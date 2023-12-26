«Зенит» сыграет с саудовским клубом на сборах в Абу-Даби

Стали известны соперники «Зенита» на сборах в Абу-Даби.
Петербуржцы сыграют с «Уралом», «Динамо» из Самарканда, южнокорейским «Чонбук Моторс» и саудовским «Аль-Фатехом».
Расписание Зимней серии игр:
21 января
«Зенит» — «Динамо» (Самарканд)
24 января
«Зенит» — «Чонбук Моторс»
27 января
«Зенит» — «Урал»
28 января
«Зенит» — «Аль-Фатех»
Информация о времени начала поединков и трансляции встреч будет опубликована дополнительно.
Тот случай когда буду болеть за Зенит, сидя на спартаковском, экспертном диване, с КБ вымпелом у изголовья!)
Тот случай когда буду болеть за Зенит, сидя на спартаковском, экспертном диване, с КБ вымпелом у изголовья!)