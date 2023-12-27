Президент РПЛ: «Мы сами себя загнали принципами при составлении календаря».

Президент РПЛ рассказал о принципах составления календаря.

Некоторые матчи последних туров чемпионата России проходили в сложных погодных условиях.

Если мы говорим про температуру, при которой проведение матча переносится, то рекомендация про -15 градусов поступила от УЕФА . Мне кажется, что тут тоже надо подумать. В -15 градусов действительно очень холодно — это опасно для здоровья футболистов. И болельщики, и футболисты, в первую очередь, подвергаются большому риску. На заседании исполкома РФС обсуждалась данная тема. Считаю, эту норму тоже можно пересмотреть.

До момента, когда я возглавил лигу, мне не приходилось заниматься составлением календаря. У меня это было в первый раз. Я пришёл к экспертам, спросил, как это нужно делать.

В итоге узнал, что у нас есть базовые принципы календаря. Их несколько. Например: нельзя больше 3 матчей подряд проводить на выезде, больше 3 матчей подряд дома, нельзя проводить два тура подряд с соперниками категории АА («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА ), нельзя, чтобы в одном туре было несколько матчей категории АА и так далее. Эти критерии придуманы много лет назад. Из‑за этого получается, что для того, чтобы кто‑то не сыграл четыре матча подряд дома, нужно играть в Воронеже в декабре.

У меня возникает вопрос: лучше условным «Зениту» или «Краснодару» провести четыре игры дома на стыке ноября и декабря, а «Оренбургу» четыре — на выезде, или так? В итоге же всё равно все проведут равное количество матчей — и дома, и в гостях. Мы сами себя загнали этими принципами. Уверен, что их надо пересматривать. Буду разговаривать с клубами — будет кто‑то играть 5 матчей на выезде, но при +15 в хороших условиях.

Есть ещё ограничения клубов. У кого‑то 18 концертов. Мы пытаемся учесть все интересы клубов как наших работодателей. Но потом сами клубы из‑за этого страдают.

До конца года нам ещё нужно провести некоторые корректировки. Думаю, в начале 2024‑го опубликуем календарь.