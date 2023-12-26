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«Зенит» сыграет с саудовским клубом на сборах в Абу-Даби

вчера, 18:25

Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Абу-Даби.

Петербуржцы сыграют с «Уралом», «Динамо» из Самарканда, южнокорейским «Чонбук Моторс» и саудовским «Аль-Фатехом».

Расписание Зимней серии игр:

21 января

«Зенит» — «Динамо» (Самарканд)

24 января

«Зенит» — «Чонбук Моторс»

27 января

«Зенит» — «Урал»

28 января

«Зенит» — «Аль-Фатех»

Информация о времени начала поединков и трансляции встреч будет опубликована дополнительно.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 07:49
это хорошо, это интересно
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:50
Вообще то интересно будет посмотреть как наши там проявят себя!
Тот случай когда буду болеть за Зенит, сидя на спартаковском, экспертном диване, с КБ вымпелом у изголовья!)
Kenas Ter-Aristakessian
Kenas Ter-Aristakessian
вчера в 18:30
Хорошая практика для Зенита.
Гость
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