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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Друг Конте подтвердил, что тренер вёл переговоры с «Наполи» и «Миланом»

вчера, 23:28

Бывший итальянский вратарь и тренер Роберто Соррентино, который является близким другом Антонио Конте, подтвердил, что экс-тренер «Ювентуса» и «Интера» мог вернуться к работе в Серии А.

Мы говорили о том, что Антонио может возглавить «Наполи». Мы друзья, потому что провели четыре года вместе в «Ювентусе». Насколько я понял из слов Конте, он контактировал с «Наполи».

Говорили ли мы о том, что Антонио может возглавить «Милан»? Да, такие разговоры были.

Роберто Соррентино был тренером вратарей «Ювентуса» с 1991 по 1995 год, когда Антонио Конте выступал за туринский клуб в качестве футболиста.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:23
разговоры-то всякие бывают
v5appfyuyaw6
v5appfyuyaw6
сегодня в 07:16
Слава богу, что его не пригласили. В Милане и Наполи и с нынешними тренерами всё неплохо.
ОПС
ОПС
сегодня в 05:46
Не стоит верить словам таких друзей.
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:28, ред.
А, друг!..
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 00:19
Одни только разговоры и предположения !
протон
протон ответ ridiculous (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:00
Вы бы рисковали одним аккаунтом? Расскажите пожалуйста, как бы вы играли против 15 клонов в одной группе и групп всего 11. Представим, что рискует игрок, а вывод такой, что в течение года победы не видать. ) Когда играли одним аккаунтом, то плодоношения на горизонте не наблюдалось, а как подключили обилие клонов, то поперло. Можно играть на других сайтах, где есть высокие кефы. А мы хотим справедливую конкуренцию. Ведь не справедливо, когда один игрок в течение года кладет все призы в один ящик.
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:34
Спросили бы Роберто, скажем к примеру о Лацио - он бы тоже возможно подтвердил бы и это...)
Гость
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