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Сборная Азербайджана не рассматривала на роль тренера Бердыева и Черчесова

вчера, 16:42

Пресс-секретарь Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА) Эльнур Мамедли прокомментировал ситуацию с назначением нового главного тренера сборной.

СМИ сообщали о том, что в число кандидатов входят российские специалисты Станислав Черчесов и Курбан Бердыев.

У нас конкретной кандидатуры на пост главного тренера пока нет. Следующие официальные игры у сборной Азербайджана должны быть в сентябре, в марте же пройдут контрольные встречи в окно ФИФА.

Пока конкретных предложений какому-либо специалисту наша федерация не делала. Кандидатуры Курбана Бердыева и Станислава Черчесова не обсуждались, но время для выбора главного тренера для нашей сборной до сентября есть.

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Все комментарии
Мухаммет Акмамедов
Мухаммет Акмамедов
сегодня в 04:32
Черчесова С., в Депутаты Госдумы! Таких балаболов тама навалом, пусть сидит и в носу ковыряется...его время вышло, пора и о будущем подумать...пусть международный спорт курирует, "пробивает" дорогу на мировую арену...демагог...
Мухаммет Акмамедов
Мухаммет Акмамедов
сегодня в 04:29
Удачи Бердыеву К.Б., в Махачкале! Пусть покажет мастер класс! Пора наказывать некоторые " топ клубы"...
Frank_Rijkaard
Frank_Rijkaard
вчера в 19:42, ред.
Вот и хорошо. Пусть Курбан Бекиевич накажет питерский мешок, а там он сам решит, что делать... Бойтесь мешки!!! КББ возвращается
pomor45
pomor45 ответ 4ns6v4ccagvg (раскрыть)
вчера в 19:06
Вот с этим Х, который всё знает, и надо посоветоваться.
pomor45
pomor45 ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 19:04
С другой стороны, если живут, как попало, то и писать иначе невозможно - неправда будет получаться.
112910415
112910415
вчера в 18:18
и как они посмели ?!
протон
протон
вчера в 18:06
Вот как а КББ почти сделали тренером АЗ.
drug01
drug01
вчера в 17:40
Есть ещё время подумать и затем выбрать. Спешить не надо!
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 17:24
Зарплатама нет, работама - нет!
4ns6v4ccagvg
4ns6v4ccagvg
вчера в 17:22
Ну Саламыч и сам бы не пошел, а Бердыев ХЗ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 17:18
Очередные слухи полетели. Хорошо что сразу их научились пресекать.
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:57
Хозяин барин . Есть варианты.
adekvat
adekvat
вчера в 16:51
В СМИ 99 процентов дезинформации. Пишут что попало.
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