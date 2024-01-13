В «Роме» изменили решение о будущем Моуриньо после поражения в Кубке Италии

Руководство «Ромы» стало сомневаться в целесообразности продления контракта с главным тренером Жозе Моуриньо после поражения в 1/4 финала Кубка Италии от «Лацио». Португальский специалист переживает один из самых сложных периодов в римском клубе. В пяти последних матчах Серии А «Рома» одержала одну победу. Завтра в матче 20-го тура римляне сыграют на выезде против «Милана». При этом отмечается, что владельцы «джаллоросси» не общались с 60-летним специалистом по поводу контракта.
Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место.
У Интера согласен сильнейший состав. Но по всему остальному просто смешно. Ты точно на составы команд этого сезона смотришь???
У Интера согласен сильнейший состав. Но по всему остальному просто смешно. Ты точно на составы команд этого сезона смотришь???
Добротные игроки ? Относительно какой команды СериАла добротные ? Милан, Интер, Ювентус ?! Вот это реально смешно.
Лацио ?! ))) Эта команда не системная, поэтому стреляет раз в пять лет..., ито эпизодически.
Добротные игроки ? Относительно какой команды СериАла добротные ? Милан, Интер, Ювентус ?! Вот это реально смешно.
Лацио ?! ))) Эта команда не системная, поэтому стреляет раз в пять лет..., ито эпизодически.
А теперь скажи, у Лацио состав лучше чем у Ромы? А тем временем лациале играют в ЛЧ и постоянно обыгрывают волчицу. Они только ослабли по сравнению с прошлым сезоном. Ушёл Савич, Иммобиле только деградирует.
У Ромы состав вполне себе, чтобы реально бороться за попадание в ЛЧ и не проигрывать всякому го...
Решение руководства будеи правильным. Португал себя давно уже исчерпали ничего Роме не может дать. Его только в последние годы отовсюду гонят.
А теперь скажи, у Лацио состав лучше чем у Ромы? А тем временем лациале играют в ЛЧ и постоянно обыгрывают волчицу. Они только ослабли по сравнению с прошлым сезоном. Ушёл Савич, Иммобиле только деградирует.
У Ромы состав вполне себе, чтобы реально бороться за попадание в ЛЧ и не проигрывать всякому го...
Решение руководства будеи правильным. Португал себя давно уже исчерпали ничего Роме не может дать. Его только в последние годы отовсюду гонят.
У Моуриньо есть имя, но он давно уже не топ тренер и приглашая в клуб, который тоже не далеко топ руководство должно было осознавать, что Рома выше головы не пригнет.
В Серии А максимум зацепиться за еврокубки, в еврокубках среди слабых команд выиграть, среди равных быть среди первых, о ЛЧ только мечтать.
О чём руководство «Ромы».. или точнее что руководство «Ромы» о себе возомнили?
Для такого клуба Моуриньо это вполне адекватный вариант.
Ну не может из гусеницы вылупиться орёл.
У Моуриньо есть имя, но он давно уже не топ тренер и приглашая в клуб, который тоже не далеко топ руководство должно было осознавать, что Рома выше головы не пригнет.
В Серии А максимум зацепиться за еврокубки, в еврокубках среди слабых команд выиграть, среди равных быть среди первых, о ЛЧ только мечтать.
О чём руководство «Ромы».. или точнее что руководство «Ромы» о себе возомнили?
Для такого клуба Моуриньо это вполне адекватный вариант.
Ну не может из гусеницы вылупиться орёл.
Все столицы Европы (за исключением Берлина) имеют как минимум одну команду, за которую по крайней мере не стыдно, и на которую интересно глядеть., но тут... Что такое Рома ? Рома, в статусном футбольном отношении славна лишь тем, что за неё когда то выступал прекрасный Тотти. Вот и вся Рома.
Великий португалец из этого, простите, г....на, вылепил финалиста ЛЕ и чемпиона ЛК, что уже само по себе, невероятно, при таком безобразном уровне игроков. И эти люди ещё корчат рожу, рассуждая о целесообразности/нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с одним из лучших тренеров современности. Ну не комедия ли это ?!
Все столицы Европы (за исключением Берлина) имеют как минимум одну команду, за которую по крайней мере не стыдно, и на которую интересно глядеть., но тут... Что такое Рома ? Рома, в статусном футбольном отношении славна лишь тем, что за неё когда то выступал прекрасный Тотти. Вот и вся Рома.
Великий португалец из этого, простите, г....на, вылепил финалиста ЛЕ и чемпиона ЛК, что уже само по себе, невероятно, при таком безобразном уровне игроков. И эти люди ещё корчат рожу, рассуждая о целесообразности/нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с одним из лучших тренеров современности. Ну не комедия ли это ?!
1. 1,44 это средний кэф твоих ставок, а эффективность (ROI, видишь красненьким помечено как любое отрицательное значение) показывает, что потратил ты баллов больше чем заработал очков.
2. Мне в отличие от тебя как-то неудобно пересчитывать при всём честном народе свои попадания в группу Яшина, скажу только, что они были уж точно не один раз, можешь посчитать количество попаданий туда и занимавшиеся мною там места.
3. Ты так и не ответил на мой предыдущий вопрос, как собрался меня обыгрывать при равенстве баллов для ставок, если я обычно выигрываю больше чем трачу, а у тебя такого не было ни разу?
1. 1,44 это средний кэф твоих ставок, а эффективность (ROI, видишь красненьким помечено как любое отрицательное значение) показывает, что потратил ты баллов больше чем заработал очков.
2. Мне в отличие от тебя как-то неудобно пересчитывать при всём честном народе свои попадания в группу Яшина, скажу только, что они были уж точно не один раз, можешь посчитать количество попаданий туда и занимавшиеся мною там места.
3. Ты так и не ответил на мой предыдущий вопрос, как собрался меня обыгрывать при равенстве баллов для ставок, если я обычно выигрываю больше чем трачу, а у тебя такого не было ни разу?
Думаю нет...
Да и предложений со стороны наверняка больше чем коврижек у римлян....
Думаю нет...
Да и предложений со стороны наверняка больше чем коврижек у римлян....