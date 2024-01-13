В «Роме» изменили решение о будущем Моуриньо после поражения в Кубке Италии

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13 января 2024, 09:46

Руководство «Ромы» стало сомневаться в целесообразности продления контракта с главным тренером после поражения в 1/4 финала Кубка Италии от «Лацио». Португальский специалист переживает один из самых сложных периодов в римском клубе. В пяти последних матчах Серии А «Рома» одержала одну победу. Завтра в матче 20-го тура римляне сыграют на выезде против «Милана». При этом отмечается, что владельцы «джаллоросси» не общались с 60-летним специалистом по поводу контракта.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место.