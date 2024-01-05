Червиченко: «„Зенит“ превращается в могильник российских игроков»

Бывший президент «Спартака» прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» в «Зенит».

Ахметов иногда эпизодами и моментами показывал неплохую игру в «Краснодаре». На мой взгляд, «Зенит» превращается в могильник российских игроков. Они набирают тех, кто оживает и показывает неплохую игру, а потом у себе их потихонечку хоронят — это происходит с Бакаевым, Мостовым, Круговым и со всеми остальными ребятами. Теперь решили и Ахметова туда же, не говоря уже про молодёжь — Коваленко и остальных ребят.

Тенденция нехорошая. Люди, которые начинают играть ярко — попадают в «Зенит» и там тухнут. Пытаюсь поймать себя на мысли: а кто из россиян там расцвел — никто в голову не приходит. За последние два-три года нет никого. У нас новая проблема в нашем футболе. Может быть, это игры агентов: крутят и вертят.