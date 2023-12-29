Алаев: «Постараемся начать максимально рано следующий сезон Премьер-Лиги»

Президент РПЛ высказался о приблизительных датах начала нового сезона чемпионата России.

Практика показывает, что летом лучше сыграть большее количество туров, чем зимой. Исходя из этого тезиса и будем работать над календарем.

Если брать окончание международных турниров, раньше конца июля мы не начнем? Эти объективные данные, о которых вы говорите, мы не можем не учитывать. Уедут легионеры, какие-то матчи будут транслироваться на «Матч ТВ». Будем обсуждать с клубами, постараемся начать максимально рано. Вариант, при котором начнем сезон по ходу Евро и Кубка Америки? Пока с клубами это не обсуждали. Теоретически такое может быть, но мы понимаем, что есть проблемы — некоторые футболисты могут быть не в расположении клуба, и могут быть проблемы с вещателем. Это надо обсуждать. Логичнее выглядит вариант начала после крупных турниров.

Запрета играть во время Евро и Кубка Америки у нас нет. Но есть две проблемы, о которых я вам сказал — футболисты вне расположения клубов и коммерческие права — все матчи должны быть показаны на каналах «Матч ТВ», где могут показывать в это время международные турниры.