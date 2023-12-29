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Алаев: «Постараемся начать максимально рано следующий сезон Премьер-Лиги»

вчера, 19:19

Президент РПЛ Александр Алаев высказался о приблизительных датах начала нового сезона чемпионата России.

Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарем.

Если брать окончание международных турниров, раньше конца июля мы не начнем? Эти объективные данные, о которых вы говорите, мы не можем не учитывать. Уедут легионеры, какие-то матчи будут транслироваться на «Матч ТВ». Будем обсуждать с клубами, постараемся начать максимально рано. Вариант, при котором начнем сезон по ходу Евро и Кубка Америки? Пока с клубами это не обсуждали. Теоретически такое может быть, но мы понимаем, что есть проблемы — некоторые футболисты могут быть не в расположении клуба, и могут быть проблемы с вещателем. Это надо обсуждать. Логичнее выглядит вариант начала после крупных турниров.

Запрета играть во время Евро и Кубка Америки у нас нет. Но есть две проблемы, о которых я вам сказал — футболисты вне расположения клубов и коммерческие права — все матчи должны быть показаны на каналах «Матч ТВ», где могут показывать в это время международные турниры.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
сегодня в 09:39
Проблему легионеров можно решить очень просто - отказаться от них. Нет легов, нет и проблемы!
CSKA2012
CSKA2012
вчера в 23:43
Весну осень верните ироды , раньше ничего страшного не происходило когда играли все лето и плевать было на евро и чм
АРМЕЕЦ__06
АРМЕЕЦ__06 ответ Валерыч (раскрыть)
вчера в 23:23
Там особой разницы нет. Сравни календарь 2010 с 2023-2024. В 2010 начали 11 марта закончили год 28 ноября. А сейчас начали закончили год 10 декабря начнём год помоему 2 марта. Максимум на 3 тура меньше играем зимой и все
Интерес
Интерес ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 22:50
Есть одно "НО"-вырисовывается отчётливо полгода безделья.Они же сопьются за сезон при такой длительной подготовке!
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 22:13
"Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой." - отличное высказывание уровня президента РПЛ. Гениальная мысль великого человека! Обычные люди до такого вряд ли додумаются.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 21:36
Проблем, как я понял, очень много, и все их надо каким-то образом решать. Одномоментно это сделать невозможно, но постепенно, с каждым сезоном, постараться приблизиться не к идеалу, а хотя бы к золотой середине. Или хотя бы серебряной.
Но... я нигде не читал и не слышал, чтобы были какие-то проблемы с календарём за границей. Интересно, почему. Для проформы какие-то тренеры повозмущаются, но затем принимают как данность. У нас вечные шарахания из стороны в сторону. То штаны велики, то малы; то одним что-то не нравится, то другим. И никто не хочет или не может придти к общему согласию. Личные амбиции, что ли, мешают ? Скорее всего.
lotsman
lotsman ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:04
Тоже вариант и очень не плохой. В августе ещё полны сил, можно по два матча в неделю.
pomor45
pomor45
вчера в 21:01
Как бы эти ребята, увлекшись работой над календарём, не передвинули декабрь поближе к сентябрю.
pomor45
pomor45 ответ Интерес (раскрыть)
вчера в 20:57
Мало того так ещё и повадились показывать один и тот же матч на двух своих бесплатных каналах параллельно в прямом эфире. Они там уже занимаются тем же, что и коты от скуки.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 20:49
Легионеры из сборных возвращаются после 15-20 июля. Их хоть и немного, но никто из клубов не согласятся играть без них (Краснодар без Кордобы, Сперцяна, Алонсо), Зенит (Касьера, Бариос) и т.д. Так что раньше 20 июля никак. Но почему в августе и сентябре и октябре не играть по 2 матча в неделю постоянно. Усталости быть не должно.
Интерес
Интерес
вчера в 20:42
Ну если Матч ТВ руководит нашим футболом,показывая каждый день что-либо ,типа мордобоя в клетке,то вопросов к РФС и РПЛ нет.
lotsman
lotsman
вчера в 20:40
Начинать надо не в конце июля, в первых числах.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 20:35
"Зимние" туры можно в Дубай перенести. В это время там как раз половина зрителей со стадионов находится.
isamsn
isamsn
вчера в 20:16
Почему бы 16, 17 и 18 туры не перенести на весну и таким образом чемпионат РПЛ заканчить турами 28-30 соответственно 1-3 выходные июня.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:09
Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарем.

"Весна-осень", "Весна-осень", "Весна-осень"!!!
sova147
sova147
вчера в 20:06
Надо играть а не думать о трансляции игр,
Валерыч
Валерыч
вчера в 20:04
Ну, если на старую систему "Весна-осень" перейти нельзя,
то хотя бы на летнее время как можно больше матчей перенести,
чтобы не играть сугробах, в морозы и снегопады в конце ноября-начале декабря.
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