Друг Конте подтвердил, что тренер вёл переговоры с «Наполи» и «Миланом»

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вчера, 23:28

Бывший итальянский вратарь и тренер Роберто Соррентино, который является близким другом , подтвердил, что экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» мог вернуться к работе в Серии А.

Мы говорили о том, что Антонио может возглавить «Наполи». Мы друзья, потому что провели четыре года вместе в «Ювентусе». Насколько я понял из слов Конте, он контактировал с «Наполи». Говорили ли мы о том, что Антонио может возглавить «Милан»? Да, такие разговоры были.

Роберто Соррентино был тренером вратарей «Ювентуса» с 1991 по 1995 год, когда Антонио Конте выступал за туринский клуб в качестве футболиста.