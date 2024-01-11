Сборная Азербайджана не рассматривала на роль тренера Бердыева и Черчесова

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера сборной.

СМИ сообщали о том, что в число кандидатов входят российские специалисты и .

У нас конкретной кандидатуры на пост главного тренера пока нет. Следующие официальные игры у сборной Азербайджана должны быть в сентябре, в марте же пройдут контрольные встречи в окно ФИФА .

Пока конкретных предложений какому-либо специалисту наша федерация не делала. Кандидатуры Курбана Бердыева и Станислава Черчесова не обсуждались, но время для выбора главного тренера для нашей сборной до сентября есть.