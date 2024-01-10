Фабио Каннаваро готов стать главным тренером «Наполи»

Экс-игрок сборной Италии сообщил о готовности возглавить «Наполи».

Давно пора меня пригласить! Мне это подходит, я готов. Но решение принимает президент, и, по правде сказать, ко мне на этот счет не обращались. Единственный настоящий, конкретный диалог был с «Бешикташем». Но в итоге всего несколько дней назад они выбрали Фернанду Сантуша, бывшего тренера сборной Португалии. В «Наполи» ситуация очень непростая. После ухода Спаллетти ничего не получилось. На 22 очка меньше, чем год назад, — это существенная разница.