ делает календарь и все клубы подписывают согласия играть по такому календарю.
РФС не проводит чемпионат России по футболу, его проводит РПЛ, а РФС это надзирающий орган.

Кстати по этому повод хочется к примеру спросить у Карпина, почему он всех называет "д.....", а про своё руководство молчит?
А ведь именно фк Ростов подписывает каждый год такой регламент и календарь.
Почему игроки, тренеры каждый год обвиняют судей, РПЛ, РФС и всех вокруг кроме своего начальства? Правильно они им деньги платят и сразу пенок под зад получат.
Я лично считаю, что больше всех виноваты клубы, которые соглашаются, подписывают все бумаги, но почему то потом остаются в тени критики.

Так, что Карпину и всем остальным "д....." надо искать рядом, ведь именно они могут сообща изменить ситуацию, но почему то молчат.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kkz2jtqwhwzn (раскрыть)
вчера в 13:27
Летом играть можно, только без легионеров. Их обязаны отпускать в сборные на июнь и июль. Никто не будет играть без легионеров , даже если их в команде 1-2. Так что играть летом не получится. надо просто в августе - сентябре играть по 2 матча в неделю и завершать 30 ноября.
kkz2jtqwhwzn
kkz2jtqwhwzn ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:55
Почему не играть летом, как играют полтора десятка европейских стран?
Вот и нужно перенести 2 весенних и 2 зимних тура на лето. И играть весну-осень.
Хватит нашим футболистам одного трёхмесячного перерыва.
Про летние отпуска болельщиков смешно слышать. Летом народа всяко больше соберётся на трибунах, чем в февральских и декабрьских турах.
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:50
И всё равно в любом случае "накосячат"...)
ssspartak
ssspartak ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 11:45
Всё верно. Добавлю еще третий вариант, если первые два не нравятся: сократи лигу до 14 команд. Пару недель у погоды выиграть можно
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:35
Тут вариантов то немного :
Не умеешь управлять погодой - строй крытые арены...
Не умеешь строить крытые арены - скачи с одного календаря на другой и смеши народ...
drug01
drug01
вчера в 11:16
В природе нельзя всё предоусмотреть календарь будут ломать ещё долго
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:11
"Дождь, сильный снег, туман, когда ничего не видно, или любые другие условия — судья все равно должен вывести участвующие команды на поле и начать матч. Даже если очевидно, что условия не позволяют это сделать"

Образец бюрократии в действии.
А в целом по ситуации:
- Отморожу уши на зло бабушке!
Гость
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