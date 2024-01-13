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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

В «Роме» изменили решение о будущем Моуриньо после поражения в Кубке Италии

13 января 2024, 09:46

Руководство «Ромы» стало сомневаться в целесообразности продления контракта с главным тренером Жозе Моуриньо после поражения в 1/4 финала Кубка Италии от «Лацио». Португальский специалист переживает один из самых сложных периодов в римском клубе. В пяти последних матчах Серии А «Рома» одержала одну победу. Завтра в матче 20-го тура римляне сыграют на выезде против «Милана». При этом отмечается, что владельцы «джаллоросси» не общались с 60-летним специалистом по поводу контракта.

Моуриньо возглавляет «Рому» с лета 2021 года. Его действующий контракт истекает в конце сезона. 60-летний специалист привёл «Рому» к победе в Лиге Конференций сезона 2021/2022. В чемпионате Италии после девятнадцати туров римляне занимают 8-е место.

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
13 января в 21:23
Пусть Черчесова позовут на смену Мауру.
112910415
112910415
13 января в 19:19
сложно всё, не однозначно
Laziale_Brest_BY
Laziale_Brest_BY
13 января в 18:22
хоть мне на них и плевать, но джаллоросси пишется через О во втором случае и с двумя С. это автору новости
ABir
ABir
13 января в 17:20
Значит матч с Миланом может стать ключевым для Жозе
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:58
Португалу просто тренировать надо нормально, но он уже не в состоянии это делать, а может только искать оправдания и сваливать всю вину на игроков.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:56
Раз в пять лет говоришь стреляет, да за последние пять лет они в ЛЧ играли дважды, а Рома вообще не играла.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:52, ред.
Юве? И что там такого крутого в составе? Два дерева в атаке поляк и серб. Ничего космического в составе туринского клуба нет. Такое ощущение, что ты на их состав десятилетней давности смотришь. В Милане вообще проблем куча.
У Интера согласен сильнейший состав. Но по всему остальному просто смешно. Ты точно на составы команд этого сезона смотришь???
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:48
Лацио и прошлый сезон натягивали Рому и в этом тоже самое.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Regista_888 (раскрыть)
13 января в 16:46
"Смешно. Очень добротные игроки в составе."

Добротные игроки ? Относительно какой команды СериАла добротные ? Милан, Интер, Ювентус ?! Вот это реально смешно.

Лацио ?! ))) Эта команда не системная, поэтому стреляет раз в пять лет..., ито эпизодически.
Regista_888
Regista_888 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:34
Смешно. Очень добротные игроки в составе.
А теперь скажи, у Лацио состав лучше чем у Ромы? А тем временем лациале играют в ЛЧ и постоянно обыгрывают волчицу. Они только ослабли по сравнению с прошлым сезоном. Ушёл Савич, Иммобиле только деградирует.
У Ромы состав вполне себе, чтобы реально бороться за попадание в ЛЧ и не проигрывать всякому го...
Решение руководства будеи правильным. Португал себя давно уже исчерпали ничего Роме не может дать. Его только в последние годы отовсюду гонят.
LevaSamara
LevaSamara ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
13 января в 16:32
Согласен в Риме с футболом не очень. Но говорить, что в масштабах Европы столица Италии в этом хуже всех - перебор. Во Франции ПСЖ не так давно стал доминировать, до этого периферийные клубы были на первых ролях. Шотландия, Португалия, та же Германия.
Байкал-38.
Байкал-38.
13 января в 16:21
Ну не знаю как относиться к данной информации.
У Моуриньо есть имя, но он давно уже не топ тренер и приглашая в клуб, который тоже не далеко топ руководство должно было осознавать, что Рома выше головы не пригнет.
В Серии А максимум зацепиться за еврокубки, в еврокубках среди слабых команд выиграть, среди равных быть среди первых, о ЛЧ только мечтать.
О чём руководство «Ромы».. или точнее что руководство «Ромы» о себе возомнили?
Для такого клуба Моуриньо это вполне адекватный вариант.
Ну не может из гусеницы вылупиться орёл.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
13 января в 15:58, ред.
Меня всегда удивляла Италия в этом отношении. Ведь Рим (был в нём дважды) наикрасивейший город Планеты. Фонтан Треви, площадь Навона, Сикста Микеланджело в Ватикане и его Великая Пьята...,...., можно бесконечно, с раскрытым ртом там окунаться в эти бездонные, Мировые шедевры Культуры и Искусства. Кроме того, История и статус Вечного Города - это фундамент Бытия нашей Цивилизации..., и вместе с тем..., к сожалению и изумлению, такое убогое отношение к футболу... в Футбольной стране!

Все столицы Европы (за исключением Берлина) имеют как минимум одну команду, за которую по крайней мере не стыдно, и на которую интересно глядеть., но тут... Что такое Рома ? Рома, в статусном футбольном отношении славна лишь тем, что за неё когда то выступал прекрасный Тотти. Вот и вся Рома.
Великий португалец из этого, простите, г....на, вылепил финалиста ЛЕ и чемпиона ЛК, что уже само по себе, невероятно, при таком безобразном уровне игроков. И эти люди ещё корчат рожу, рассуждая о целесообразности/нецелесообразности дальнейшего сотрудничества с одним из лучших тренеров современности. Ну не комедия ли это ?!
Aleks Captain
Aleks Captain
13 января в 14:55
Моуру одна дорога в ЗенитБразил! Здесь и с аппетитом у всех всё в норме и напряга нет!Достояние всех особенных прокормит
Шуnя771
Шуnя771
13 января в 14:39, ред.
Моуриньо без работы не останется, хотя Рома...., тоже) У нас много экспертов на Матч ТВ готовых приступить к тренерской работе!))
a-league
a-league
13 января в 14:08
Начинаю подозревать, что предками итальянцев были эстонцы
happy 50
happy 50
13 января в 11:25
Рома на трансферном рынке ведет себя как середняк.Уход Моуриньо ничего не поменяет.Рома как была команда второго эшелона,так и останется
протон
протон ответ Гус Пойет (раскрыть)
13 января в 10:31
    zj6f2sszxr6m
    zj6f2sszxr6m
    13 января в 10:20
    Маура давно уже не Особенный
    Гус Пойет
    Гус Пойет ответ протон (раскрыть)
    13 января в 10:18, ред.
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      13 января в 10:14
      Хочет ли Маур сам оставаться в Риме...если так себя ведёт и тренирует ???
      Думаю нет...
      Да и предложений со стороны наверняка больше чем коврижек у римлян....
      drug01
      drug01
      13 января в 09:55
      Видно он всех достал! Все устали от него!
      Остапчук 67
      Остапчук 67
      13 января в 09:53
      Пора с ним расставаться, толку нет.
      Ironigor
      Ironigor
      13 января в 09:49
      Посмотрим. Пока это только чьи-то хотелки, не более того.
      Ангел неБесГрешен
      Ангел неБесГрешен
      13 января в 09:49
      Давно пора он уже ослаб...
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