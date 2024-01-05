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Червиченко: «„Зенит“ превращается в могильник российских игроков»

вчера, 21:10

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Ильзата Ахметова в «Зенит».

Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре». На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себе их потихонечку хоронят — это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами. Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодёжь — Коваленко и остальных ребят.

Тенденция нехорошая. Люди, которые начинают играть ярко — попадают в «Зенит» и там тухнут. Пытаюсь поймать себя на мысли: а кто из россиян там расцвел — никто в голову не приходит. За последние два-три года нет никого. У нас новая проблема в нашем футболе. Может быть, это игры агентов: крутят и вертят.

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Все комментарии
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 23:40
У меня к г-ну Червиченко всего один риторический вопрос, а именно: почему наши футболисты, зная, что "Зенит" является для них могильником и, кроме всего прочего, отлучён от официальных международных турниров, всё равно переходят в этот клуб ? Для меня ответ очевиден.
Zak11
Zak11
вчера в 22:37
У Краснодара должна быть чёткая позиция. Понятно для чего хотят перетянуть, есть опасения что быки заберут золото. Очень некрасиво)
a-league
a-league
вчера в 22:23
Почему превращается ? Давно уже превратился ..
Интерес
Интерес
вчера в 22:11, ред.
Вопрос поставлен неверно,как и диагностирована корневая проблема нашего футбола-он живёт для "купи-продай",с использованием бюджетных средств разных уровней.И единственная реальная цель этого процесса(в устах всех,от болельщиков до рукамиводителей) :Мистер Х проявил кроху таланта,надо его выгодно продать в ТОП-5 лиг Европы.Вот ужо он вырастет до уровня Ро-Месси,прославит нас и поднимет наш футбол на недосягаемую высоту.
Поколение "мостовых" знает,как они "подняли" наш футбол...Мордой о скандалы и отсутствие результатов для страны.
Что касается Ильзата Ахметова-это история не о краже,а упущенных возможностях самого игрока.Так долго подавал надежды,что уже все устали ждать нового уровня.
Дед и ушко
Дед и ушко ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 22:09
Забавная позиция. Спесь бы только сбить. Был великолепный Ростов, с Новосельцевым, Нобоа и.т.д. Сгноили на корню. Выкупали игроков - кого на лавку, кого в прости, Господи, в Сочи. Лишь бы нагадить, стать очередной раз чемпионами. Цель оправдывает средства. То, что футбол отечественный тухнет - да кому он интересен. Есть только наш доморощенный Реал.
lotsman
lotsman
вчера в 21:57
Червиченко не протрезвел после Нового Года. Во первых, не возможный переход, а уже состоявшийся. Ахметов уже в Питере. Во вторых, Ахметова никто силком не забирал из Краснодара. У него контракт с Краснодаром кончается через полгода, время продления контракта, Краснодар контракт не продлевает или Ахметов сам не хочет продлевать. В третьих, никто не станет хоронить игрока, если он хорошо играет. Ни один тренер не станет гнобить на скамейке хорошего игрока. И если игрок хочет играть, он должен ИГРАТЬ, а не отбывать номер на поле.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 21:56
А мне НРАВИЛОСЬ как играли Бакаев, Коваленко, Чистяков, Адамов Арсен, Сутормин, а еще раньше Новосельцев, Набиуллин, Юсупов, Цаллагов, Рязанцев и многие другие. Как минимум половина из них были взяты для ослабления конкурентов и чтобы другим не достались. Из огромного списка один Мостовой свой, а остальные куплены для..........
adekvat
adekvat ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 21:52
Адвоката на вернуть тот с россиянами умудрялся играть и выигрывать, а Семак ни как.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 21:49
А ведь червячок прав...
Сколько игроков пошло в утиль.
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:38
Червяк вылез из небытия)))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:30
Тухнут те кто предрасположен к протуханию....
Мне нравится как играет Мостовой...Сергеев...да и Дзюба был игроком основы....потому как пришли играть....
А если пришёл номер отбывать ...считая что попал в Зенит и значит уже на верхушке карьерной пирамиды - то понятен перец лавка, аренда и остальные 33 признака что не тянешь предоставленный шанс....
Да и глупо (как Червиченко) делить могильник для отечественных игроков и неотечественных....импортных игроков обломавшихся и не заигравших в Зените не меньше чем наших......
Естественный отбор - он же не только в природоведении 3 класс....он везде....
протон
протон
вчера в 21:30
Capral Добра. Таблица "ожидания" колонка слева, ничего не значащая по сути. Набрано сумбурно. Вот вторая колонка, имеющая значение. В первой и меня нет, что бы не ставить себя выше. Вам по больше баллов набирать и желаю не попадать под удар, как в гр. Гаврилова. и удачи битва у всех будет тяжелая в группах.
shlomo
shlomo ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:15
Ну - Ну.... со светлым будущим проблемы. Придётся славным прошлым жить.... НО как говорится всё проходит, но может кое-что застрять..... :))) Добра Вам!
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