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Президент РПЛ: «Мы сами себя загнали принципами при составлении календаря»

вчера, 21:31

Президент РПЛ Александр Алаев рассказал о принципах составления календаря.

Некоторые матчи последних туров чемпионата России проходили в сложных погодных условиях.

Если мы говорим про температуру, при которой проведение матча переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА. Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно — это опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На заседании исполкома РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть.

До момента, когда я возглавил лигу, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришёл к экспертам, спросил, как это нужно делать.

В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше 3 матчей подряд проводить на выезде, больше 3 матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из‑за этого получается, что для того, чтобы кто‑то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условным «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре — на выезде, или так? В итоге же всё равно все проведут равное количество матчей — и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами — будет кто‑то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть ещё ограничения клубов. У кого‑то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов как наших работодателей. Но потом сами клубы из‑за этого страдают.

До конца года нам ещё нужно провести некоторые корректировки. Думаю, в начале 2024‑го опубликуем календарь.

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Все комментарии
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 04:43
Слепой жребий лучше всего. Никаких принципов, хоть пять матчей подряд с клубами АА.
wwwd2t2jm4jg
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вчера в 23:07
Просто внести в их базовые принципы правило, что нельзя у нас играть в футбол в декабре, мы же не в Африке
drug01
drug01
вчера в 22:51
Лучше признать свои ошибки чем говорить что болельщики не те
dsq2kry9xgb7
dsq2kry9xgb7
вчера в 22:35
Для начала нужно определиться, как с КХЛ, является ли российский футбол чисто местным продуктом, рассчитанным на внутренний рынок, как НФЛ в США. Если так - удобнее играть весну-осень, как и было все последние десятки лет. Для тех, кто следил за переходом на нынешний формат, не секрет, что привязывалось все к европейскому футболу, который теперь нас знать не хочет. Усидеть на всех стульях Дюкову с Алаевым не получится.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 22:30
откуда приходят в футбол такие Алаевы? в футболе должны работать футбольные профессионалы!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:18
"У меня это было в первый раз."

Я, как выбрали Алаева, эту мышь с трусливой физиономией, не перестаю смеяться.

Всегда играли красным мячом зимой, а они забыли в контракт включить (прошлый лень посмотреть было).

Календарь составить не смогли.

А человек уже неизвестно сколько в РФС отирается, и у него всё не получается и всё в первый раз.

Ей-богу, убрали бы его уже, а то стыдно, давно такой мыши во главе РПЛ не помню.
stanichnik
stanichnik
вчера в 22:00
Наконец-то наступило прозрение, и хоть что-то дельное сказал, может хоть на следующий год все эти просчёты будут учтены.
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:45
Президент РПЛ: «Мы сами себя загнали принципами при составлении календаря».
Вам бы одного боксёра в штате нужно иметь и работа пойдёт как по накатанной 👌😉🤣🤣
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:42
Президент РПЛ: «Мы сами себя загнали принципами при составлении календаря».
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