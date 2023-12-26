«Зенит» сыграет с саудовским клубом на сборах в Абу-Даби

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вчера, 18:25

Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Абу-Даби.

Петербуржцы сыграют с «Уралом», «Динамо» из Самарканда, южнокорейским «Чонбук Моторс» и саудовским «Аль-Фатехом».

Расписание Зимней серии игр:

21 января

«Зенит» — «Динамо» (Самарканд)

24 января

«Зенит» — «Чонбук Моторс»

27 января

«Зенит» — «Урал»

28 января

«Зенит» — «Аль-Фатех»

Информация о времени начала поединков и трансляции встреч будет опубликована дополнительно.