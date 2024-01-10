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ГлавнаяНовостиЗаграница: тренерские слухиИталия. Серия А 2023/2024

Фабио Каннаваро готов стать главным тренером «Наполи»

вчера, 18:34

Экс-игрок сборной Италии Фабио Каннаваро сообщил о готовности возглавить «Наполи».

Давно пора меня пригласить! Мне это подходит, я готов. Но решение принимает президент, и, по правде сказать, ко мне на этот счет не обращались. Единственный настоящий, конкретный диалог был с «Бешикташем». Но в итоге всего несколько дней назад они выбрали Фернанду Сантуша, бывшего тренера сборной Португалии. В «Наполи» ситуация очень непростая. После ухода Спаллетти ничего не получилось. На 22 очка меньше, чем год назад, — это существенная разница.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 06:53
не, не готов Фабио к такому вызову !
kazakoff
kazakoff ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 21:34
Согласен насчёт Ди Франческо, ещё можно Дионизи попробовать
Раньери как кажется уже не потянет
А Фабио как раз начинать в условных Фрозиноне или Сассуоло
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:34
Чел так в себе уверен, может стоит попробовать!
Capral
Capral ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 20:44
А можно, и так: "Великим тренером нельзя стать! Им- можно только родиться"!!!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 20:37, ред.
Стать тренером и Быть им - вещи разные.
Поэтому его готовность вилами на воде писана.
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:37
Вот только его для полного счастья неаполитанцам не хватает....! Это будет еще глупее, чем назначение Гарсии! Наполи сейчас в таком положении, когда нет права на ошибку и если менять Руди Гарсию, то только на более сильного тренера, а Каннаваро при всем уважении к нему как к игроку, как тренер пока сырой для таких клубов, пусть пока тренируется на клубах из Серии Б. Наполи нужно обратить внимание на Ди Франческо если хотят играть в атакующий футбол, или забрать у Кальяри Клаудио Раньери, который с нынешним составом может залететь в топ 4, почему то верю в этого дядьку
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 19:46
Тот случай, когда и Мостовой не самым плохим вариантом видится.
Знатог
Знатог
вчера в 19:45
Главный Тормоз Готов!
ssspartak
ssspartak
вчера в 19:45
Капец Каннаваро уже "полтос", только ж недавно в Реале играл...
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 19:36
Логично будет для кинопродюсера третьего физрука подряд взять, причём, если первые скатились до Саудовской Аравии до гениального назначения в "Наполи", то Фабио вообще только китайские и арабские клубы тренировал.
2b6z9jqq55tk
2b6z9jqq55tk
вчера в 19:11
Смелое высказывание, но думаю что его не пригласят в качестве главного тренера.
sova147
sova147
вчера в 19:03
У Наполи дела плохие, надо поднимать команду. Роль тренера очень велика! Кто поможет???
Гость
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